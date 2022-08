Ce que vous devez savoir sur SLS, Orion

Bien qu’Artemis I ne transporte pas d’astronautes et n’atterrisse pas sur la lune, la mission est essentielle pour démontrer que la fusée monstre et la capsule spatiale de la NASA peuvent offrir les capacités promises. Artemis I a été retardé pendant des années, le programme dépassant le budget de plusieurs milliards.

Le lancement sans équipage marque les débuts de la fusée la plus puissante jamais assemblée et donne le coup d’envoi du retour tant attendu de la NASA à la surface de la lune. Il s’agit de la première mission du programme lunaire Artemis de la NASA, qui devrait faire atterrir les astronautes de l’agence sur la Lune lors de sa troisième mission en 2025.

La NASA prévoit de lancer lundi la mission Artemis I depuis le Kennedy Space Center en Floride, envoyant la fusée Space Launch System (SLS) et la capsule Orion dans un voyage de plus d’un mois autour de la lune. —

La mission Artemis I représente un tournant crucial dans les plans lunaires de la NASA.

Malgré les retards et absorbant une grande partie du budget relativement modeste de la NASA selon les normes des agences fédérales, le programme Artemis a bénéficié d’un fort soutien politique bipartite.

En 2012, les responsables ont estimé que la fusée SLS coûterait 6 milliards de dollars pour se développer, faire ses débuts en 2017 et porter un prix de 500 millions de dollars par lancement. Mais la fusée vient tout juste de faire ses débuts, son développement ayant coûté plus de 20 milliards de dollars, et son prix par lancement a grimpé à 4,1 milliards de dollars.

L’inspecteur général de la NASA, son auditeur interne, a déclaré plus tôt cette année qu’Artemis n’est pas le programme lunaire “durable” que les responsables de l’agence disent qu’il est. Le chien de garde a découvert que plus de 40 milliards de dollars avaient déjà été dépensés pour le programme et que la NASA devrait dépenser 93 milliards de dollars pour l’effort jusqu’en 2025 – lorsque le premier atterrissage est prévu.

Mais même cette date de 2025 est incertaine, selon l’inspecteur général de la NASA, qui a déclaré qu’il est peu probable que les technologies de développement nécessaires pour atterrir sur la surface de la lune soient prêtes avant 2026, au plus tôt.

Le plan Artemis de la NASA repose également sur le succès d’une autre fusée monstre : le Starship de SpaceX. L’année dernière, l’agence a attribué à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour développer une version spécifique à la lune de la fusée pour servir d’atterrisseur lunaire d’équipage pour la mission Artemis III.

SpaceX a commencé à tester sérieusement son vaisseau spatial Starship en 2019, mais cette fusée n’a pas encore atteint l’orbite.

Une multitude d’entrepreneurs aérospatiaux à travers les États-Unis prennent en charge le matériel, l’infrastructure et les logiciels de l’Artemis I de la NASA – Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Aerojet Rocketdyne et Jacobs dirigent l’effort. Selon la NASA, le programme Artemis soutient environ 70 000 emplois à travers le pays.

Plusieurs centres de la NASA sont également impliqués, au-delà de Kennedy en tant que site de lancement – ​​y compris le siège de DC, Marshall en Alabama, Stennis dans le Mississippi, Ames en Californie et Langley en Virginie.

Dans le cas où des problèmes techniques ou des conditions météorologiques retarderaient la tentative de lancement du 29 août, la NASA a des dates de lancement de secours prévues pour les 2 et 5 septembre.

Voici ce que vous devez savoir sur le lancement :