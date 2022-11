Ce que vous devez savoir sur les manifestations COVID en Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Quatre jours de manifestations contre la politique “zéro covid” de Pékin, qui se sont répercutées dans toute la Chine avec peu de signes d’essoufflement, constituent l’une des plus grandes manifestations de mécontentement que le pays ait connues depuis les manifestations de 1989 sur la place Tiananmen. Le président Xi Jinping, le dirigeant chinois le plus puissant et le plus contrôlant depuis Deng Xiaoping et Mao Zedong, a utilisé sa décennie au pouvoir pour étendre la surveillance, écraser la dissidence et donner la priorité à la sécurité absolue du régime. Des protestations se produisent encore régulièrement sous son règne. Mais ils sont généralement petits et axés sur les griefs locaux, ce qui les rend faciles à annuler pour les autorités.

Au cours du week-end, cependant, des milliers de citoyens sont descendus dans la rue dans plus d’une douzaine de villes à travers le pays. Ils ont principalement appelé à la fin des restrictions en cas de pandémie. Pourtant, beaucoup, sur les campus universitaires ainsi qu’au milieu des quartiers commerçants et d’affaires animés, ont également exprimé une colère plus générale face à la répression politique. Certains manifestants ont exigé que Xi lui-même démissionne, un sentiment jugé si sensible en Chine qu’il n’est presque jamais exprimé publiquement.

Aussi dramatiques soient-elles, il est peu probable que les manifestations menacent l’emprise de Xi sur le Parti communiste chinois, qu’il a consolidé et étendu lors d’une réunion de la haute direction en octobre.

La situation instable, causée par l’une de ses politiques de signature, est au minimum un revers embarrassant pour Xi. Il a toujours défendu le «zéro covid» comme «la priorité aux personnes» et la meilleure option pour la Chine pour éviter une crise sanitaire. Mais la stratégie, au lieu de recueillir le soutien du public, devient rapidement un handicap sérieux pour son programme politique ambitieux. Et pour le moment, il ne parvient pas à contenir la pire épidémie du pays depuis le début de la pandémie.

Voici ce que vous devez savoir sur la situation – et où elle pourrait se diriger.

Qu’est-ce qui a déclenché les manifestations qui ont commencé vendredi ?

Ce soir-là, à Urumqi, capitale du nord-ouest du Xinjiang, 10 personnes sont mortes après que les pompiers ont tardé à éteindre un incendie dans un complexe d’appartements. Les habitants ont blâmé les restrictions «zéro covid» pour la tragédie, bien que le gouvernement de la ville ait nié de tels retards. Les gens sont descendus dans la rue pour demander la fin de tous les verrouillages au Xinjiang, qui a été confronté à l’un des contrôles les plus sévères depuis 2020.

La démonstration de défi dans l’une des régions les plus surveillées de Chine a touché une corde sensible à travers le pays. Les étudiants du Collège ont tenu des veillées sur les campus. Les habitants se sont rassemblés dans les grandes villes, de l’est de Shanghai au sud-ouest du Sichuan. En plus de commémorer ceux qui étaient morts et de se défouler sur les confinements, leurs rassemblements sont devenus un vecteur de frustrations plus profondes face à l’oppression politique et au malaise social. Certains ont même appelé à l’éviction du Parti communiste chinois et de Xi. Des vidéos de ces moments époustouflants ont été largement diffusées en ligne.

Comment la politique « zéro covid » de la Chine s’est-elle déroulée pendant la pandémie ?

Fin janvier 2020, la Chine a choqué le monde en annonçant qu’elle scellait Wuhan et confinait plus de 11 millions d’habitants chez eux pour freiner la propagation d’un nouveau coronavirus. Des tactiques similaires se sont rapidement généralisées alors que les gouvernements tentaient « d’aplatir la courbe » et de donner à la médecine le temps de rattraper une nouvelle maladie. Pourtant, la stratégie de la Chine avait un objectif différent dès le départ. Non content de simplement ralentir le virus, Pékin voulait l’éliminer.

Pendant des mois, le “zéro covid” a fonctionné. Les cas étaient quasi inexistants. Des épidémies occasionnelles ont été rapidement maîtrisées grâce à des tests de masse, à la recherche des contacts et à la mise en quarantaine. La frustration face à l’approche mijotait à quelques endroits. Mais il a été submergé par une fierté nationaliste à propos de la Chine apparemment en train de vaincre le virus tandis que l’infection et la mort ont augmenté en Europe et en Amérique du Nord.

L’émergence de variantes hautement transmissibles a rendu la stratégie chinoise de plus en plus insoutenable. Le soutien du public à l’approche radicale a diminué à mesure que le reste du monde a appris à vivre avec le virus. En mars, Shanghai a imposé son verrouillage le plus strict de la pandémie. Les résidents indignés se sont plaints du peu d’accès à la nourriture et aux soins de santé. Après deux mois, l’épidémie dans la ville la plus peuplée de Chine a été maîtrisée – la politique prenant un coup dans le processus.

On s’attendait à ce que le congrès du parti d’octobre annonce un changement de cap. Au lieu de cela, les responsables ont déclaré leur adhésion “indéfectible”. Un ensemble «optimisé» de mesures de confinement annoncé début novembre a réduit les exigences de quarantaine et de test. Pourtant, les fermetures se sont poursuivies, accompagnées d’une désillusion généralisée après que les responsables ont nié que la nouvelle tactique était un prélude à l’ouverture.

Pourquoi la politique covid du gouvernement semble-t-elle inefficace en ce moment ?

Des variantes plus transmissibles signifient qu’il devient difficile pour le gouvernement d’empêcher le virus de circuler dans la population générale. La Chine signale désormais plus d’infections par jour qu’à tout autre moment de la pandémie, avec plus de 40 000 cas de coronavirus enregistrés lundi.

Les tests de masse, les quarantaines centralisées et les confinements ne sont pas seulement impopulaires ; elles sont aussi coûteuses et dommageables pour l’économie. Mais les autorités chinoises soutiennent que changer de vitesse maintenant entraînerait une vague de décès et de maladies graves qui submergeraient le système de santé. Ils ont peut-être raison.

La population chinoise a une faible immunité naturelle car si peu de personnes ont été exposées au virus. Et les taux de vaccination chez les personnes âgées sont faibles par rapport à de nombreux pays développés, avec seulement 40 % des personnes de plus de 80 ans ayant reçu une injection de rappel. De plus, les vaccins que la population a reçus – tous développés en Chine – se sont révélés moins efficaces pour les variantes de coronavirus qui circulent actuellement.

De quelles alternatives les dirigeants chinois disposent-ils pour endiguer la propagation ?

Une option pour renforcer l’immunité serait d’importer des médicaments antiviraux étrangers et les vaccins de rappel bivariants de Pfizer-BioNTech et Moderna, qui sont plus efficaces contre les variantes de l’omicron.

Jusqu’à présent, Pékin s’en est tenu aux traitements développés au niveau national. Xi parle souvent de la nécessité pour la Chine d’être autosuffisante dans les technologies de pointe. Les entreprises biomédicales chinoises se précipitent pour produire leurs propres vaccins à ARNm. Mais aucun des 10 produits en cours de développement n’a conclu les essais de phase 3 nécessaires pour montrer son efficacité dans une population générale.

Certains experts de la politique de santé chinoise soutiennent que des options de traitement supplémentaires ne peuvent pas résoudre le problème fondamental selon lequel l’engagement du gouvernement envers sa politique est enraciné dans la politique ainsi que dans la virologie. Très tôt, les médias d’État chinois ont lié le succès du contrôle de l’épidémie à la supériorité du système politique chinois sous Xi.

Le gouvernement réprimera-t-il les manifestations si elles se poursuivent et s’amplifient ?

Le régime chinois a un livre de jeu bien rodé pour faire face à ce qu’il appelle des «incidents de masse». Premièrement, les protestations sont dispersées avec un mélange de menaces et de promesses de réparation. Vient ensuite la répression.

Lundi, la police et des barricades métalliques gardaient les intersections du centre-ville de Shanghai où des manifestations avaient eu lieu pendant le week-end. À l’Université de communication de Chine, Nanjing, le directeur a dit aux étudiants de quitter la veillée ou sinon “vous paierez pour tout ce que vous avez fait aujourd’hui”, selon des vidéos de la scène vérifiées par des personnes qui en ont été témoins.