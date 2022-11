Ce que vous verrez sur le bulletin de vote du comté de Kane – Shaw Local

Le jour des élections est arrivé, et pour ceux qui n’ont pas encore voté, voici un aperçu de ce que les résidents du comté de Kane peuvent s’attendre à voir lorsqu’ils entrent dans l’isoloir.

Cependant, tous les bulletins de vote ne seront pas identiques. Les courses à la Chambre des représentants des États-Unis, à l’Assemblée générale et au Conseil du comté de Kane varieront en fonction de la résidence des électeurs.

Proposition d’amendement à la Constitution de l’Illinois de 1970 :

L’amendement proposé ajouterait une nouvelle section à l’article de la Déclaration des droits de la Constitution de l’Illinois qui garantirait aux travailleurs le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les heures et les conditions de travail, et de promouvoir leur bien-être économique et leur sécurité à travailler. Le nouvel amendement interdirait également l’adoption de toute nouvelle loi qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures de travail et d’autres conditions d’emploi et de sécurité au travail. Lors des élections générales qui se tiendront le 8 novembre 2022, vous serez appelé à décider si l’amendement proposé doit faire partie de la Constitution de l’Illinois.

Courses à l’échelle de l’État

Gouverneur:

Darren Bailey, Stéphanie Trussel, (R)

JB Pritzker, Juliana Stratton, (D) (Titulaire)

Scott Schluter, John Phillips, libertaire

Procureur général:

Thomas DeVore, (R)

Kwame Raoul, (D) (Titulaire)

Daniel K. Robin, libertaire

Secrétaire d’État:

Dan Brady, (R)

Alexi Giannoulias, (D)

Jon Steward, libertaire

Contrôleur :

Shannon L. Teresi, (R)

Susana A. Mendoza, (D) (Titulaire)

Deirdre McCloskey, libertaire

Trésorier:

Tom Demmer, (R)

Michael Frerichs, (D) (Titulaire)

Preston Nelson, libertaire

CONGRÈS

Sénat américain :

Kathy Salvi, (R)

Tammy Duckworth, (D) (Titulaire)

Bill Redpath, libertaire

Chambre des représentants des États-Unis :

6e district du Congrès

Keith Pekau (R)

Sean Casten (D) (Titulaire)

8e district du Congrès

Chris Dargis, (R)

Raja Krishnamoorthi, (D) (Titulaire)

11e district du Congrès

Catalina Lauf, (R)

Bill Foster, (D) (Titulaire)

14e district du Congrès

Scott Gryde,r (R)

Lauren Underwood, (D) (Titulaire)

SÉNAT DE L’ILLINOIS

Sénat d’État – 24e

Seth Lewis, (R)

Lauren “Laurie” Nowak, (D)

Sénat d’État – 25e

Heather Brown, (R)

Karina Villa, (D) (Titulaire)

Sénat d’État – 42e

Paul Santucci, (R)

Linda Holmes, (D) (Titulaire)

Sénat d’État – 33e — Donald DeWitte, (R) (Titulaire) (Incontesté)

Sénat d’État – 35e — Dave Syverson, (R) (Titulaire) (Incontesté)

MAISON DE L’ILLINOIS

Représentant d’État – 49e

Kevin Wallace, (R)

Maura Hirschauer, (D) (Titulaire)

Représentant d’État – 50e

Donald Walter, (à droite)

Barbara Hernandez, (D) (Actuellement le représentant titulaire du 83e district.)

Représentant d’État – 65e

Dan Ugaste, (R) (Titulaire)

Linda R. Robertson, (D)

Représentant d’État – 83e

Keith R. Wheeler, (R) (Actuellement le représentant du 50th House District.)

Matt Hanson, (D)

Représentant d’État – 97e

Michelle Smith, (R)

Harry Benton, (D)

Représentant d’État – 70e — Jeff Keicher, (à droite) (Titulaire) (Incontesté)

Juge du deuxième district judiciaire de la Cour suprême de l’Illinois

Mark C. Curran, (R)

Elizabeth “Liz” Rochford, (D)

Juge du deuxième district judiciaire de la Cour d’appel de l’Illinois

Susan Clancy Boles, (R)

Chris Kennedy, (D)

COMTÉ DE KANE

Shérif

Ron Hain, (D) (Titulaire)

Jeff Bodin, (R)

Trésorier

Chris Lauzen, (R)

Jeffrey Pripusich, (D)

Employé de bureau

John « Jack » Cunningham, (R) (Titulaire)

Nicolas “Nico” Jiménez, (D)

CONSEIL DU COMTÉ DE KANE

Arrondissement 1

Myrna Molina, (D) (incontestée)

Arrondissement 2

Dale Berman, (D)

Robert (Bob) McQuillan, (R)

Arrondissement 3

Anita Lewis, (D) (incontestée)

Arrondissement 4

Mavis Bates, (D)

Donald M. “Buzz” Foley, (à droite)

Arrondissement 5

Deirdre Battaglia, (D)

Bill Lenert, (R)

Arrondissement 6

Ron Ford, (D)

Doyen A. Seppelfrick, (R)

Arrondissement 7

Monica Silva, (D) (incontestée)

Arrondissement 8

Michelle Gumz, (D)

Devin James Corbett, (à droite)

District 9

Gary Daughtery, (R) (incontesté)

Arrondissement 10

William J. Tarver, (D)

David J. Brown, (R)

Arrondissement 11

Leslie Juby, (D)

Brian K. Jones, (R)

Arrondissement 12

Steve Bruesewitz, (D)

Bill Roth, (R)

Arrondissement 13

Michael Linder, (D)

Todd Wallace, (à droite)

Arrondissement 14

Tom Hodge, (D)

Mark Davoust, (R)

Arrondissement 15

Scott Johansen, (D)

David Young, (R)

Arrondissement 16

Ted Penesis, (D)

Michael J. Kenyon, (R)

Arrondissement 17

Deborah Allen, (D)

John Hahn, (R)

Arrondissement 18

Sam Walker, (D)

Richard “Rick” Williams, (à droite)

Arrondissement 19

Mohammad “Mo” Iqbal, (D)

Cody Holt, (R)

Arrondissement 20

Cherryl Fritz Strathmann, (D)

Lucio Estrada, (R)

Arrondissement 21

Courtney Boe, (D)

Surtensions de Clifford “Cliff”, (R)

Arrondissement 22

Verner (Vern) Tepe, (D)

Jeffrey A. Meyer, (R)

Arrondissement 23

Christophe Kious, (D)

Gregory Buck, (R)

Arrondissement 24

Jarett Sanchez, (D)

Charles R. Myers, (R)

District sanitaire de Wasco (votez pour 2)

Thomas Bihun

Robert Leible

Référendum 101 des écoles publiques de Batavia :

Le conseil scolaire du district scolaire de l’unité communautaire de Batavia numéro 101, comté de Kane, Illinois, est-il autorisé à construire et à équiper une nouvelle école HC Storm et une nouvelle école Louise White et à démolir les bâtiments existants, et à modifier, réparer, équiper et améliorer ses autres installations scolaires, y compris, mais sans s’y limiter, l’installation d’améliorations de la sécurité des élèves et l’amélioration des toits, des planchers, des fenêtres, des systèmes de CVC, électriques et de plomberie, et l’amélioration de leurs sites, et émettre ses obligations d’un montant de 140 000 000 $ dans le but de en payer les frais ?

Référendum du village de Campton Hills :

Le greffier du village de Campton Hills doit-il être nommé par le président du village, avec l’avis et le consentement du conseil d’administration du village, plutôt qu’être élu ?