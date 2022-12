Ce que vous lisez – Le New York Times

L’année a commencé par une histoire d’amour. Le partenaire de Josh Wardle était un fan de jeux de mots, alors il a créé un jeu de devinettes pour eux deux et l’a appelé “Wordle”, une pièce de théâtre sur son nom de famille. Le 3 janvier, un article du Times de Daniel Victor a présenté la création de Wardle au monde entier. Vous connaissez probablement le reste.

L’histoire des origines de Wordle et du bot qui nous a aidés à maîtriser le jeu sont deux des articles les plus lus du Times en 2022. Comme nous l’avons fait ces dernières années, The Morning a rassemblé une collection des histoires les plus populaires de l’année. . Certains d’entre eux étaient impossibles à manquer – les funérailles royales, les guerres, les fusillades. Mais d’autres pourraient vous surprendre. Il y a des profils de célébrités, des mystères engageants, ainsi que des histoires sur le corps et l’esprit.

Nous avons utilisé quelques critères pour saisir l’étendue de ce que vous lisiez. Dans la section la plus lue, nous avons omis les entrées ultérieures qui répétaient un scénario, ainsi que des fonctionnalités telles que les pages de résultats des élections. La liste d’engagement profond comprend certains des articles avec lesquels les lecteurs ont passé le plus de temps cette année.

Et nous introduisons une nouvelle rubrique cette année : la plus partagée. Ce sont les histoires que les lecteurs ont le plus déverrouillées cette année (les abonnés peuvent partager 10 liens par mois en dehors du paywall), et la liste capture une partie importante mais souvent négligée des nouvelles – pas les histoires que vous besoin à lire, mais ceux que vous veux les autres lire.