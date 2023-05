Ce qu’El Niño et le réchauffement de l’océan Atlantique pourraient signifier pour la saison des ouragans 2023

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis prévoit 12 à 17 tempêtes nommées – dont cinq à neuf deviendront des ouragans – dans ses prévisions des ouragans de l’Atlantique pour la prochaine saison 2023 publiées jeudi.

Cela serait considéré comme une saison moyenne dans le bassin atlantique, mais il y a un peu plus d’incertitude que d’habitude à l’approche des mois à venir en raison de deux facteurs concurrents qui pourraient faire basculer la saison dans un sens ou dans l’autre.

La NOAA prévoit une chance modeste de 40% d’une année normale et une chance de 30% d’une saison à la fois supérieure à la normale et inférieure à la normale.

Les vents changeants causés par les événements météorologiques El Niño et La Niña ont une forte influence sur l’activité des ouragans dans l’Atlantique, même si les événements se produisent dans l’est de l’océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de tout ouragan en développement.

Suite à un long événement La Niña, il y a un bon consensus sur le fait qu’un El Niño se développe dans le Pacifique oriental. Cependant, de grandes questions demeurent quant à la force de l’événement au moment où nous entrons dans les mois clés d’août, septembre et octobre.

La NOAA prévoit une probabilité de 40% d’une saison des ouragans proche de la moyenne. (Ryan Snoddon/CBC)

Lorsqu’un événement El Niño d’eau plus froide est en cours dans le Pacifique, un cisaillement de vent plus fort se produit sur les Caraïbes et l’océan Atlantique tropical. Ce cisaillement du vent peut supprimer le développement et la croissance des tempêtes tropicales et des ouragans.

Un océan Atlantique chaud

D’autre part, nous avons des eaux très chaudes dans les zones tropicales de l’océan Atlantique qui sont déjà plus chaudes que la moyenne en mai. Les températures de surface de la mer sont de un à trois degrés supérieures à la moyenne de la région du Cap-Vert aux Caraïbes et dans le golfe du Mexique. Il y a deux facteurs contradictoires pour la saison à venir. Des températures de l’océan Atlantique plus chaudes que la moyenne et un développement d’El Niño dans l’est du Pacifique. (Ryan Snoddon/CBC) L’eau chaude de l’océan est le carburant dont les systèmes tropicaux ont besoin pour se développer et se renforcer, donc un Atlantique plus chaud que la normale pourrait être un facteur important dans la saison à venir, surtout si l’événement El Niño est un peu lent à démarrer. Un autre facteur en jeu sera la saison de la mousson ouest-africaine, qui devrait être active. De vastes zones d’orages qui roulent au large des côtes africaines sont les germes des systèmes tropicaux, en particulier lorsqu’ils roulent dans des eaux océaniques plus chaudes que la normale.

Les températures de surface de la mer sont plus chaudes que la moyenne dans tout l’océan Atlantique tropical, indiquées par des zones colorées en orange, rouge et marron. (WeatherBell Analytics)

Il suffit d’une tempête