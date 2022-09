Ce que vous devez savoir sur les injections de rappel bivalentes

Cette idée d’histoire est venue de membres du public, comme vous, qui nous ont contactés. Envoyez-nous tous vos questions sur le COVID-19. Nous écoutons: ask@cbc.ca.

Les rendez-vous pour obtenir les nouveaux rappels bivalents se sont ouverts dans toutes les provinces du Canada pour tous les adultes.

Le vaccin était initialement disponible pour les populations les plus vulnérables des provinces au début du mois de septembre, mais a depuis été mis à la disposition de toutes les personnes de plus de 18 ans.

Les responsables de la santé ont noté l’importance de se faire vacciner, en particulier à l’approche des mois les plus froids, mais le moment peut varier d’une personne à l’autre, en fonction du moment où vous avez été infecté ou vacciné pour la dernière fois.

Nous avons également reçu un certain nombre de questions sur le booster bivalent et sommes là pour y répondre.

Qu’est-ce qu’un vaccin bivalent COVID-19 ?

En termes simples, un vaccin “bivalent” est un type de vaccin qui protège contre une combinaison de deux ou plusieurs souches de coronavirus.

Cela aide à créer une réponse immunitaire plus large et améliore la force et la durée de la protection contre les variantes COVID-19 les plus dominantes en circulation.

Plus tôt ce mois-ci, Santé Canada autorisé l’utilisation d’une version adaptée du vaccin Spikevax de Moderna pour les adultes de 18 ans et plus. C’était le premier rappel bivalent à être autorisé dans le pays.

Selon Santé Canada , les résultats des essais cliniques ont montré qu’une dose de rappel du vaccin bivalent de Moderna déclenche une forte réponse immunitaire contre Omicron (BA.1) et la souche originale du virus SARS-CoV-2. Il s’est également avéré qu’il produisait une bonne réponse immunitaire contre le Sous-variantes Omicron BA.4 et BA.5 .

En quoi est-il différent des vaccins précédents ?

Les vaccins bivalents contiennent deux composants d’ARN messager (ARNm) au lieu d’un.

L’un des composants provient de la souche d’origine du coronavirus, tandis que l’autre composant provient de la souche Omicron, selon le Administration américaine des aliments et des médicaments (FDA). Cependant, il n’est approuvé que pour une utilisation en dose de rappel.

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le déploiement de doses de rappel bivalentes tôt lundi matin. (Rogelio V. Solis/Associated Press)

En général, les vaccins “bivalents” ou combinés sont très courants. Selon le site Web de la santé publique de la Colombie-Britannique le plus courant est le vaccin antigrippal, qui protège contre trois à quatre souches de grippe.

L’efficacité du vaccin dépend principalement de la date à laquelle vous avez reçu votre dernier rappel ou la dernière fois que vous avez eu une infection au COVID-19.

Que deviennent les anciens vaccins ?

Étant donné que les vaccins bivalents sont distribués sous forme de rappel, les vaccins plus anciens sont toujours nécessaires en tant que série primaire.

Selon les dernières données il y a encore des milliers de Canadiens qui n’ont pas reçu les deux premiers vaccins, et puisque ces vaccins sont les seuls actuellement approuvés pour la série primaire, le Canada va conserver ces doses.

Cependant, un accord récent entre le gouvernement fédéral et Moderna permettra de convertir six millions de vaccins originaux de la société en boosters bivalents contenant de l’Omicron.

De nombreux vaccins ont expiré depuis qu’ils sont devenus disponibles. Environ neuf millions de doses dans le stock fédéral ont atteint leur date de péremption et ont été éliminées, un porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada a déclaré .

Quand devriez-vous l’obtenir?

Bien qu’il y ait eu un débat sur le bon moment pour obtenir le rappel bivalent, les experts conviennent qu’il devrait être administré entre trois et six mois depuis votre dernier rappel ou votre dernière infection au COVID-19.

“Si vous êtes une personne qui vit dans une zone à haut risque ou qui souffre de comorbidités et que vous sentez que vous voulez vous rapprocher de la barre des trois mois, consultez votre médecin de premier recours ou contactez votre bureau de santé publique “, a déclaré le Dr Nitin Mohan, médecin et épidémiologiste en Ontario.

Si vous pensez être à risque de développer une maladie plus grave ou si vous n’en êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez consulter ce guide publié par le gouvernement fédéral .

Les experts recommandent également le même délai si vous vous êtes récemment remis d’une infection au COVID-19.

“Parce que tu [get] un boost d’anticorps de l’infection au COVID-19, on veut laisser le temps à ceux-ci de tomber pour que le booster ait un maximum d’effet”, a expliqué le Dr Christopher Labos, épidémiologiste et cardiologue à Québec.

La chose importante à retenir est que vous avez besoin de la série initiale de deux doses avant de pouvoir recevoir le rappel bivalent.

Est-il avantageux de ne pas se faire vacciner contre la grippe chaque année ?

Que vous souhaitiez recevoir le rappel bivalent et le vaccin contre la grippe en même temps ou lors de rendez-vous séparés, cela dépend entièrement de vous.

Au début de la pandémie, les experts médicaux ont recommandé de ne pas recevoir les deux injections en même temps en raison d’une confusion possible sur le vaccin qui provoquait des effets secondaires potentiels.

REGARDER | Un expert en maladies infectieuses répond aux questions sur le nouveau rappel bivalent de Moderna : Devriez-vous recevoir le vaccin bivalent COVID-19 de Moderna ? L’expert en maladies infectieuses Matthew Miller répond aux questions sur le nouveau vaccin bivalent COVID-19 de Moderna, qui cible la variante Omicron, et sur le moment où les gens devraient l’obtenir.

“Je pense que nous avons suffisamment d’expérience avec le vaccin COVID-19 pour savoir que les effets secondaires seront pour la plupart bénins”, a déclaré Labos, notant que “cela ne fait pas vraiment une grande différence” si vous les réunissez ou séparément. .

En ce qui concerne les effets secondaires, ces expériences sont généralement spécifiques à chaque personne, mais Labos dit qu’il est prudent de s’attendre à une expérience similaire à vos clichés précédents.

“Tout ce qui t’est arrivé avant t’arrivera probablement à nouveau.”

Où puis-je l’obtenir et qui est éligible ?

Cela dépend de là où tu vis.

Chaque province et territoire a ses propres critères d’admissibilité et recommandations sur la période d’attente avant de pouvoir recevoir une injection de rappel bivalente.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que le vaccin mis à jour soit offert aux adultes à qui il est recommandé de recevoir une dose de rappel à l’automne.

De plus, les adolescents âgés de 12 à 17 ans atteints de «conditions immunodéprimées modérées à sévères» et ceux qui présentent des facteurs de risque sociaux élevés pourraient se voir proposer le vaccin, selon le CCNI.

Voici où vous pouvez trouver les critères d’admissibilité pour une injection de rappel bivalente et où elle est offerte dans chaque province et territoire à compter du 27 septembre 2022 :