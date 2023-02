Ce qu’Elon Musk paierait

La taxe milliardaire de Biden, cependant, frappe également les meilleurs millionnaires. Et plutôt que de simplement augmenter les taux d’imposition, il taxe effectivement la richesse, y compris les actions, les obligations et l’immobilier invendus.

Dans le cadre de ce plan, les ménages calculeraient leur taux d’imposition effectif pour l’impôt minimum. S’il tombait en dessous de 20 %, ils devraient payer des impôts supplémentaires pour porter leur taux effectif à 20 %.

Le grand changement consiste à imposer les gains en capital non réalisés en tant que revenu. Actuellement, si un contribuable possède une action, une obligation, un bien immobilier ou d’autres actifs, il ne doit généralement pas de gains en capital tant qu’il n’est pas vendu. Biden propose de taxer les “plus-values ​​non réalisées”, c’est-à-dire une taxe sur la plus-value annuelle du papier même si elle n’est pas vendue.

Ainsi, si un fondateur technologique possède 1 milliard de dollars d’actions et que la valeur de l’action augmente à 1,5 milliard de dollars au cours de l’année, il devra payer jusqu’à 100 millions de dollars d’impôt sur le gain papier de 500 millions de dollars, même s’il n’en a pas vendu un seul. partager.

La Maison Blanche dit qu’elle comptabiliserait les pertes avec des crédits et en étalant les paiements et les crédits dans le temps. Les contribuables peuvent étaler le premier paiement – qui est un impôt sur leur patrimoine total – sur neuf ans. Le paiement de l’impôt sur les gains annuels après cela peut être étalé sur cinq ans, ce qui, selon la Maison Blanche, “atténuera les variations d’une année à l’autre des revenus de placement”.

Pourtant, l’imposition des gains non réalisés est de plus en plus compliquée avec les riches d’aujourd’hui – dont la plupart ont des fortunes liées à des actions technologiques volatiles qui oscillent énormément d’année en année.

Prenons l’exemple d’Elon Musk :

Si l’impôt minimum du milliardaire avait commencé en 2020, il aurait dû un impôt de 31 milliards de dollars sur sa valeur nette totale, qui au début de l’année était de 156 milliards de dollars.

En 2021, sa valeur nette a augmenté de 121 milliards de dollars, il devrait donc 24 milliards de dollars d’impôts pour l’année.

En 2022, cependant, sa valeur nette a chuté de 115 milliards de dollars sur Tesla baisse des actions. S’il a déjà payé l’impôt 2021, il aura payé des milliards d’impôts sur le patrimoine qu’il n’a plus.

Le gouvernement devrait alors lui envoyer un chèque de remboursement de 23 milliards de dollars. Ou tout crédit pour 2022 prendrait des années à être utilisé et dépendrait de la récupération des actions de Tesla.

Si Musk avait dû contracter un prêt sur marge pour vendre des actions pour payer la taxe de 2021, ces coûts ne seraient pas compensés par un crédit d’impôt.

“L’application de la taxe aux actions technologiques et à d’autres actifs volatils est délicate”, a déclaré Steve Rosenthal, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center. “Et si le multimillionnaire est riche en actions, mais a peu d’argent pour payer l’impôt ? Ou est incapable d’emprunter de grosses sommes contre l’action volatile ? Et que se passe-t-il si après une montée rapide, l’action baisse rapidement ? Le gouvernement écrirait-il gros chèques de remboursement ?”

L’administration Biden affirme qu’en plus de rétablir “l’équité” du code des impôts, l’impôt minimum des milliardaires générerait 360 milliards de dollars de revenus supplémentaires sur 10 ans. La Maison Blanche a déclaré que la taxe ne s’appliquerait qu’au centième de un pour cent (0,01%) des ménages américains les plus riches. Il a déclaré que plus de la moitié des revenus proviendraient de ménages d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.

Les opposants disent qu’en plus d’être potentiellement inconstitutionnel, l’impôt minimum des milliardaires serait difficile à administrer – en particulier pour un IRS déjà en sous-effectif.

“La fiscalité basée sur la réalisation est la norme dans le monde entier”, a déclaré Erica York, économiste principale et directrice de recherche au Center for Federal Tax Policy de la Tax Foundation. “Et pour cause, car l’alternative consistant à taxer les plus-values ​​latentes serait extrêmement complexe et coûteuse sur le plan administratif.

Rosenthal a ajouté : “Les super-riches possèdent beaucoup d’actifs, ce qui nécessiterait de nombreuses évaluations. Comment l’IRS déterminerait-il si les multimillionnaires ont fait leur déclaration correctement ?”