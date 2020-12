L’inquiétude d’une mère pour la santé et le bien-être de son enfant commence bien avant même sa naissance et les tests prénataux jouent un rôle important pour atténuer cette anxiété des futurs parents. Ces tests permettent de détecter tout problème congénital (dès la naissance) pouvant entraîner des anomalies congénitales ou des maladies génétiques. Avoir toutes les informations à l’avance permet de planifier les traitements appropriés avant et après la naissance du bébé. Pour les femmes enceintes, ceux-ci aident non seulement à assurer une grossesse, un travail et un accouchement sains et sans heurts, mais aussi à éviter tout événement indésirable post-grossesse.

Une étude récente publiée dans le Journal européen de génétique humaine, menée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH), a constaté que le nombre de bébés nés avec le syndrome de Down (DS) a diminué de près de moitié avec l’augmentation des tests prénataux. En 2016, la même équipe a enregistré une diminution de 33% des bébés nés avec DS aux États-Unis.

Le DS est une maladie congénitale qui survient en raison d’un défaut chromosomique et entraîne certaines anomalies physiques et intellectuelles. Les nouveaux dépistages prénatals non invasifs (NIPS) aident à détecter de telles anomalies chromosomiques dès la neuvième semaine de grossesse. Cela permet aux futurs couples ainsi qu’aux médecins de prendre d’autres mesures prénatales. Brian Skotko, généticien médical à l’HGM et auteur principal de l’article susmentionné, a déclaré: «Les pays qui sont aux prises avec des décisions de financement pour le NIPS devraient certainement avoir des discussions approfondies sur son impact sur la population trisomique du pays. L’étude met l’accent sur l’importance du dépistage prénatal et son impact sur la prévalence du DS dans différents pays où l’étude a eu lieu.

La DS est considérée comme l’une des maladies congénitales les plus courantes dans le monde et l’Inde est l’un des pays avec le plus grand nombre de bébés nés avec la DS chaque année. De plus amples discussions sur le dépistage prénatal aideraient non seulement à réduire les cas de DS, mais aideraient également à détecter d’autres maladies congénitales ou héréditaires au début de la grossesse. Par exemple, la détection d’anomalies du tube neural comme le spina bifida (où la colonne vertébrale ne se forme pas correctement et peut entraîner une croissance anormale et une déformation tout au long de la vie d’un enfant) peut aider les parents et les médecins à déterminer si les interventions chirurgicales peuvent corriger le problème.

Pendant votre grossesse, votre médecin peut vous recommander de passer de nombreux tests différents, dont certains peuvent inclure les suivants:

Premier trimestre

1. Test sanguin (dépistage séquentiel intégré et sérum intégré)

Des tests sanguins sont effectués pendant les premiers jours de la grossesse. Ils aident à déterminer si la mère a des infections telles que le VIH, l’hépatite B, la syphilis ou d’autres conditions telles que l’anémie qui pourraient infecter ou perturber le développement normal du bébé. Il permet également de déterminer l’incompatibilité Rh (facteur qui détermine le groupe sanguin + ve ou -ve) chez la mère et le bébé. Cela se produit si la mère est Rh-négative et le fœtus est Rh-positif.

2. Tests échographiques

L’imagerie échographique au cours du premier trimestre aide à déterminer la croissance et le développement appropriés du bébé. Il montre également s’il y a un défaut dans le développement des organes et des os. Un test échographique spécial, connu sous le nom d’échographie de la clarté nucale, effectué entre la onzième et la quatorzième semaine de grossesse, peut aider à diagnostiquer la DS chez le bébé en croissance.

Deuxième trimestre

1. Test échographique

Un test échographique permet d’évaluer tout changement anatomique de la tête aux pieds dans le but d’aider à diagnostiquer les problèmes de développement majeurs.

2. Dépistage de la glycémie

Certaines femmes enceintes développent un diabète gestationnel (diabète qui survient pendant la grossesse), qui peut causer des problèmes pendant le travail. Un test de dépistage de la glycémie vérifie la glycémie chez les femmes enceintes et aide à planifier l’accouchement. Les femmes enceintes peuvent avoir besoin d’une césarienne.

3. Analyse du liquide amniotique

Dans l’amniocentèse, le liquide amniotique est testé pour trouver des anomalies génétiques telles que le DS et le spina bifida. Ce test est effectué après la 15e semaine de grossesse.

Troisième trimestre

1. Test de dépistage de l’infection streptococcique

Ce test permet de détecter toute infection streptococcique du groupe B qui présente un risque grave d’infection chez le nouveau-né et la mère.

