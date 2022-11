Ce qu’Elon Musk fait à Twitter, c’est ce qu’il a fait à Tesla et SpaceX

Elon Musk dormait au bureau. Il a licencié employés et cadres à son gré. Et il a déploré que son entreprise soit au bord de la faillite. C’était en 2018 et la société était Tesla, alors que le constructeur automobile électrique de M. Musk avait du mal à construire son véhicule grand public, le modèle 3. “C’était atroce”, avait-il déclaré au New York Times à l’époque. “Il y a eu des moments où je ne quittais pas l’usine pendant trois ou quatre jours – des jours où je ne sortais pas.” L’expérience du milliardaire avec ce qu’il a appelé “l’enfer de la production” de Tesla est devenue un modèle pour la crise qu’il a créée sur Twitter, qu’il a acheté pour 44 milliards de dollars le mois dernier. Au fil des ans, M. Musk a développé un livre de jeu pour gérer ses entreprises – y compris Tesla et le fabricant de fusées SpaceX – à travers des périodes de douleur, en utilisant un traitement de choc et de l’alarmisme et en poussant ses employés et lui-même à mettre de côté leurs familles et amis pour dépenser tout leur énergie dans sa mission.

Chez Twitter, M. Musk a utilisé bon nombre de ces mêmes tactiques pour renverser la société de médias sociaux en quelques semaines seulement. Depuis la fin du mois dernier, l’homme de 51 ans a licencié 50% des 7 500 employés de Twitter et accepté la démission de 1 200 ou plus. Lundi, il a entamé une nouvelle série de licenciements, ont déclaré deux personnes. Il tweeté qu’il dormait dans les bureaux de Twitter à San Francisco. Et il a appliqué un langage axé sur la mission, disant aux employés de Twitter que l’entreprise pourrait faire faillite s’il n’était pas en mesure de renverser la vapeur. Ceux qui veulent travailler sur “Twitter 2.0” doivent s’engager par écrit dans sa vision du “noyau dur”, a-t-il déclaré. David Deak, qui a travaillé chez Tesla de 2014 à 2016 en tant que directeur principal de l’ingénierie supervisant une chaîne d’approvisionnement pour les matériaux de batterie, a déclaré que M. Musk “prospère clairement dans des circonstances existentielles”. Il a ajouté: “Il les crée presque pour allumer le feu sous tout le monde.” Les similitudes entre l’approche de M. Musk sur Twitter et ce qu’il a fait chez Tesla et SpaceX sont évidentes, a ajouté Tammy Madsen, professeur de gestion à l’Université de Santa Clara. Mais on ne sait pas s’il trouvera les moyens de motiver les employés d’une entreprise de médias sociaux comme il l’a fait avec des travailleurs dont la quête était d’éloigner les gens des voitures à essence ou d’envoyer des humains dans l’espace. “Chez Tesla et SpaceX, l’approche a toujours été à haut risque, haute récompense”, a déclaré le Dr Madsen. “Twitter a été à haut risque, mais la question est : quelle est la récompense qui en découle ?”