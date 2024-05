Ce que Willy Kambwala a fait sur la ligne de touche d’Old Trafford lors du match d’Arsenal en dit long, les fans de Man Utd aux yeux d’aigle l’ont repéré

Les fans de Manchester United aux yeux d’aigle ont repéré ce que faisait Willy Kambwala sur la ligne de touche avant son apparition contre Arsenal à Old Trafford dimanche.

Willy Kambwala a impressionné depuis son émergence de l’académie des jeunes de Manchester United et a reçu sa convocation senior sous Erik ten Hag.

Le joueur de 19 ans a fait son entrée dans l’équipe première de United au cours de la campagne en cours et Kambwala a acquis une expérience précieuse avec un temps de jeu sporadique.

Kambwala a disputé huit matches de Premier League avec les Red Devils cette saison, le défenseur de United ayant effectué trois titularisations sous la direction d’Erik ten Hag.

Avant son retour contre Arsenal, le défenseur central des Red Devils a raté trois matches consécutifs de Premier League pour United en raison d’une blessure.

Le patron de United, Ten Hag, a dû se tourner vers Kambwala cette saison pour une place dans l’équipe première, au milieu de la crise des blessures qui a frappé sa défense.

Les fans de Man Utd découvrent ce que Kambwala a fait sur la ligne de touche

Willy Kambwala a fait son retour de blessure dimanche après avoir quitté le banc et remplacé le défenseur vétéran Jonny Evans à la 75e minute.

Le joueur de United a terminé le reste du match contre Arsenal, alors que le premier match de Leandro Trossard a scellé les trois points des Gunners.

Avant d’être remplacé sur le terrain, Kambwala a été repéré sur la ligne de touche d’Old Trafford en train de s’échauffer devant le Stretford End.

Cependant, des images ont émergé de fans du jeune United décidant de prendre un moment pour partager l’atmosphère d’Old Trafford avec les supporters.

On pouvait voir Kambwala applaudir et danser sur un chant basé sur la légende de United George Best avant de reprendre sa routine d’échauffement.

Les fans de United ont partagé les images de Kambwala sur différentes plateformes de médias sociaux, notamment TikTok et Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Ten Hag ravi du développement de Kambwala

Ten Hag a parlé ouvertement du développement impressionnant de Kambwala à United le mois dernier après la performance du défenseur contre Liverpool à Old Trafford.

« [Kambwala] s’entraîne depuis un certain temps avec nous et progresse bien », a-t-il déclaré à BBC Sport à l’époque, selon le Norme du soir.

« La prochaine génération doit intervenir et il s’en sort très bien. Le défi pour lui est de le faire de manière cohérente.

« Belle opportunité pour lui. Nous avons d’autres options, comme faire entrer Casemiro en défense centrale, mais aujourd’hui, il l’a mérité et il l’a montré sur le terrain.

