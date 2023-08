Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée « Our Changing Planet » pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Inscrivez-vous ici pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Cette semaine:

Ce que vous n’apprendrez pas à Oppenheimer : les effets potentiels d’un hiver nucléaire

Une nouvelle façon de voir la protection de la faune

Un chasseur de grands arbres de la Colombie-Britannique documente le plus grand arbre ancien qu’il ait jamais vu

Ce que vous n’apprendrez pas à Oppenheimer : les effets potentiels d’un hiver nucléaire

Une photo d’archive de l’explosion atomique à Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945. (The Associated Press)

Le film Oppenheimerqui approche le demi-milliard de dollars au box-office mondial, a renouvelé l’intérêt pour l’histoire de la bombe atomique.

Le test Trinity, qui a été la première bombe atomique à exploser et la pièce maîtresse de Le film de Christopher Nolan , a eu lieu il y a plus de 78 ans. Mais la possibilité d’une guerre nucléaire demeure à ce jour. Par exemple, plus tôt cette semaine, l’ancien Premier ministre russe Dmitri Medvedev a menacé d’utiliser des armes nucléaires si la contre-offensive actuelle de l’Ukraine menaçait le territoire russe.

Un effet potentiel de la bombe atomique n’a été compris que des années après la mort de J. Robert Oppenheimer, le directeur du projet Manhattan. Plus précisément, le concept d’hiver nucléaire, qui a été porté pour la première fois à l’attention du monde par l’astrophysicien et auteur Carl Sagan en 1983.

Pratiquement tous les modèles climatiques modernes ont confirmé les premiers résultats : une guerre nucléaire refroidirait la planète.

« Les armes nucléaires larguées sur les villes et les zones industrielles produiraient des incendies, les incendies produiraient de la fumée et cette fumée serait projetée dans la stratosphère lors d’un orage géant », a déclaré Alan Robock, climatologue à l’Université Rutgers du New Jersey. une récente entrevue.

Ces tempêtes provoquées par le feu sont connues sous le nom de nuages ​​pyrocumulonimbus et un résulta du bombardement américain d’Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945. Il n’y en eut pas après Nagasaki trois jours plus tard à cause du terrain accidenté qui empêcha la formation d’une tempête de feu.

Étant donné que brûler les grandes villes du monde est une expérience que personne sur Terre ne veut mener, les climatologues se tournent vers des conditions similaires pour étudier l’hiver nucléaire.

« La physique de base est très simple : si vous bloquez le soleil, il fait froid au sol », a déclaré Robock. « Nous avons des analogues de cela. Nous avons la nuit, nous avons l’hiver. »

On peut aussi regarder les éruptions volcaniques. Par exemple, en 1815, le mont Tambora en Indonésie est entré en éruption, crachant des aérosols qui se sont frayés un chemin dans la stratosphère. Ces aérosols ont voyagé partout dans le monde, bloquant la lumière du soleil et refroidissant la planète par une moyenne de 3 C . Les effets climatiques ont duré au moins trois ans . En conséquence, 1816 était connue comme « l’année sans été » en Europe et en Amérique du Nord. Les cultures sont mortes à cause du manque de soleil ou du gel.

Pourquoi la fumée des incendies de forêt n’a-t-elle pas provoqué un refroidissement global ? À moins que les particules de fumée n’atteignent la stratosphère, elles sont évacuées de la basse atmosphère par les précipitations.

Les incendies de forêt de 2017 en Colombie-Britannique et dans le nord-ouest des États-Unis ont formé un événement pyrocumulonimbus qui ont atteint la stratosphère, mais ce n’était qu’environ 100 000 à 300 000 tonnes de fumée. La fumée de la tempête de feu d’Hiroshima n’était pas non plus suffisante pour avoir un effet de refroidissement significatif.

Selon un papier 2007 une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie enverrait 150 millions de tonnes de suie noire dans la stratosphère, entraînant un refroidissement de surface moyen mondial de 7 C à 8 C qui persisterait pendant des années. Même après une décennie, le monde serait toujours 4C plus frais.

Ce serait un énorme problème pour la production alimentaire mondiale. Les pays situés à des latitudes plus élevées, comme le Canada, seraient particulièrement touchés par l’hiver nucléaire, car une grande partie du pays est déjà trop froide pour une agriculture importante.

Si vous vous demandez si l’hiver nucléaire arrêterait le réchauffement climatique, vous n’êtes pas seul. C’est une question que Robock se pose tout le temps. Une guerre nucléaire à grande échelle et une famine mondiale résultant de l’hiver nucléaire conduiraient à l’effondrement de la société industrielle et de la civilisation humaine. Robock a déclaré que si les États-Unis et la Russie avaient une guerre nucléaire, cela arrêterait en grande partie les émissions de carbone, car la plupart des activités humaines auraient cessé.

« La quantité [of carbon] qui se trouve dans l’atmosphère diminuerait progressivement, serait absorbé par l’océan — nous avons environ un demi-degré ou un degré de réchauffement intégré en ce moment, donc il y aurait un petit peu de réchauffement supplémentaire. Mais cela s’arrêterait fondamentalement », a-t-il déclaré.

Le changement climatique causé par l’homme fait peser la menace d’un changement de température mondiale moyenne de plusieurs degrés sur une échelle de temps de plusieurs décennies. L’hiver nucléaire, en revanche, pose ce danger à l’échelle des années – même en un an.

« L’impact d’une guerre nucléaire sur les systèmes alimentaires mondiaux est un choc. Cela survient essentiellement du jour au lendemain. Il n’y a aucun moyen de s’adapter », a déclaré Jonas Jaegermeyr, climatologue et modélisateur de cultures qui étudie l’hiver nucléaire à l’Université Columbia de New York.

Un article publié l’an dernier dans Nourriture naturelle trouvé que jusqu’à 5,3 milliards des gens mourraient de faim deux ans après un échange nucléaire à grande échelle entre les États-Unis et la Russie et l’hiver nucléaire qui s’ensuivrait. (Le document a également trouvé 99 % des Canadiens mourrait de faim.)

De toute évidence, l’hiver nucléaire est à peu près la pire façon imaginable d’arrêter le réchauffement climatique. Il remplacerait le réchauffement planétaire constant par un refroidissement planétaire brutal.

« Si vous voulez résoudre le problème du réchauffement climatique, la première réponse est de simplement laisser les combustibles fossiles dans le sol et d’arrêter et d’utiliser le soleil et le vent [for power] », a déclaré Robock. « Nous avons assez pour alimenter le monde. »

— James Westmann

Les anciens numéros de Quoi sur Terre ? sont ici . La page climat de CBC News est ici .

Découvrez notre émission de radio et notre podcast. Cette semaine : découvrez comment les fêtes de quartier peuvent favoriser l’action climatique dans les quartiers. Que sur terre est diffusé le dimanche à 11 h HE, 11 h 30 à Terre-Neuve-et-Labrador. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée ou écoutez-le à la demande sur Radio-Canada Écoutez .

Regardez la série de vidéos de CBC Planète Merveille avec notre collègue Johanna Wagstaffe ici .

Commentaires des lecteurs

Jean Lyon :

« Existe-t-il un moyen de calculer la quantité de CO2 que les incendies de forêt libèrent dans notre atmosphère ? Cette libération massive de CO2 pourrait nous donner un aperçu de ce qui se passera lorsqu’une mine souterraine de captage et de stockage de carbone percera soudainement et forcera une énorme quantité de CO2 dans notre atmosphère sous pression. »

Un certain nombre d’organisations ont suivi les émissions des incendies de forêt au Canada en 2023. Une estimation d’il y a un mois à 600 tonnes de CO2 depuis mai ; un autre a suggéré que les incendies de forêt au Canada avaient libéré plus d’un milliard de tonnes de CO2 depuis le début de l’année .

Écrivez-nous à [email protected] .

Vous avez une histoire personnelle captivante sur le changement climatique que vous souhaitez partager avec CBC News ? Présentez une chronique à la première personne ici .

Vue d’ensemble : une nouvelle façon d’envisager la protection de la faune

(WWF)

L’annonce ci-dessus provient de la branche allemande du World Wildlife Fund, qui fait effrontément référence une certaine plateforme de médias sociaux dirigée par un milliardaire capricieux faire un point sur la préservation du règne animal. Le slogan en bas se traduit par « Protégez nos espèces animales avant qu’il ne soit trop tard ».

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

Un chasseur de grands arbres de la Colombie-Britannique documente le plus grand arbre ancien qu’il ait jamais vu

Le photographe de l’Ancient Forest Alliance, TJ Watt, et le représentant héréditaire d’Ahousaht, Tyson Atleo, se tiennent à côté d’un ancien cèdre rouge de l’Ouest qui se classe comme l’un des plus grands arbres au Canada sur l’île de Flores à Clayoquot Sound, en Colombie-Britannique, sur le territoire d’Ahousaht au printemps 2023. (TJ Watt/Ancient Forest Alliance)

Pendant 20 ans, TJ Watt, de Victoria, a parcouru le vaste paysage verdoyant de la Colombie-Britannique, à la recherche de vieux arbres géants afin de les documenter et de plaider en faveur de leur conservation.

Maintenant, à une époque où les arbres exceptionnellement grands ont diminué à cause de l’exploitation forestière, l’homme de 39 ans a enregistré ce qu’il appelle l’arbre de sa vie.

« Aucun arbre ne m’a plus époustouflé que celui-ci », a-t-il déclaré. « C’est littéralement un mur de bois. »

Watt a photographié l’arbre, un cèdre rouge de l’Ouest, en 2022 sur l’île Flores dans la légendaire baie Clayoquot sur le territoire des Premières Nations d’Ahousaht, lors d’une excursion sur le terrain en tant qu’explorateur du National Geographic et de la Société géographique royale du Canada. (L’espèce est également orthographiée redcedar, car elle n’est pas considérée comme un vrai cèdre.)

On estime qu’il mesure 46 mètres de haut et cinq mètres de large à sa base. L’arbre ancien, qui fait partie des forêts qui stockent le carbone et abrite de nombreuses espèces de plantes et d’animaux, est estimé à au moins 1 000 ans, selon Watt.

Ses dimensions le placent au sommet des arbres les plus grands et les plus anciens de la province et du Canada.

« Contrairement à la plupart des autres arbres, il s’élargit en fait à mesure qu’il monte », a déclaré Watt. « C’est vraiment le point culminant de ma vie de tomber sur quelque chose d’aussi spectaculaire. »

Watt et la Première Nation d’Ahousaht ont maintenant révélé des images et des détails de l’arbre au public – tout en gardant son emplacement secret – pour donner un exemple de l’importance pour la province de respecter les engagements de refonte de la foresterie pour équilibrer la récolte avec les valeurs écologiques.

L’arbre est « représentatif d’un écosystème sain, intact, côtier et tempéré », a déclaré Tyson Atleo, 36 ans, un représentant héréditaire de la Première nation Ahousaht. « Nous ne voyons plus beaucoup d’arbres de cette taille. »

L’arbre a été surnommé « The Wall » ou « ʔiiḥaq ḥumiis », ce qui signifie « grand thuya géant » en langue nuu-chah-nulth. C’est dans un type de forêt qui risque de disparaître du paysage de la Colombie-Britannique en raison d’un historique d’exploitation forestière intense.

« Des forêts comme celle-ci viennent d’être réduites à une infime, infime fraction de leur étendue d’origine aujourd’hui », a déclaré Watt. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer qu’ils restent debout, en particulier compte tenu de la crise climatique et de la biodiversité. »

L’arbre ne risque pas d’être abattu, car il se trouve dans une zone où l’exploitation forestière ancienne est reportée dans le cadre d’un travail entre les Premières Nations et la province pour protéger les forêts anciennes menacées de perte permanente de biodiversité.

La Première Nation d’Ahousaht, dont le territoire s’étend sur Clayoquot Sound, une réserve de biosphère mondialement reconnue, est à l’avant-garde du travail pour maintenir debout des arbres importants dans les forêts riches en biodiversité tout en trouvant d’autres moyens, comme le tourisme, pour remplacer les revenus perdus.

« C’est une merveilleuse occasion de partager… qui nous sommes en tant qu’Ahousaht, quels sont nos valeurs et nos principes, mais aussi d’aider [visitors] vivez la magie de nos territoires comme en témoigne cet arbre incroyable », a déclaré Atleo.

Ahous Adventures, une entreprise de visites écoculturelles détenue et exploitée par Ahousaht à Tofino, n’amènera pas de visiteurs à l’arbre afin de protéger la zone. Mais il organise des visites pour montrer les autres arbres impressionnants de la région.

Des nations comme les Ahousaht espèrent plus de financement de la conservation de la part de la province pour développer des opportunités économiques alternatives sur leurs territoires qui permettront à des arbres comme ʔiiḥaq ḥumiis de rester debout.

Afin de recueillir des fonds par eux-mêmes, les Ahousaht ont établi des frais d’intendance volontaires pour leurs territoires, un peu comme les laissez-passer d’utilisation diurne de BC Parks.

D’autres personnes en mission pour localiser et documenter des arbres anciens massifs disent que tomber sur des arbres comme « The Wall » s’apparente à une expérience religieuse.

« Vous vous sentez si petit et vous réalisez que ces choses sont si incroyablement importantes. Elles représentent bien plus qu’un simple arbre. C’est un écosystème en soi », a déclaré Colin Spratt, un photographe spécialisé dans la conservation qui emmène les gens visiter le parc de Vancouver. Stanley Park pour montrer les vieux arbres.

— Tchad Pawson

Reste en contact!

Y a-t-il des problèmes que vous aimeriez que nous couvrions ? Des questions auxquelles vous voulez des réponses ? Vous souhaitez simplement partager un mot gentil ? Nous aimerions recevoir de vos nouvelles. Envoyez-nous un courriel à [email protected].

Inscrivez-vous ici obtenir Quoi sur Terre ? dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Éditeur : André Mayer | Conception du logo : Sködt McNalty