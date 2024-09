ce qu’elle a promis, ce que ça implique et ce qu’elle va vraiment faire – POLITICO

Pour Alberto Alemanno, qui est l’un des principaux défenseurs d’une plus grande représentation des jeunes, la démarche de der Leyen est la bonne. «Pour la première fois, l’UE semble disposée à façonner l’agenda politique pour les jeunes», se félicite-t-il. «Cela devient très tendance dans les pays européens, car les intérêts des jeunes et des enfants ont toujours été négligés dans le projet européen.» Alemanno salue le fait que von der Leyen semble vouloir institutionnaliser les dialogues, c’est-à-dire les rendre permanents.

La probabilité que ça améliore la situation ? Bof. Alemanno se montre sceptique quant à la probabilité que les dialogues débouchent sur des propositions politiques contraignantes. «Je ne suis pas très optimiste quant à la capacité de ces dialogues à faire progresser les intérêts des jeunes», confie-t-il. «Je considère qu’il s’agit d’une approche préventive visant à créer un forum institutionnalisé où ces intérêts pourraient être cooptés.»

— Par Nick Vinocur

7. Révision de la politique d’élargissement

Ce que la Leyen a dit : « Au cours des 100 premiers jours, nous présentons nos revues de politique de pré-élargissement en nous concentrant sur des domaines particuliers tels que l’État de droit, le marché unique, la sécurité alimentaire, la défense et la sécurité, le climat et l’énergie et les migrations, ainsi que sur la convergence sociale, économique et territoriale de manière plus générale.

Les agriculteurs ont fait passer une période difficile à Ursula von der Leyen lors de son précédent mandat. | Christophe Verhaegen/Getty Images

De quoi s’agit-il ? Alors que l’UE envisage de s’élargir en intégrant l’Ukraine et la Moldavie, von der Leyen demande aux principaux services de se prononcer sur les changements qu’ils devraient apporter pour entrer dans le club européen. La Commission a donné un aperçu de la situation en juillet, mais il est attendu que ces « revues de politiques publiques » soient plus détaillées.

Quelles sont les batailles clés ? Les aspects les plus controversés de l’élargissement concernent le marché unique, la politique agricole commune et les fonds de cohésion. Les voisins de l’Ukraine craignent que ses produits agricoles bon marché n’inondent leurs marchés, entraînant une baisse des prix et portant préjudice à leurs agriculteurs. D’autres pays membres craignent que l’adhésion de Kiev ne mette à rude épreuve les subventions agricoles et les fonds de cohésion régionaux de l’Union, en raison de la pauvreté relative de l’Ukraine par rapport à la plupart des pays de l’Union. ‘UE.