Ce que vous devez vraiment savoir sur cette nouvelle fusion

Commonwealth travaille sur un réacteur compact et relativement peu coûteux qui coûterait des centaines de millions de dollars, au lieu des milliards qu’il a fallu pour construire le NIF. Son approche repose sur des matériaux supraconducteurs pour obtenir des champs magnétiques super puissants qui peuvent maintenir le plasma en place pour les réactions de fusion (les températures sont bien trop élevées pour utiliser des matériaux conventionnels pour maintenir le combustible en place).

Certains experts en fusion disent que les réacteurs pratiques qui peuvent être utilisés pour générer des quantités importantes d’énergie sont encore à quelques décennies. Mais Commonwealth et d’autres startups ont en tête des échéanciers plus ambitieux, prévoyant de construire des démonstrations d’ici quelques années et des centrales électriques d’ici une décennie environ. Commonwealth a annoncé l’année dernière qu’il avait levé 1,8 milliard de dollars en capital-risque pour y arriver.

Les nouvelles du NIF vont probablement être une grande aubaine pour le domaine de la fusion en général, suscitant plus d’intérêt et d’investissements. Mais ce n’est pas une garantie que le confinement inertiel, ou toute autre approche de la fusion, réussira commercialement. Réaliser un gain net dans un type de réacteur ne se traduit pas nécessairement par d’autres, de sorte que les tokamaks et autres réacteurs devront avoir leur propre moment décisif sur la voie de la réalisation de l’énergie de fusion.

Pour plus de détails sur l’actualité, y compris la puissance nécessaire pour faire fonctionner ces lasers, consultez mon histoire. Je recommanderais également cette couverture de The Atlantic, qui plonge dans plus de l’histoire du battage médiatique de la fusion. Et pour savoir à quoi ressemble la voie à suivre pour le Commonwealth et d’autres efforts de fusion privés, lisez l’article détaillé de James de février.

Suivre le climat

