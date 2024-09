Ce que vous devez savoir sur les maladies transmises par les moustiques

La dose20:22Pourquoi devrais-je me soucier des moustiques ?

Melanie Klimkowski, une enseignante de Belle River, en Ontario, ne s’est jamais vraiment inquiétée des moustiques, car ils ne semblaient jamais vouloir la piquer.

Après avoir appris davantage sur les insectes lors d’un atelier spécial avec sa classe de huitième année, elle dit qu’elle porte désormais toujours sur elle de petites quantités de répulsif contre les moustiques pour s’assurer que les arthropodes restent à distance.

« Tout comme lorsque nous transportons du désinfectant pour les mains, j’ai un peu d’huile dans mon sac à main, juste au cas où », a déclaré Klimkowski.

Les experts affirment que les taux d’infection au Canada pour les maladies transmises par les moustiques sont extrêmement faible mais l’évolution des facteurs environnementaux, notamment le changement climatique, modifie la manière dont les moustiques vivent et se reproduisent, tout en offrant des possibilités supplémentaires aux moustiques infectés de piquer les gens et d’augmenter le risque de maladie.

Un regard plus approfondi sur les moustiques au Canada

Selon Fiona Hunter, entomologiste à l’Université Brock, le Canada abrite plus de 80 espèces différentes de moustiques. On les retrouve dans toutes les provinces et tous les territoires.

Tous les moustiques ne sont pas porteurs de maladies qui infectent les humains. Les moustiques Culex, Culiseta, Anophèle et Ochlérotatus les genres sont les insectes canadiens les plus courants qui peuvent.

La saison de reproduction typique des moustiques s’étend d’avril à septembre, bien que Hunter affirme que certains moustiques peuvent survivre à l’hiver.

Le ce processus est connu sous le nom de diapause — semblable à l’hibernation chez les mammifères — où ils trouvent des cachettes comme les égouts ou le métro pour ralentir leur développement.

Les moustiques adultes peuvent survivre en hiver, mais Hunter affirme qu’il est plus courant que les œufs hivernent (vivent tout l’hiver) que les insectes adultes.

Fiona Hunter est entomologiste médicale et vétérinaire à l’Université Brock. (Soumis par Fiona Hunter)

« Si vous avez un poêle à bois et que soudainement des moustiques volent autour, c’est qu’ils ont en fait hiverné dans votre tas de bois », a déclaré Hunter.

Les moustiques se reproduisent généralement dans l’eau stagnante, et les experts conseillent de vider les seaux inutilisés dans les garages ou même de vider les soucoupes sous les pots de fleurs dans les jardins pour éviter de fournir aux insectes un endroit où se reproduire.

Parmi les nombreux maladies transmises par les moustiques Selon Hunter, parmi les virus qui affectent les humains partout dans le monde, le virus du Nil occidental, l’encéphalite équine de l’Est (EEE) et les virus du sérogroupe Californie sont les plus répandus au Canada, mais demeurent rares.

Le virus du Nil occidental est la maladie transmise par les moustiques la plus courante au Canada, propagée par les moustiques de la Culex genre.

Le Dr Sumon Chakrabarti est spécialiste des maladies infectieuses chez Trillium Health Partners à Mississauga, en Ontario. (Soumis par Sumon Chakrabarti)

Selon le Dr Sumon Chakrabarti, spécialiste des maladies infectieuses, les autorités de santé publique signalent chaque année entre 40 et 200 cas humains. Ce chiffre est comparable à celui d’autres régions du monde où la maladie circule plus régulièrement en raison des conditions climatiques tropicales, précise le Dr Chakrabarti.

« En 2007, nous avons constaté 2 400 cas au Canada », a-t-il déclaré. La dose hôte Dr. Brian Goldman.

Les conditions météorologiques, un nombre plus élevé d’oiseaux infectés, ainsi que des précipitations plus importantes cette année-là ont probablement contribué au nombre de cas supérieur à la normale, a déclaré Chakrabarti.

En revanche, 13 cas humains du virus du Nil occidental ont été confirmés au Canada en 2024, en date du 26 août.

Les provinces et les territoires surveillent également les moustiques infectés en testant les pièges à moustiques dans les piscines installées par les unités de santé publique. Cette année, plus de 260 piscines ont été testés positifs au virus du Nil occidental partout au Canada.

VIDÉO | Les moustiques porteurs du virus du Nil occidental survivent aux hivers des Prairies : Les moustiques porteurs du virus du Nil occidental survivent aux hivers des Prairies Le type de moustique porteur du virus du Nil occidental, le Culex pipiens, se développe dans les eaux stagnantes des villes. Il est désormais prouvé qu’il peut également survivre aux hivers des Prairies.

L’encéphalite équine de l’Est (EEE) est plus rare que le virus du Nil occidental au Canada, Hunter estimant qu’il y a eu un seul cas humain au cours des deux dernières décennies.

Les États-Unis enregistrent environ 11 cas humains d’EEE par an, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies .

Les moustiques propagent des maladies en consommant le sang d’animaux infectés comme les chevaux, les moutons et les oiseaux. Au fur et à mesure que le virus se développe dans l’insecte, il est transmis par la salive du moustique lorsqu’il pique des hôtes non infectés, y compris les humains.

Chakrabarti affirme qu’il n’est pas tout à fait clair pourquoi certaines personnes sont des aimants à moustiques tandis que d’autres se font piquer moins souvent.

« Les phéromones en font partie, la composition des bactéries présentes sur votre peau, la chaleur de votre corps », a-t-il déclaré, ajoutant que le poids corporel pourrait également jouer un rôle.

« Les gens qui ont tendance à être un peu plus gros, ils produisent plus [carbon dioxide] », dit-il, alors que les moustiques femelles ont des récepteurs pour détecter le gaz lorsque nous expirons.

Les symptômes légers ressemblent au rhume et à la grippe

Personnes infectées par le virus du Nil occidental présentent généralement des symptômes pseudo-grippaux comme des éruptions cutanées ou des douleurs musculaires, explique Chakrabarti.

« Quand on voit cela à l’hôpital, ce sont souvent des gens qui arrivent avec une forte fièvre et surtout des maux de tête », a-t-il déclaré.

Chakrabarti affirme que de nombreuses personnes infectées par le virus du Nil occidental sont des cas bénins et ont tendance à se rétablir normalement.

VIDÉO | Le changement climatique pourrait modifier les animaux avec lesquels nous partageons nos villes, selon une étude : Le changement climatique pourrait modifier les animaux avec lesquels nous partageons nos villes, selon une étude Les animaux qui vivent dans nos villes pourraient se déplacer en raison du changement climatique. Selon une nouvelle étude canadienne, les nuisibles comme les tiques et les moustiques pourraient être plus nombreux, et les bestioles comme le geai bleu pourraient devenir moins communes.

« Cela n’enlève rien au fait que nous devons être conscients de ce problème », a-t-il déclaré.

Il n’existe pas de traitement ou de vaccin spécifique contre le virus du Nil occidental, ni de vaccin approuvé contre l’EEE.

« C’est quelque chose que vous surveillez généralement et auquel vous administrez un traitement de soutien », a déclaré Chakrabarti, notamment en traitant la fièvre et les douleurs musculaires, ainsi que les crises qui peuvent survenir lors d’infections plus graves.

Le changement climatique signifie des saisons de reproduction plus longues

Malgré les faibles taux d’infection, Hunter affirme que le changement climatique entraîne un changement dans les populations de moustiques au Canada et l’introduction de nouvelles espèces.

Elle a cité le moustique tigre comme exemple d’espèce tropicale qui a récemment été repérée dans la région de Windsor-Essex en Ontario, ajoutant qu’il s’agit d’un puissant vecteur de transmission de maladies plus dangereuses comme le virus Zika.

Le moustique a été identifié pour la première fois à Windsor-Essex en 2016, selon l’Agence de la santé publique du Canada et a été régulièrement signalé dans la région entre 2018 et 2023.

Le virus Zika se propage lorsqu’un moustique pique une personne infectée, puis transmet le virus à une personne non infectée par une autre piqûre.

Hunter affirme que les unités de santé publique n’ont pas trouvé de cas positifs de Zika parmi les humains ou les moustiques à Windsor-Essex, car « ces moustiques n’ont pas piqué des personnes déjà atteintes du virus Zika ».

Cependant, si un moustique tigre pique une personne qui a sans le savoir apporté le virus Zika de l’étranger, cela pourrait alors conduire à des taux d’infection plus élevés.

« Mais ce n’est pas un risque élevé », a précisé Hunter.

Comment se protéger

Chakrabarti recommande de porter des chemises à manches longues et des pantalons, d’éviter de porter des couleurs vives qui attirent les moustiques, ainsi que d’utiliser un insectifuge pour éloigner les insectes gênants.

Les saisons plus longues du printemps et de l’automne, causées par le changement climatique d’origine humaine, signifient également que les moustiques ont plus de temps pour se reproduire. En même temps, le temps plus chaud qui entraîne davantage de précipitations signifie que les moustiques sont plus à l’aise au Canada, malgré les hivers froids.

« Le changement climatique a provoqué ces épisodes de pluies massives que nous avons connus, et lorsque cela se produit, les espèces qui ont toujours été là voient leur nombre exploser », a déclaré Hunter.

Hunter ajoute que moustiques des inondations Ils piquent pendant la journée, ainsi qu’à l’aube et au crépuscule, lorsque les autres espèces de moustiques sont généralement plus actives.

« Bien sûr, tous les messages publics sont les suivants : protégez-vous à l’aube et au crépuscule », a-t-elle déclaré.

« Vous devriez également vous protéger de ce petit moustique des inondations dans une année où il fait chaud et où il y a eu toutes ces inondations. »