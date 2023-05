Ce que vous devez savoir sur Temu, l’application d’achat en ligne qui domine les graphiques de téléchargement

« Je fais du shopping comme un milliardaire », chante une voix dans l’annonce du Super Bowl de Temu, faisant écho au slogan de l’application d’achat en ligne.

Avec de nombreux produits les plus vendus de la plate-forme de commerce électronique à moins de 10 $, il est facile de comprendre pourquoi les gens affluent vers l’application pour tout acheter, des vêtements et accessoires aux appareils électroménagers.

Mais certains experts avertissent les gens de réfléchir de manière critique à son utilisation.

« Vous en avez probablement pour votre argent », a déclaré Shreyas Sekar, professeur adjoint d’opérations à l’Université de Toronto à Scarborough et à la Rotman School of Management.

Temu – une application de shopping chinoise basée à Boston – a été lancée pour la première fois aux États-Unis en septembre 2022. Son propriétaire, PDD Holdings Inc., exploite également une société sœur, Pinduoduo, une plateforme de commerce électronique chinoise. Depuis son lancement au Canada au début de février, Temu occupe depuis la première place des téléchargements mobiles pour les deux Pomme et Android utilisateurs pendant des semaines.

Sa popularité massive a été renforcée par une campagne de marketing agressive sur les réseaux sociaux. Le hashtag #temu sur TikTok a maintenant amassé 1,3 milliard de vues. Sur YouTube, les vidéos de leur seul compte officiel ont totalisé plus de 215 millions de vues depuis août dernier.

Sekar, dont les recherches sont spécialisées dans les places de marché en ligne, la décrit comme une approche de « croissance à tout prix ».

Un grand contributeur à la popularité de Temu est leur stratégie de parrainage, a déclaré Sekar, qu’il appelle un « système pyramidal limite », où les utilisateurs sont encouragés à demander à leurs contacts de télécharger l’application en échange de cadeaux gratuits ou de crédit intégré à l’application.

« Cette combinaison unique de produits super bon marché, de marketing fou, combinée à la gamification sociale qu’ils ont en cours les a en quelque sorte conduits à gravir les échelons assez rapidement », a déclaré Sekar.

Petit prix, mauvaise qualité

Janis Wong, 20 ans, a déclaré qu’elle avait été présentée pour la première fois à Temu par l’intermédiaire de sa tante, qui avait envoyé des codes de parrainage à sa famille et à ses amis. Wong, étudiante de troisième année à l’Université de Toronto dans le programme d’études sur la santé mentale, a déclaré qu’elle était sceptique au début.

« Cela ne semblait pas être un lien promotionnel régulier », a-t-elle déclaré. « C’était comme du spam. »

Mais après avoir confirmé avec sa tante, elle a décidé de télécharger et d’essayer l’application. Cela lui rappelait Taobao, un site de commerce électronique chinois appartenant à Alibaba. Elle a commandé un clavier sans fil pour environ 35 $ – ce qui, selon elle, lui coûterait généralement environ 60 $ dans des modèles similaires – pour le tester.

Le colis est arrivé en deux jours – plus tôt que l’estimation initiale de trois à cinq jours. Mais après quelques jours d’utilisation, elle était déçue.

« Certaines des touches étaient ébréchées, et donc certains mots sur le clavier tombaient en quelque sorte », a déclaré Wong.

Jackie Dawson, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les dimensions humaines et politiques du changement climatique, recommande aux consommateurs de penser à la qualité de manière plus large.

Un utilisateur ouvre l’application Temu à une promotion de la fête de Victoria le 19 mai 2023. (Aloysius Wong/CBC)

« Le ‘magasiner comme un milliardaire’ [tagline] favorise l’achat de choses dont vous n’avez pas besoin et de choses peu coûteuses susceptibles de se casser », a déclaré Dawson, dont le travail se concentre sur le développement économique et le transport maritime.

Dawson suggère également de penser de manière plus critique. Elle a donné l’exemple d’être tentée d’acheter un article à 10 $ à 50 % de rabais.

« La psychologie est là, ‘J’ai économisé 5 $' », a-t-elle déclaré. « Mais la réalité est, ‘Non, vous avez dépensé 5 $.' »

Les contrefaçons, ou dupes, sont également courantes sur la plate-forme. Une paire d’éponges ressemblant au Scrub Daddy se vend sur Temu pour 2,55 $ – presque trois fois moins cher que l’article de marque sur Amazon. Un autre article populaire est un sac à 20,57 $ reflétant un design Marc Jacobs, qui se vend généralement au moins 430 $.

Temu n’a pas répondu aux multiples demandes d’interviews, mais leur politique de propriété intellectuelle déclare que la société « n’est pas activement impliquée dans la cotation et la vente de [third-party] articles des vendeurs », et supprime le matériel contrefait lorsqu’il est signalé.

Ne te fais pas jouer

Une chose qui distingue Temu de ses concurrents est son expérience d’achat semblable à un jeu. Les utilisateurs nouveaux et existants sont fréquemment invités à participer à des ventes flash et à des jeux de hasard tels que des tours pour recevoir des articles gratuits et des coupons.

« Les aspects psychologiques sont assez simples », a déclaré Sekar. « Vous jouez au jeu, vous obtenez des récompenses immédiates, une gratification instantanée – et non seulement vous obtenez des points, mais maintenant je peux aller acheter quelque chose. »

Sekar dit que ces stratégies sont nouvelles en Amérique du Nord, même si elles sont courantes sur les marchés asiatiques. Le fait que les utilisateurs puissent réellement obtenir des récompenses tangibles, a-t-il dit, a pris de nombreuses personnes au dépourvu.

CBC News a essayé plusieurs des jeux présentés aux nouveaux utilisateurs sur plusieurs comptes et appareils, et a constaté que les résultats étaient toujours identiques. Par exemple, un programme de parrainage guide les nouveaux utilisateurs à travers plusieurs tirages apparemment aléatoires. Mais après quelques animations, chacun offre un crédit de 40 $ et un coupon de 160 $ ​​— que le client ne peut recevoir qu’après avoir partagé l’application lui-même plusieurs fois.

Un jeu vers lequel Temu guide les nouveaux clients est une série de tirages, qui conduisent finalement à un crédit en magasin et à des coupons auxquels l’utilisateur ne peut accéder que s’il partage et fait la promotion de l’application un certain nombre de fois. (Aloysius Wong/CBC)

L’application sponsorise également du contenu et des critiques. Temu a à la fois des programmes d’ambassadeurs du campus et d’affiliation, où les participants peuvent gagner une commission sur les commandes passées par les nouveaux utilisateurs qu’ils recommandent.

Sekar décrit le phénomène comme du « commerce en direct », qui, selon lui, est extrêmement populaire en Chine, mais pas autant en Occident.

« En gros, vous obtenez des influenceurs sur TikTok et d’autres plateformes pour vendre des produits, ou au moins booster certaines marques », a-t-il déclaré.

« Une course vers le bas »

Si Temu continue de croître et de se tailler une plus grande part du marché du commerce électronique, cela pourrait perturber l’écosystème existant, selon Sekar.

« Ma plus grande préoccupation est que c’est en quelque sorte le début d’une course vers le bas », a-t-il déclaré. « Une plate-forme qui donne la priorité à la croissance par rapport à tout le reste fera tout ce qu’il faut pour attirer plus de clients et plus de vendeurs sur la plate-forme. »

Dawson a déclaré qu’elle s’inquiétait des effets que cela pourrait avoir sur le mouvement local des magasins.

« Les entreprises locales ne pourront pas rivaliser avec les prix [on Temu], » dit-elle.

Il existe également des craintes concernant la confidentialité des données. Le Les États-Unis accusent Temu de potentielles fuites de données après que son application sœur Pinduoduo a été suspendue par Google en mars pour « malware ».

Pourtant, les experts disent qu’il pourrait y avoir certains avantages, comme le modèle consommateur-fabricant de Temu, qui agrège et analyse la demande des consommateurs pour que les fabricants réduisent les coûts des intermédiaires.

« J’espère que cela encouragera moins de déchets », a déclaré Dawson.

Mais Dawson s’inquiète de l’impact environnemental de la livraison et des retours gratuits, en particulier lorsque les consommateurs peuvent être encouragés à acheter des articles inutiles en raison des prix si bas.

« Nous savons déjà grâce à l’exemple d’Amazon que … cela ne vaut pas la peine de gérer les retours, donc beaucoup de ces choses sont jetées », a-t-elle déclaré. « Je soupçonne que le taux d’élimination de ce site sera encore plus élevé. »

Son conseil aux consommateurs soucieux de l’environnement ? Achetez en gros lorsque cela est possible, et essayez d’être patient et faites envoyer les commandes en un seul envoi au lieu de plusieurs. Et recherchez des alternatives locales dans la mesure du possible.

« Avons-nous besoin d’acheter des blanchisseurs de dents à 0,92 $ et de les faire expédier ensuite ? dit Dawson. « Je ne pense pas. »