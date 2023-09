Ce que vous mangez pourrait être essentiel pour améliorer votre santé mentale, selon les scientifiques

La dose24h21Quel est le rapport entre ma santé mentale et la santé de mes intestins ?

Maintenir une bonne santé mentale peut parfois sembler difficile, mais il s’avère qu’une pièce du puzzle est d’une simplicité trompeuse : ce qu’il y a dans votre assiette.

« La nutrition et la santé mentale sont ce lien sur lequel les gens écrivent depuis des siècles », a déclaré la Dre Mary Scourboutakos, connue sous le nom de Dr Sco., au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission CBC. La dose .

« Mais ce n’est que maintenant que nous obtenons que ces preuves s’accumulent pour étayer ce lien », a déclaré Scourboutakos, médecin de famille également titulaire d’un doctorat en nutrition.

Des études montrent que les types de microbes trouvé dans notre intestin ou notre tractus gastro-intestinal, pourrait avoir un impact direct sur notre humeur .

Et les experts affirment que modifier son alimentation est l’un des meilleurs moyens d’influencer ces microbes, ce qui pourrait à son tour aider les personnes souffrant de maladie mentale.

« Il s’agit d’enrichir un outil que nous utilisons déjà, ce qui est très encourageant », a déclaré Scourboutakos.

Dans une étude canadienne, les chercheurs ont pu montrer que lorsque les enfants de 10 et 11 ans respectaient les recommandations en matière de régime alimentaire, ainsi que de sommeil, d’activité physique et de temps passé devant un écran, ils étaient moins susceptibles d’avoir besoin d’interventions en matière de santé mentale à l’adolescence.

« C’est très, très puissant », a déclaré la Dre Bonnie Kaplan, psychologue et professeur émérite à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary.

« Les enfants qui mangent de la vraie nourriture ont moins de rapports d’anxiété et de dépression », a déclaré Kaplan.

L’étude, qui utilisait des données autodéclarées, a révélé qu’un régime alimentaire riche en nutriments faisait partie des autres recommandations en matière de mode de vie qui expliquaient moins de visites de santé mentale.

Inversement, une étude publiée ce mois-ci par JAMA Network Open ont découvert que les participants dont le régime alimentaire était riche en aliments ultra-transformés présentaient le risque le plus élevé de dépression.

Comment notre intestin communique-t-il avec notre cerveau ?

Notre intestin – ou système gastro-intestinal – est connecté au cerveau, c’est pourquoi l’alimentation peut affecter directement l’humeur.

À l’intérieur de l’intestin se trouve notre microbiome, composé de milliards de bactéries tourbillonnantes – certaines bonnes et d’autres mauvaises.

« Ils nous aident à digérer nos aliments. Ils aident à informer et à renforcer la paroi intestinale. Ils supplantent les mauvaises bactéries. Et ils sont essentiellement comme le thermostat qui contrôle le niveau d’inflammation dans notre corps », a déclaré Scourboutakos.

Chaque fois que nous mangeons, nous nourrissons ces bactéries, dit-elle, tant les bonnes que les mauvaises.

Lorsque nous mangeons des aliments riches en fibres alimentaires, par exemple, nous nourrissons les bonnes bactéries.

Une illustration 3D de la bactérie entérobactérie, qui fait partie du microbiome normal de l’intestin. Les microbes sains présents dans notre corps renforcent la paroi intestinale et supplantent les mauvaises bactéries. (Kateryna Kon/Shutterstock)

« Ils partagent leur enthousiasme à ce sujet en envoyant des signaux à vos cellules immunitaires qui vivent juste à côté. Ces cellules immunitaires réagissent ensuite et libèrent leurs propres signaux qui voyagent dans la circulation sanguine et finissent par atteindre notre cerveau, où elles peuvent ensuite influencer notre humeur et notre niveaux d’anxiété », a déclaré Scourboutakos.

Une autre façon d’envisager le processus est de le comparer à la prise de médicaments par voie orale, a déclaré Carolina Tropini, professeure adjointe au Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université de la Colombie-Britannique.

Les microbes présents dans nos intestins fabriquent des composés qui pénètrent dans notre circulation sanguine, a déclaré Tropini, « de la même manière que lorsque vous prenez une pilule par voie orale, elle passe dans votre système sanguin ».

Ces composés provenant de nos microbes intestinaux sont suffisamment petits pour traverser la barrière hémato-encéphalique et pénétrer dans le cerveau, tout comme les médicaments, a-t-elle déclaré.

Quels aliments aident le cerveau ?

Des études ont montré que suivre ce qu’on appelle le régime méditerranéen peut prévenir et réduire les symptômes de dépression et d’anxiété.

Ce type de régime ressemble beaucoup Le Guide alimentaire canadien a déclaré Scourboutakos – en mangeant des légumes et des fruits, des grains entiers, des haricots, des noix et du poisson et de petites quantités de produits laitiers, de viande et d’œufs.

Les experts affirment que l’un des dénominateurs communs de ce type de régime sont les fibres, les parties des aliments végétaux que le corps ne peut pas absorber, mais qui sont néanmoins essentielles à notre santé.

« Ce que nos grand-mères nous ont dit est toujours valable. Mangez vos fibres, c’est essentiellement l’essentiel », a déclaré Tropini.

Scourboutakos. conseille de choisir ces aliments spécifiques plus souvent pour augmenter la teneur en fibres de votre alimentation :

Brocoli, chou, chou-fleur, choux de Bruxelles, petits pois, artichauts, citrouille

Baies, pommes, poires, avocats, mangues

Haricots, légumineuses, lentilles, pois chiches

Noix, en particulier amandes et pistaches

Avoine entière, orge, boulgour, maïs

Certaines céréales pour petit-déjeuner (lisez l’étiquette nutritionnelle pour vérifier)

Comment évoluent les microbiomes

Même si changer notre alimentation peut avoir un impact important sur notre microbiome, certaines de nos bactéries s’établissent littéralement dès la naissance.

« Les bébés nés par césarienne commencer avec un microbiome très différent que les bébés nés par voie vaginale », a déclaré Scourboutakos. En effet, les bébés rencontrent une plus grande variété de microbes bénéfiques lors de leur cheminement dans le canal génital que lors d’un accouchement chirurgical.

Le fait qu’un bébé soit nourri au lait maternel ou au lait maternisé influence également fondamentalement le microbiome.

L’un des avantages du lait maternel, a déclaré Tropini, réside dans les composants du lait qu’un bébé ne peut pas digérer et qui vont directement au microbiome.

« Nous avons vraiment évolué pour être en contact avec ces microbes, et s’assurer qu’ils restent avec nous dès le départ semble être vraiment très critique pour notre santé. »

Manger une variété de légumes et de fruits aussi proches que possible de leur état naturel et réduire les aliments hautement transformés est corrélé à une meilleure santé mentale. (CBC/Radio-Canada)

Pas un remède magique

La maladie mentale est souvent causée par un ensemble complexe de facteurs et changer votre alimentation ne sera pas nécessairement un remède magique, disent les experts.

« Il existe de nombreuses causes aux troubles mentaux et vous ne pouvez pas revenir en arrière et effacer les antécédents d’abus sans une psychothérapie intensive », a déclaré Kaplan.

Mais le régime alimentaire est un moyen relativement simple d’apporter des changements et de voir comment vous vous sentez, a déclaré Scourboutakos.

« Même pour ceux qui prennent déjà des antidépresseurs, les preuves montrent que cela peut avoir des avantages supplémentaires au-delà du médicament », a-t-elle déclaré.

Le défi consiste à traduire la recherche en une meilleure compréhension et en une meilleure politique.

REGARDER | Démystifier les mythes sur les transplantations fécales

Le pouvoir des crottes : ce que les greffes fécales peuvent et ne peuvent pas traiter Les greffes fécales se sont révélées très prometteuses pour des maladies comme C. difficile. À mesure que la liste des utilisations revendiquées du traitement s’allonge, nous démystifions les mythes

« Comment motiver les gens à manger de cette manière ? Comment rendre cela réalisable pour eux ? Comment rendre cela intéressant pour eux ? » dit Scourboutakos.

Une solution pourrait consister à promouvoir les avantages en termes d’économies.

Une étude en Australie a montré que le passage à un régime méditerranéen modifié, centré sur la consommation d’aliments entiers plutôt que d’aliments transformés, permettait d’économiser de l’argent, a déclaré Kaplan.

Les prix des aliments ont récemment augmenté de façon exponentielle, et il faut du temps et des compétences pour transformer des aliments entiers en de délicieux repas.

Mais si vous avez des problèmes de santé mentale, cet effort en vaut peut-être la peine.

« C’est l’un des moyens les plus simples de changer les choses dans notre corps », a déclaré Tropini.