ce que vous devriez vérifier chaque décennie

Le roi Charles a rendu public le fait qu’il subissait une intervention chirurgicale pour une hypertrophie de la prostate, afin d’encourager davantage d’hommes à se faire examiner. Alors, quels sont les signes avant-coureurs auxquels les hommes devraient être attentifs et comment cela évolue-t-il à mesure qu’ils vieillissent ? Voici les symptômes à connaître, selon votre tranche d’âge.

années 30

Le cancer de la prostate est fortement lié à l’âge et est très rare chez les hommes jeunes. Cependant, partout dans le monde, on a constaté une augmentation du cancer de la prostate à apparition précoce chez les hommes âgés de 15 à 40 ans. Bien que l’on ne sache pas encore pourquoi cette augmentation s’est produite, on pense que le type de cancer de la prostate que l’on contracte lorsque l’on est plus jeune peut être différent du cancer de la prostate qui apparaît plus tard. Si vous recevez un diagnostic de cancer de la prostate lorsque vous êtes plus jeune, il est plus probable que vous soyez à un stade plus avancé et que les taux de survie à cinq ans soient plus faibles.

Ashwin Sridhar, urologue consultant à l’hôpital Princesse Grace (qui fait partie de HCA UK), est spécialisé dans le traitement des affections de la prostate et de la vessie. Il déclare : « Le cancer de la prostate est extrêmement rare chez les hommes de moins de 40 ans et vous ne pouvez rien faire à titre prophylactique pour réduire les risques, mais rester en bonne santé grâce à une bonne alimentation et à l’exercice peut aider. Il existe également un lien entre le tabagisme et le cancer de la prostate, mais il n’est pas certain que les fumeurs en souffriront.

années 40

En général, la quarantaine reste une zone de sécurité, mais certains groupes peuvent être plus à risque à cette période de la vie, comme l’explique le Dr Sridhar : « Il existe trois facteurs qui augmentent le risque : l’un est l’âge et l’autre l’origine ethnique. Les hommes d’origine afro-caribéenne ont tendance à courir un risque plus élevé et s’ils développent un cancer de la prostate, celui-ci a tendance à être plus agressif. Le troisième facteur de risque est d’avoir un parent au premier degré qui a eu la maladie, comme un père ou un frère. Si cela s’applique à vous, vous courez un risque deux fois plus élevé que la population générale. Si plus d’un parent direct a été atteint de la maladie, le risque est cinq fois plus élevé que dans la population générale. Si vous avez des antécédents familiaux, nous vous suggérons de parler à un médecin de la possibilité d’avoir un PSA. [prostate specific antigen] test sanguin en premier lieu, car ce test permet de dépister le cancer de la prostate.

années 50

Les hommes dans la cinquantaine qui ne présentent aucun facteur de risque devraient faire attention à leur système d’aqueduc, car à partir de cette décennie, les taux de cancer de la prostate commencent à augmenter. De 40 à 49 ans, les taux au Royaume-Uni sont d’environ 20 pour 100 000 ; de 50 à 54 ans, les taux augmentent à 1 737 pour 100 000 ; et de 55 à 59 ans, il passe à 4 160 pour 100 000. À cet âge, les hommes doivent rechercher des signes tels que des difficultés à uriner, un écoulement perturbé de l’urine et des difficultés à vider la vessie. C’est également un bon âge pour commencer les exercices du plancher pelvien, comme l’explique le Dr Sridhar : « Si vous recevez un diagnostic, avoir un bon plancher pelvien et être généralement en forme vous aidera si vous avez besoin d’un traitement. »

années 60

Continuez à rechercher des symptômes possibles. Ceux-ci peuvent inclure des difficultés à commencer à uriner ou à vider votre vessie, un faible débit lorsque vous urinez, une sensation que votre vessie ne s’est pas vidée correctement, des gouttes d’urine après avoir fini d’uriner, le besoin d’uriner plus souvent que d’habitude (surtout la nuit) et un besoin soudain d’uriner. Vous pouvez parfois avoir des fuites d’urine avant d’aller aux toilettes. Si vous êtes inquiet, parlez-en à un médecin généraliste et demandez un test de dépistage PSA.

années 70

Au Royaume-Uni, les taux culminent entre 70 et 74 ans, avec une moyenne de 11 153 cas enregistrés pour 100 000 hommes par an entre 2016 et 2018. Il reste important de rester en forme et en bonne santé. De nombreux hommes atteints d’un cancer de la prostate ne présentent aucun symptôme jusqu’à ce que la maladie se propage. Cela signifie qu’ils risquent d’être diagnostiqués trop tard alors que le cancer est incurable. S’il se propage à d’autres parties du corps, les symptômes peuvent inclure des maux de dos, des douleurs à la hanche ou des douleurs pelviennes, des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection, du sang dans les urines ou le sperme et une perte de poids inexpliquée.

années 80

“À l’âge de 80 ans et plus, 60 à 70 pour cent des hommes seront atteints d’un cancer de la prostate”, explique le Dr Sridhar. « À cet âge, le cancer n’est pas très actif et la plupart des patients vivront avec, car il est peu probable qu’il affecte la durée de vie. »