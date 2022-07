Ce que vous devez savoir sur Novavax

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Que ce passe-t-il La FDA a autorisé un nouveau vaccin COVID-19, appelé Novavax. Pourquoi est-ce important Novavax est le premier vaccin à base de protéines pour le COVID-19 disponible aux États-Unis, bien que les vaccins à base de protéines existent depuis des décennies. Et après Le comité consultatif du CDC se réunira bientôt pour recommander qui devrait prendre Novavax.

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé le vaccin COVID-19 de Novavax mercredi, ajoutant une autre série primaire au marché. Un comité qui donne des conseils aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sur la façon de recommander des vaccins est rendez-vous prévu la semaine prochaineprobablement pour discuter de Novavax.

Parce qu’il est autorisé en tant que vaccin de la série primaire – deux doses à trois semaines d’intervalle – il ne peut pas encore être utilisé comme rappel chez les personnes qui ont déjà été vaccinées. Mais rendre Novavax disponible signifie que les personnes qui attendent depuis un à base de protéines ou un type de vaccin plus “traditionnel” peut maintenant être plus enclin à se faire vacciner contre le COVID.

Plus de deux ans après le début de la pandémie, une majorité d’Américains (environ 67%) sont entièrement vaccinés contre le COVID-19, et beaucoup ont ajouté un dose de rappel ou deux. Mais le nombre de ceux qui sont complètement vaccinés n’a pas beaucoup changé ces dernières semaines, et ceux qui hésitent à se faire vacciner semblent être ferme dans sa position, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation. Le pourcentage d’adultes américains qui ont répondu au sondage et qui ont déclaré qu’ils ne recevraient “certainement pas” un vaccin COVID-19 variait de 15% en décembre 2020 à 17% en avril 2022.

Novavax avait un contrat avec le gouvernement fédéral par Vitesse de distorsion de l’opération mais a connu problèmes de fabrication qui ont entravé une autorisation d’utilisation d’urgence rapide. Son vaccin COVID est déjà disponible dans d’autres pays, dont le Canada et l’Australie, sous le nom de Nuvaxovid.

“C’est bien d’avoir un vaccin à bord comme Novavax car c’est une autre option pour ceux qui pourraient avoir des contre-indications aux autres plateformes de vaccins”, a déclaré Ross Kedl, professeur d’immunologie et de microbiologie à l’Université du Colorado Anschutz Medical Campus, dans un e-mail. . “Certains ont des réactions allergiques ou des problèmes plus rares comme des caillots sanguins.”

Le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 est toujours autorisé aux États-Unis, mais son utilisation a été limité en raison d’un risque rare mais sérieux de caillots sanguins. Cela laisse les vaccins de Pfizer et de Moderna comme les deux options actuellement recommandées pour la plupart des adultes.

Voici ce qu’il faut savoir sur Novavax.

Violeta Stoimenova/Getty Images



Quand puis-je me faire vacciner Novavax ?

Avant le début officiel du déploiement de Novavax, le CDC devra donner son approbation. Le comité consultatif sur les vaccins de l’agence est prévu de se rencontrer Le 19 juillet, probablement pour discuter de Novavax et recommander qui devrait se faire vacciner par Novavax, ou désigner ceux qui ne le devraient pas.

Ensuite, le CDC lui-même accepte généralement la recommandation du comité indépendant, et Novavax deviendrait largement disponible. L’administration Biden annoncé ce mois-ci qu’il a obtenu plus de 3 millions de doses de Novavax. En attendant l’approbation finale du CDC, le vaccin sera distribué gratuitement aux États.

Qui peut obtenir Novavax ?

Le vaccin COVID-19 de Novavax est autorisé en primovaccination en deux doses pour les adultes de 18 ans et plus. Le CDC aura le dernier mot dans les prochains jours sur qui devrait obtenir Novavax et pour qui il est recommandé. Mais c’est censé être une option supplémentaire pour les adultes qui n’ont pas encore été vaccinés du tout.

Parce qu’il est autorisé en tant que série primaire, les personnes qui ont déjà été vaccinées ne peuvent pas l’obtenir en tant que vaccin supplémentaire ou rappel pour le moment. Mais comme la FDA a autorisé un mélanger et assortir approche avec d’autres vaccins COVID-19 dans le passé, l’autorisation de Novavax pourrait être étendue à davantage de personnes à l’avenir.

“Je pense que le véritable avantage du vaccin Novavax concerne le domaine plus largement”, a déclaré Kedl avant l’autorisation de la FDA. “Parce qu’il dispose désormais d’une plate-forme de vaccins de plus à mélanger et assortir avec les autres vaccins.”

Il est également possible que Novavax ait un nouveau booster spécifique à omicron prêt cet automne ou cet hiver. Après que la FDA a annoncé ses plans pour le déploiement du vaccin à l’automneNovavax a dit que c’est accélérer le travail sur un vaccin spécifique à l’omicron qui cible le super-contagieux BA.5. Mais comme les autres nouveaux boosters futurs fabriqués par d’autres sociétés de vaccins, la FDA devra autoriser cela séparément.

Qu’est-ce que Novavax ? En quoi est-ce différent ?

Novavax est un vaccin COVID-19 qui utilise une technologie à base de protéines plus traditionnelle, contrairement aux autres vaccins actuellement disponibles aux États-Unis : Pfizer-BioNTech et Moderna utilisent la technologie de l’ARNm, et Johnson & Johnson est un vaccin à vecteur viral.

Dans le vaccin Novavax, une protéine purifiée du virus est mélangée à ce qu’on appelle un adjuvant — des additifs qui “réveillent la réponse immunitaire et lui disent de prendre cette cible au sérieux”, a déclaré Kedl.

Le Dr Glenn Wortmann, spécialiste des maladies infectieuses chez MedStar Health, a déclaré que l’approche générale de la plupart des vaccins consiste à utiliser une base protéique.

“Plus précisément, Novavax est très similaire au vaccin contre l’hépatite B” que la plupart d’entre nous reçoivent dans leur enfance, a déclaré Wortmann. Certains vaccins contre la grippe, le zona et d’autres maladies utilisent une technologie similaire.

Bien qu’il offre une autre option, cependant, le jury peut ne pas savoir si Novavax offre une immunité supérieure aux vaccins de Pfizer et Moderna.

“D’un point de vue immunologique, à mon avis, cela n’apporte pas vraiment grand-chose à lui seul qui ne soit pas déjà bien traité par les vaccins à ARNm”, a déclaré Kedl.

Cependant, il est plus facile à stocker et à expédier que les vaccins à ARNm, a-t-il déclaré. Cela peut être un avantage lors de la vaccination des communautés plus difficiles à atteindre où il peut être difficile de garder les vaccins capricieux au frais dans le réfrigérateur. Mais Novavax présente de sérieux inconvénients en matière de fabrication, a déclaré Kedl, car il n’est pas bon marché pour l’entreprise de produire et de purifier les protéines.

“Les vaccins à ARNm sautent cette étape car ils transforment chaque individu en son propre fabricant de vaccins”, a-t-il déclaré. Les vaccins à ARNm fonctionnent en enseigner nos cellules pour fabriquer la protéine elle-même qui déclenchera une réponse immunitaire.

Pour cette raison, les vaccins à ARNm sont plus faciles à ajuster que Novavax lorsqu’une nouvelle variante apparaît, a déclaré Kedl.

“La plate-forme d’ARNm est beaucoup plus modifiable que ce que fait Novavax”, a-t-il déclaré. “Chaque fois qu’une nouvelle variante de vaccin doit être fabriquée, Novavax va devoir faire beaucoup de travail en laboratoire pour déterminer quels changements permettront encore de fabriquer et de purifier une bonne protéine en quantités massives.”

Ioulia Reznikov/Getty Images



Quelle est l’efficacité de Novavax ?

Publié résultats d’un essai a révélé que Novavax était efficace à plus de 90 % contre le COVID-19 symptomatique et à 100 % efficace contre les maladies graves et la mort. Mais surtout, cet essai a été mené avant que les variantes omicron ou delta ne soient largement diffusées. Les variantes delta et omicron – y compris la sous-variante omicron BA.5 – sont plus contagieuses et échappent à une certaine immunité contre les vaccins et les infections antérieures.

Les données réelles comparant l’efficacité de Novavax à d’autres vaccins n’existent pas encore. Par le Organisation mondiale de la santé“Il est impossible de comparer les vaccins tête à tête en raison des différentes approches adoptées dans la conception des études respectives.”

Comment les États-Unis paieront-ils Novavax ?

Alors que les vaccins contre le COVID-19 étaient gratuits et disponibles pour tous les Américains, un financement récent a été bloqué au Congrès et les responsables fédéraux ont averti que nous manquions d’argent pour les tests, les vaccins, les traitements et les dépenses liées au COVID-19. Quelques services pour les américains sans assurance maladie ont déjà expiré.

Cependant, il est probable que les vaccins COVID-19 resteront gratuits, au moins pendant un certain temps. Le gouvernement américain a déjà acheté 3,2 millions de doses de Novavax. L’argent pour les tests COVID-19 et l’équipement de protection est déplacé pour couvrir les coûts des vaccins et des traitements pour l’automne, Le New York Times rapporte.

