Ce qu’Elon Musk a dit publiquement – et dans des textes privés – à propos de X, son idée d’une “application tout”

Elon Musk a discuté de ses plans pour X, une “application tout”, sur Twitter et dans des textes privés.

Le milliardaire s’est inspiré de l’idée de la populaire super-application chinoise WeChat.

Voici tout ce que nous savons sur les plans de Musk pour X et Twitter.

Si l’accord d’Elon Musk pour acheter Twitter se conclut, le milliardaire aura fait le premier pas vers quelque chose qu’il appelle “X”, sa vision d’un nouveau type de plateforme de médias sociaux que la plupart des États-Unis n’ont jamais connu auparavant.

Une “application tout”, comme le dit Musk.

Le PDG de Tesla a a dit l’acquisition agira comme “un accélérateur” pour la création de X — faisant démarrer le processus de trois à cinq ans.

Musk parle de construire X depuis des mois. En août, lorsqu’un utilisateur de Twitter lui a demandé s’il avait envisagé de créer sa propre plateforme sociale, il a répondu“X.com” — un domaine Web il acheté il y a plus de cinq ans. Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla le même mois, Musk a dit il avait “une assez grande vision” pour X comme “quelque chose qui serait très utile au monde”.

Bien qu’il ne soit pas clair si Musk envisage de transformer Twitter en X ou de l’utiliser pour créer une toute nouvelle plate-forme, le milliardaire a laissé tomber plusieurs indices concernant ses plans pour secouer le monde des médias sociaux.

Voici ce qu’il a dit publiquement – ​​et en privé, via des SMS récemment publiés – à propos de l’idée.

Une nouvelle super appli

X ne serait pas la première application à essayer de faire un peu de tout. En fait, Musk indiqué en mai pourrait s’inspirer de WeChat de Tencent, un mastodonte chinois des médias sociaux qui est l’une des plus grandes super-applications au monde.

WeChat agit comme un service complete – de la messagerie et du chat vidéo aux jeux vidéo, au partage de photos, aux services de transport, à la livraison de nourriture, aux services bancaires et aux achats.

“Si vous êtes en Chine, vous vivez en quelque sorte sur WeChat”, a-t-il déclaré. “Il fait tout – un peu comme Twitter, plus PayPal, plus tout un tas de choses, et tout en un, avec une excellente interface. C’est vraiment une excellente application, et nous n’avons rien de tel en dehors de la Chine. “

A son premier mairie avec le personnel de Twitterle milliardaire a déclaré qu’il existait une « réelle opportunité » de créer une application similaire en dehors de la Chine.

“Je pense que si nous pouvions y parvenir, ou même s’en approcher avec Twitter, ce serait un immense succès”, a-t-il déclaré.

Matt Navarra, l’un des meilleurs consultants en médias sociaux, a déclaré à Insider que cela n’aurait aucun sens de vider Twitter et de le transformer en une super-application, mais cela pourrait devenir une sorte de “mini-application” au sein de la plus grande plate-forme de Musk.

Textes privés sur une plateforme basée sur la blockchain

Musk a également discuté de la création d’une plate-forme de médias sociaux basée sur une blockchain. Le milliardaire est connu pour son amour des crypto-monnaiesy compris Bitcoin et Dogecoin.

En avril, le milliardaire en privé exposé son idée pour une plate-forme de médias sociaux “Doge” dans des textes à son jeune frère, Kimbal Musk. Les messages étaient rendu public dans le cadre de la bataille judiciaire de Musk avec Twitter.

“J’ai une idée pour un système de médias sociaux blockchain qui effectue à la fois des paiements et des messages texte courts/liens comme Twitter”, a écrit Musk. “Vous devez payer une somme minime pour enregistrer votre message sur la chaîne, ce qui éliminera la majorité des spams et des bots.”

Musk a déclaré que le site aurait une “énorme base de données en temps réel” qui conserverait des copies permanentes des messages et des abonnés et une “application de type Twitter sur votre téléphone” qui pourrait accéder à la base de données dans le cloud.

Un modèle d’abonnement

L’idée de Musk d’une plate-forme basée sur la blockchain alimente certaines de ses discussions sur le modèle de revenus de Twitter.

Le milliardaire a exprimé à plusieurs reprises son dégoût pour les publicités, mais la publicité représente la grande majorité des revenus de Twitter. Dans un tweet d’avril supprimé depuis, Musk a déclaré que l’entreprise devrait exister sans publicité.

Au lieu de cela, Musk a parlé de gagner de l’argent à partir de Twitter via des méthodes alternatives, notamment en facturant certains utilisateurs pour être sur le site. Alors que Twitter a déjà a commencé à charger certains utilisateurs pour des fonctionnalités spéciales via Twitter Blue, le PDG de Tesla l’a critiqué. En avril, il a dit que les utilisateurs du service d’abonnement premium doivent payer 3 $ par mois et obtenir immédiatement un compte vérifié.

Le milliardaire a également noté que l’application pourrait aider à favoriser les paiements directement aux utilisateurs, bien que Twitter ait lancé un Fonction “Conseils” l’année dernière qui inclut une option pour payer les utilisateurs avec Bitcoin.

“Il est important que les créateurs de contenu aient un partage des revenus”, a déclaré Musk. a dit lors d’un événement de mai pour le podcast “All-In”.

Le milliardaire a également discuté changer l’algorithme de Twitter et rendre son code open source, ainsi que l’ajout d’un bouton d’édition – une fonctionnalité que le site a récemment activé pour les abonnés Twitter Blue.

Un accent sur la liberté d’expression

Quoi que Musk construise, attendez-vous à ce qu’il ait une politique de liberté d’expression beaucoup plus libre que Twitter aujourd’hui.

Musc se réfère souvent à Twitter comme une “place de la ville” et a a dit il est contre la censure qui “va bien au-delà de la loi”.

Le milliardaire a critiqué l’interdiction de Twitter de certains utilisateurs, y compris son interdiction permanente de l’ancien président Donald Trump à la suite de l’insurrection au Capitole américain. Le musc a a dit il réintégrera Trump s’il procède à l’achat.

L’expert en médias sociaux Navarro a déclaré qu’il est peu probable que les entreprises veuillent faire de la publicité à côté de messages qui pourraient être qualifiés de peu recommandables, mais a noté que cela pourrait être une bonne décision pour Twitter de diversifier ses sources de revenus.

Une bataille contre les bots

Une chose est claire dans les relations de Musk avec Twitter : la plateforme de médias sociaux du milliardaire sera chargée d’éliminer les comptes frauduleux.

Musk a qualifié les bots sur Twitter de “problème le plus ennuyeux” et fait du nombre de comptes frauduleux sur le site le pièce maîtresse de ses tentatives de se soustraire à l’achat il y a des mois.

Dans une interview le 14 avril à TED 2022Musk a cité ce problème comme la première chose qu’il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter – il est juste de s’attendre à ce que X finisse par se concentrer également sur l’élimination des bots.