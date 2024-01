Ce que vous pouvez faire contre les risques de maladie rénale chronique

Temps de lecture estimé : 3-4 minutes

LOGAN — Steve Adams n’a pas peur de se faire des amis, même au centre de dialyse.

Ou des blagues.

“Il y a un gars qui est assis à côté de moi. J’ai dit : ‘Je ne peux pas croire que tu ne te souviens pas de moi. Nous étions en prison ensemble !'” Il a ri. “Il lui a fallu trois semaines avant de se rendre compte que nous n’avions pas été en prison ensemble.”

Mais quand il s’agit de sa santé, une certaine crainte est présente. “C’est effrayant”, a déclaré Adams.

En raison de son hypertension artérielle – l’une des principales causes de maladie rénale – Adams est sous dialyse depuis quatre ans.

“J’y vais trois jours par semaine”, a-t-il déclaré. “J’y passe quatre heures par jour.”

La dialyse est un traitement utilisé pour nettoyer et filtrer le sang lorsque les reins sont incapables de le faire.

“La dialyse est très difficile”, a déclaré le Dr Mark Kraus, néphrologue chez Intermountain Health. “La dialyse, c’est comme un travail à temps partiel. Il faut se présenter sinon on n’en profite pas.”

Kraus a déclaré que la dialyse peut être effectuée en personne dans un centre ou à domicile. Certaines personnes ressentent des effets secondaires comme de la fatigue, des crampes musculaires ou des nausées.

Outre les personnes souffrant d’hypertension artérielle, Kraus a déclaré que les personnes les plus à risque de problèmes rénaux sont les diabétiques.

“On comprend de mieux en mieux comment les maladies rénales se propagent”, a-t-il déclaré. “Et cela se produit réellement non seulement parce qu’il y a une incidence accrue de diabète à l’échelle nationale, mais aussi une incidence accrue d’hypertension.”

Les autres groupes à risque comprennent les personnes de plus de 65 ans, celles ayant des antécédents familiaux de problèmes rénaux et les minorités. Selon la National Kidney Foundation, les Afro-Américains sont plus de trois fois plus susceptibles, et les Hispaniques, plus de 1,3 fois plus susceptibles que les Américains blancs de souffrir d’insuffisance rénale.

Kraus a déclaré que lorsqu’elle est détectée tôt, la maladie rénale peut être soignée. Mais si elle n’est pas traitée, la maladie rénale chronique peut entraîner une insuffisance rénale, ce qui nécessite une dialyse ou une greffe. La décision de recevoir ou non une greffe est une décision individuelle.

“Les greffes de rein sont un merveilleux cadeau que quelqu’un reçoit”, a déclaré Kraus. “C’est un merveilleux cadeau que quelqu’un peut faire. Et en bénéficiant d’une greffe de rein, cette personne peut cesser de nécessiter une dialyse.”

Adams est sur la liste d’attente pour une transplantation depuis quatre ans, tout en gardant le sourire aux lèvres.

“L’attitude contribue à 80 % à la guérison d’un corps”, a-t-il déclaré. “Et si c’est le cas, je continuerai à brancher.”

Adams attribue sa positivité en partie aux infirmières et aux médecins qui s’occupent de lui, ainsi qu’aux amis qu’il s’est fait auprès d’autres patients.

“Ne minimisez pas l’élément social”, a déclaré Kraus. “Il y a une communauté au centre de dialyse entre le personnel et les patients, les patients et les autres patients.”

Adams se débrouille surtout grâce au soutien de sa femme depuis 56 ans.

“Les soignants sont la partie la plus importante pour garder une bonne attitude”, a-t-il déclaré. “Et j’ai le meilleur. Elle est mon roc. Je suis juste reconnaissant.”

Si vous appartenez à l’un des groupes à haut risque, parlez à votre fournisseur de soins primaires de la possibilité de passer un test de dépistage d’une maladie rénale.

Il existe des moyens simples d’assurer le bon fonctionnement de vos reins. Kraus a déclaré qu’une bonne santé cardiaque est également une bonne santé rénale. En faisant des choses saines pour le cœur, comme rester actif, suivre un régime pauvre en sel et en cholestérol et gérer votre tension artérielle, vous prenez également soin de vos reins.

