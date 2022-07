Ce que WatchOS 9 dit sur l’avenir de l’Apple Watch

Cette histoire fait partie WWDC 2022la couverture complète de CNET depuis et à propos de la conférence annuelle des développeurs d’Apple.

Que ce passe-t-il La mise à jour WatchOS 9 d’Apple apportera de nouvelles mesures de performances sportives à l’Apple Watch, entre autres améliorations clés du suivi de la santé et de la forme physique. Pourquoi est-ce important La mise à jour pourrait préparer le terrain pour la supposée Apple Watch robuste qui devrait faire ses débuts cette année. Et après Apple lancera WatchOS 9 à l’automne, éventuellement aux côtés de trois nouveaux modèles d’Apple Watch.

Si WatchOS 9 sert d’indication, le Apple Watch l’avenir est une question de santé et de forme physique. Ce message était au centre des préoccupations en juin lorsque Apple a dévoilé le nouveau logiciel, qui est désormais disponible en version bêta avant son lancement à l’automne.

La mise à jour apportera plus de mesures de suivi des performances sportives (en particulier pour les coureurs), une surveillance plus approfondie du sommeil et des outils pour enregistrer les médicaments. Il est impossible de savoir à quoi s’attendre jusqu’à ce qu’Apple annonce sa prochaine smartwatch (ou smartwatches). Mais l’accent mis par WatchOS 9 sur l’entraînement sportif ouvre apparemment la voie à la rumeur Apple Watch Édition Explorateurque nous pourrions voir plus tard cette année.

Cela suggère également qu’Apple souhaite que sa smartwatch plaise aux athlètes professionnels, aux amateurs d’exercices occasionnels et à ceux qui ont besoin de surveiller leur santé cardiaque en même temps. La prochaine récolte d’Apple Watch annoncée pour l’automne viendra probablement avec un nouveau matériel pour mieux soutenir cette vision – avec un peu de chance, avec une meilleure autonomie de la batterie également.

Les fonctionnalités d’entraînement de WatchOS 9 seraient idéales pour une Apple Watch Explorer Edition

Apple a saupoudré un tas de nouveaux outils d’entraînement et des mesures dans WatchOS 9. Celles-ci incluent de nouveaux points de données de course comme la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol, la possibilité de suivre les zones de fréquence cardiaque, l’entraînement par intervalles, un type d’entraînement multisports pour les triathlons et la détection du kickboard pour les nageurs. L’annonce intervient également après qu’Apple a apporté des améliorations à la détection de cycle de l’Apple Watch l’année dernière.

Seul Apple sait ce qui nous attend pour l’avenir. Mais cela ne semble pas être une coïncidence si cette mise à jour arrive car Apple devrait lancer cet automne une Apple Watch robuste conçue pour les sports extrêmes. Bloomberg rapporte qu’une Apple Watch avec une résistance supplémentaire aux chocs similaire aux montres G-Shock de Casio pourrait être en préparation. La montre est parfois appelée Explorer Edition en interne et peut avoir un boîtier caoutchouté pour une durabilité supplémentaire, selon le rapport. L’appareil serait commercialisé comme une option alternative pour les athlètes et les randonneurs aux côtés de la série 8 standard et de la prochaine génération. Apple Watch SE.

L’Apple Watch a déjà beaucoup à offrir aux amateurs de fitness, avec de nombreux choix d’entraînement, des objectifs et des rappels d’activité, des notifications de fréquence cardiaque et des mesures telles que la VO2 max et l’élévation. Mais jusqu’à l’arrivée de WatchOS 9, l’Apple Watch manquera de fonctionnalités spécifiques à la course que les athlètes pourraient trouver utiles. de Garmin Les montres de course, par exemple, incluent des outils tels que des programmes d’entraînement pour des types de courses spécifiques, des indications de rythme et des mesures de course telles que la cadence et la longueur de la foulée, entre autres fonctionnalités qui varient selon le modèle.

L’Apple Watch est déjà la smartwatch la plus populaire au monde avec 36,1% des expéditions mondiales au premier trimestre 2022, selon Recherche de contrepoint. Avec les nouvelles mesures destinées aux coureurs à venir dans WatchOS 9, Apple pourrait encore renforcer son emprise sur le marché en attirant un public sportif plus compétitif.

Même avec les nouvelles fonctionnalités de WatchOS 9, l’Apple Watch n’offrira toujours pas autant de retours aux coureurs que certaines montres spécialisées. Mais le nouveau logiciel rapproche certainement l’Apple Watch comme jamais auparavant.

Quoi d’autre WatchOS 9 pourrait nous dire sur l’avenir de l’Apple Watch

L’accent mis par Apple sur la forme physique était au cœur de son annonce WatchOS 9. Mais certaines des autres mises à jour du logiciel pourraient également suggérer l’orientation future d’Apple. Par exemple, l’entreprise a fait plus sur suivi du sommeil en introduisant Sleep Stages, une fonctionnalité qui analyse le temps passé dans différentes phases de sommeil. Apple rattrape son retard à cet égard ; trackers de fitness rivaux de Fitbit, Oura et Samsung supportent cette fonctionnalité depuis des années.

L’expansion d’Apple dans le suivi du sommeil indique qu’elle s’attend à ce que les Apple Watch soient portées plus fréquemment la nuit. Cela me fait croire qu’Apple pourrait prévoir une sorte d’amélioration de la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch, bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir avec certitude jusqu’à ce que la société révèle sa prochaine montre.

Apple dit que sa smartwatch peut durer 18 heures sur une seule charge, et pour l’anecdote, je reçois généralement environ un à deux jours avant qu’elle ait besoin d’une augmentation de puissance. La durée de vie de la batterie de l’Apple Watch n’a pas changé de manière significative depuis des années, mais Apple a contourné ce problème en mettant en œuvre des vitesses de charge plus rapides avec les séries 6 et 7.

Apple continuera probablement dans cette voie plutôt que d’améliorer considérablement la durée de vie de la batterie de la montre. Mais il y a aussi une chance qu’Apple puisse introduire un nouveau mode basse consommation avec plus de fonctionnalités que la fonction de réserve de marche actuelle de la montre, dit Bloomberg. Il était censé être lancé avec WatchOS 9, selon le rapport, bien qu’Apple n’ait pas mentionné de nouvelle option basse consommation lors de l’événement de lundi.

Considérant que la durée de vie de la batterie a été l’une des critiques persistantes de l’Apple Watch – et sans parler des antécédents fiables de Bloomberg – je ne serais pas surpris de voir cette capacité arriver à l’avenir. Et rappelez-vous : Apple a présenté nouvelles fonctionnalités de WatchOS 8 pour les cyclistes aux côtés de la Apple Watch série 7 lors de son événement produit d’automne en 2021. Il est donc possible qu’Apple ait plus de fonctionnalités logicielles à annoncer plus tard cette année.

WatchOS 9 fournit également un autre signal indiquant qu’Apple étend ses efforts en matière de santé et de bien-être en général. Une nouvelle fonctionnalité appelée Historique AFib permettra aux personnes diagnostiquées avec une fibrillation auriculaire d’accéder à plus d’informations sur leur état, comme une estimation de la fréquence à laquelle leur rythme cardiaque montre des signes d’A-fib. Un autre point fort de WatchOS 9 est la possibilité de suivre les ordonnances et de recevoir des rappels de médicaments.

Ces mises à jour indiquent qu’Apple considère sa montre comme un outil de suivi des changements corporels au fil du temps qui peut être partagé avec les médecins. Et si les rapports de Bloomberg et Le journal de Wall Street se révéler exact, Apple ira encore plus loin dans cette idée en ajoutant un capteur de température à la série 8.

De nombreux tournants majeurs de l’Apple Watch ont toujours été liés à de nouvelles versions de matériel. La série 3, par exemple, a été le premier modèle à prendre en charge la connectivité cellulaire, faisant de l’Apple Watch un produit autonome plutôt qu’un compagnon iPhone. La série 4 a apporté la surveillance ECG et la détection des chutes, élargissant le rôle de l’Apple Watch en tant qu’appareil de santé.

WatchOS 9 n’est pas aussi important que ces lancements. Mais cela apportera des fonctionnalités qui pourraient être cruciales dans la mission d’Apple de faire de l’Apple Watch l’appareil de santé et de fitness ultime. Et c’est très révélateur des plans immédiats et à long terme d’Apple pour l’Apple Watch.