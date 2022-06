Ce que vous devez savoir sur les vaccins Covid pour les enfants de moins de 5 ans

Maintenant que les enfants de moins de 5 ans sont éligibles pour recevoir les vaccins Covid, presque tout le monde aux États-Unis peut se faire vacciner contre le virus – mais certaines questions subsistent pour les parents de jeunes enfants.

La Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention ont autorisé la semaine dernière la série de vaccins à trois doses de Pfizer et la série de vaccins à deux doses de Moderna pour les enfants de moins de 5 ans. Le vaccin de Pfizer est destiné aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans – le fabricant de médicaments avait déjà un vaccin autorisé pour les enfants de 5 ans – et celui de Moderna est destiné aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans.

Mardi, les travailleurs de la santé ont commencé à vacciner les enfants de moins de 5 ans contre le virus. Les rendez-vous peuvent être limités au début, a déclaré le coordinateur du coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, aux journalistes plus tôt ce mois-ci, en grande partie en raison de la forte demande initiale: il y a environ 18 millions Les enfants américains dans le groupe d’âge et 10 millions de doses Pfizer et Moderna ont été mis à la disposition des autorités étatiques et locales par le gouvernement fédéral.

Mais Jha a déclaré qu’il prévoyait qu’après quelques semaines, la plupart des parents qui envisageaient de faire vacciner leurs enfants devraient facilement pouvoir le faire. Cela signifie que vous avez un peu de temps pour trouver la meilleure stratégie pour la santé de votre enfant.

Voici ce que les experts médicaux disent que vous devriez savoir :