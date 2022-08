Ce que vous ne devriez pas dire lors d’un enterrement – ​​Shaw Local

Parler de la mort est inconfortable pour la plupart des gens. Même la lecture d’une nécrologie sur quelqu’un qu’ils connaissaient peut être difficile.

Peu importe à quel point vous êtes ouvert, honnête et ouvert, c’est souvent un sujet difficile à aborder.

« Les gens se sentent mal à l’aise lorsqu’ils assistent à une visite ou à des funérailles, et ils font la queue avec les mains moites en pensant ‘qu’est-ce que je dis ?’ Parfois, les familles en deuil consolent en fait ceux qui traversent la ligne. a déclaré Ryan Brooke, propriétaire d’Oakwood Memorial Park. “Ils se rabattent généralement sur le standard” désolé pour votre perte “.”

Bien que cela puisse sembler être le geste le plus simple, c’est souvent le bon.

Il peut être difficile d’offrir une sympathie sincère telle quelle, mais souvent, lorsque vous pensez que vous dites les bonnes choses, vous ne l’êtes peut-être pas. Malheureusement, c’est courant. Peu importe si vous êtes au salon funéraire pour un service ou dans la résidence privée de quelqu’un, il est important d’être honnête et prudent avec vos paroles. Voici donc quelques exemples de ce que ne pas dire à un enterrement.

“Je sais ce que tu ressens.”

Dire cela peut en fait montrer un manque de sincérité parce que vous ne pouvez pas savoir comment quelqu’un d’autre vraiment se sent. Vous avez peut-être vécu la même situation vous-même, mais chacun ressent différemment et traite ces sentiments à sa manière. Par conséquent, il est préférable de relayer une expression simple telle que “Je suis désolé pour votre perte”. Cela peut sembler décontracté au début, mais c’est une véritable expression de sympathie lorsque d’autres mots appropriés vous échappent.

“Faîtes-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit.”

C’est une chose très typique à dire, mais qui a plus de sens venant d’un directeur de funérailles qui aide à superviser les services que quelqu’un qui exprime simplement un geste aimable. Cela peut sembler contre-intuitif, mais vous ne voulez pas donner plus de considération à une personne en deuil pendant une période difficile, même si vos intentions viennent d’un bon endroit. Au lieu de cela, offrez-leur de les contacter, de vous réunir pour quelque chose d’agréable ou de les aider dans un proche avenir. De cette façon, ils savent qu’ils peuvent s’attendre à avoir de vos nouvelles plutôt que de se sentir obligés d’y penser tout de suite.

“Il ou elle est dans un meilleur endroit maintenant.

Encore une fois, cette déclaration semble être une déclaration de réconfort et de réconfort, mais elle peut avoir l’effet inverse. Ceux qui sont en deuil se sentent probablement confus ou même en colère, même s’ils ne le montrent pas. En suggérant que le défunt est dans un meilleur endroit, cela revient à dire à ses proches ce qu’ils devraient penser ou ressentir. Ce n’est pas le bon sentiment. Il est préférable de partager un bon souvenir ou une histoire personnelle – peut-être en mentionnant une chanson que le défunt a aimée et que vous avez entendue récemment ou en vous remémorant quelque chose que vous avez vécu ensemble. Ces choses ne sont pas seulement authentiques, mais elles peuvent aussi aider à atténuer certains des sentiments les plus forts que les gens éprouvent face à leur perte.

«Si une personne pouvait établir un lien sur la raison pour laquelle le défunt était spécial pour elle, cela rend le moment spécial. Plus significatif », a déclaré Brooke. “Ces histoires rappellent à chacun les vies que la personne a touchées et rappellent également à la famille les moments qu’ils ont passés avec leur être cher.”

