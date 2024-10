Ce qu’Ellen DeGeneres n’entend pas malgré tous les applaudissements

Produit par ElevenLabs et News Over Audio (NOA) à l’aide d’une narration IA.

Ellen DeGeneres élève des poulets. Elle adore ces poules et ce sentiment, pense-t-elle, est réciproque. Elle les regarde jouer sur une petite balançoire. Cela fait deux ans que la comédienne n’est pas apparue aux yeux du public, et elle a hâte de discuter de ce qu’elle a fait entre-temps. « Laissez-moi voir ce que je peux vous dire d’autre sur ce qui s’est passé », réfléchit-elle dans son dernier et, selon elle, le dernier spécial stand-up, celui de Netflix. Pour votre approbation. Elle a arrêté de recevoir des injections de Botox, note-t-elle. Elle regarde le plafond du théâtre pour trouver d’autres réponses ; elle jette un bref coup d’œil à ses chaussures. Fronçant les sourcils, elle sort un morceau de papier froissé pour accueillir une poignée de spectateurs. Elle lève les yeux. « Oh ouais », dit-elle impassible. « J’ai été expulsé du show business. »

Après une chaleureuse vague de rires et d’applaudissements, DeGeneres précise que la raison pour laquelle elle a été « expulsée » – c’est-à-dire privée de son talk-show autrefois bien-aimé et de longue date, à la suite d’une controverse endommageant son image – était qu’elle « était méchante ». » « On ne peut pas être méchant et faire du show business », ajoute-t-elle en secouant la tête avec ironie. Le décor prépare les téléspectateurs à ses réflexions culminantes sur une carrière de quatre décennies. Capturant la dernière étape de sa tournée « Last Stand… Up », le spécial fonctionne comme une coda provocante de 70 minutes, dans laquelle la comédienne savoure la liberté de se laisser décrocher.

Pour votre approbationL’ouverture à froid scénarisée de, une pratique courante pour le stand-up filmé, est particulièrement révélatrice. Au son d’un piano scintillant, un montage montre les moments forts de sa carrière : apparaissant pour la première fois sur Le ce soir Montrersortant de sa sitcom éponyme, exprimant Trouver NemoC’est Dory, qui anime les Oscars. Ensuite, le ton change ; la musique s’arrête. « Dernières nouvelles ce soir : la reine de Nice est-elle vraiment la reine de la méchanceté ? demande une voix de présentateur de nouvelles. C’est une première note étrange qui imprègne le spécial d’une sentimentalité exagérée tout en sapant la question de savoir comment la comédienne va aborder sa disgrâce. Au moment où DeGeneres entre sur scène, les téléspectateurs à domicile ont peut-être déjà le sentiment qu’elle recherche plus la sympathie que le rire. La comédienne plaisante peut-être sur son expulsion d’Hollywood, mais il est clair à quel point elle se sent blessée. Et lorsqu’il s’agit de reconnaître ses erreurs, DeGeneres a du mal à trouver l’humour.

Les incidents qui lui servent de source remontent à mars 2020. DeGeneres a été confrontée à une série de rumeurs croissantes sur les réseaux sociaux concernant sa prétendue « méchanceté » envers les employés de son émission et invités célèbres. Ce mois de juillet, actuel et ancien L’Hélène Spectacle DeGeneres le personnel a fait des allégations sur sa culture de travail dans un Actualités BuzzFeed rapport; celles-ci allaient de l’iniquité salariale et des tactiques d’intimidation aux microagressions envers les employés non blancs. Un Hélène le porte-parole a publié une déclaration exprimant ses remords et son engagement à « faire mieux » ; le personnel suivi par alléguant du harcèlement sexuel sur et hors plateau. (Une enquête a conduit à le départ de trois producteurs exécutifs.) L’histoire a continué à boule de neige: D’autres célébrités sont sorties du bois pour partager des anecdotes peu flatteuses, et #ReplaceEllen était à la mode sur Twitter. DeGenères s’est excusé— d’abord à son personnel, puis à son public et au public– et le spectacle a continué pendant 20 mois supplémentaires. Mais Hélène terminé en mai 2022, après 19 saisons et des audiences en forte baisse.

DeGeneres aborde maintenant ces allégations, de manière quelque peu surprenante, avec un sentiment de fierté qui semble plaisant. Pour avoir été qualifiée de « personne la plus détestée d’Amérique », elle se plaint qu’il n’y ait eu « aucun trophée, aucun banquet de remise de prix, rien ». Cette position « désolé, pas désolé » semble initialement adaptée à l’esprit acerbe de DeGeneres ; elle a toujours repoussé les limites pour plaisanter, aussi petite (ou mauvaise) que soit la cible. Dans l’émission spéciale, elle reçoit certains de ses plus grands rires lorsqu’elle embrasse son comportement passé –– en partageant des histoires de poursuite de ses employés et de leur faire peur, pour ensuite se rendre compte : Attends, ça n’a pas l’air très bien. Ces moments d’une franchise amusante sonnent plus fidèlement au style de comédie de DeGeneres que les apartés sérieux ou les justifications qui suivent bientôt.

Tout au long de Pour votre approbationDeGeneres évite toute véritable introspection sur sa conduite en coulisses. Au lieu de cela, elle fait des craquements sur son trouble déficitaire de l’attention (ce qui, dit-elle, explique sa courte capacité d’attention et sa personnalité brusque), son trouble obsessionnel-compulsif (c’est pourquoi elle est irritée par le fait que les choses se passent). correct), et des qualifications insuffisantes pour être le patron de qui que ce soit. « Je ne pense pas que Ronald McDonald’s soit le PDG de McDonald’s », affirme DeGeneres, ce qui laisse entendre qu’elle se considère davantage comme une mascotte que comme un leader. Ces passages commencent à perturber la façon dont elle a parlé de ses actions plus tôt dans la spéciale : dans leur forme la plus autoglorifiante, ils déforment le langage de la santé mentale pour expliquer ses échecs au sein d’une infrastructure de travail.

DeGeneres a peut-être raison sur ses mauvaises compétences en gestion, mais ces blagues suggèrent un manque de conscience de soi. Elle était populaire parce qu’elle semblait gentille, non pas parce qu’elle semblait moralement honnête, mais l’abdication de ses responsabilités obscurcit la comédie. Elle semble déconnectée des raisons pour lesquelles son personnel et le public ont perdu confiance en elle, semblant même ignorer par moments comment elle aurait pu exploiter son autorité. Il est difficile d’imaginer qu’un téléspectateur qui ignore la controverse reparte avec une réelle idée de ses enjeux.

À la fin du set, DeGeneres semble vouloir se rappeler que plus de gens l’aiment que ne l’aiment pas. Pour votre approbation utilise largement les pauses d’applaudissements prolongées, pendant lesquelles la bande dessinée absorbe l’attention de son public en direct ; la plus longue de ces acclamations se produit lorsque DeGeneres fait sortir sa femme, une Portia de Rossi en larmes. DeGeneres renonce à l’humour dans ces dernières minutes pour plaider qu’elle n’est rien sinon humaine. C’est une demande de grâce qu’elle ne mérite pas vraiment.