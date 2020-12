Les huiles essentielles sont maintenant si facilement disponibles sur le marché que nous sommes sûrs que vous en avez au moins entendu parler si vous ne les avez pas achetées ou utilisées vous-même. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, les huiles essentielles sont des extraits de plantes concentrés qui sont fabriqués en cuisant à la vapeur ou en pressant à froid différentes parties d’une plante comme un fruit, une fleur, des feuilles ou de l’écorce.

Le but de ce processus est essentiellement de capturer le parfum de la plante, mais il faut souvent une quantité énorme de ladite plante pour créer une petite bouteille d’huile essentielle parfumée – et par conséquent, le prix de ces huiles peut également être élevé. La façon dont ces huiles essentielles sont fabriquées est très importante car seules celles qui sont sans produits chimiques sont considérées comme étant de la meilleure qualité.

Huiles essentielles et aromathérapie

Le plus souvent, les huiles essentielles sont utilisées en aromathérapie, un type de médecine alternative qui existe depuis des siècles. Selon Johns Hopkins Medicine, le parfum des huiles essentielles se propagerait du nez au cerveau via les nerfs olfactifs pour avoir un impact sur l’amygdale, qui est le centre émotionnel du cerveau. Dans la pratique de l’aromathérapie, les huiles essentielles sont soit inhalées via des diffuseurs, soit utilisées dans les huiles de massage. Les sels de bain aux huiles essentielles peuvent également être utilisés pour créer une sensation apaisante.

Réactions allergiques aux huiles essentielles

Bien que naturelle, l’utilisation d’huiles essentielles peut également présenter des risques pour la santé. Il est important de se rappeler que les huiles essentielles ne doivent pas être ingérées directement. Ceci mis à part, certaines personnes peuvent également avoir une réaction allergique aux huiles essentielles en application topique. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont la peau sensible ou qui souffrent de maladies de la peau comme la dermatite. L’huile d’écorce de cannelle, l’huile d’origan, l’huile de jasmin, l’huile de citronnelle et l’huile de camomille sont des huiles essentielles qui sont plus susceptibles de provoquer une réaction.

C’est précisément la raison pour laquelle il est conseillé de diluer l’huile essentielle dans une huile de support – ou d’en acheter une qui est déjà un peu diluée et prête à l’emploi – et de faire d’abord un test cutané. Appliquez l’huile sur un petit morceau de peau et attendez quelques heures ou une journée. Si des éruptions cutanées, de l’urticaire ou des démangeaisons apparaissent, consultez un médecin et évitez d’utiliser cette huile essentielle. Habituellement, l’huile de lavande, l’huile d’arbre à thé, l’huile de menthe poivrée et l’huile de citron sont considérées comme les plus sûres à utiliser.

Avantages des huiles essentielles

Les recherches soutenant les bienfaits thérapeutiques des huiles essentielles sont rares et pourtant les gens semblent croire qu’il existe un certain nombre d’avantages associés à leur utilisation. Voici quelques-uns de ces avantages:

Des études montrent que l’utilisation d’huiles essentielles pour un massage peut aider à mieux soulager le stress et l’anxiété.

Un remède à base de plantes persan traditionnel recommande que l’application de camomille et d’huile de sésame puisse soulager les maux de tête. Un remède indien similaire suggère l’utilisation de l’huile de noix de coco ou d’amla pour les maux de tête.

L’inhalation d’huile de lavande via des diffuseurs ou des bâtons d’encens est souvent associée à une meilleure qualité de sommeil.

L’huile de menthe poivrée et l’huile d’arbre à thé ont des propriétés antimicrobiennes et leur application sur la peau est associée au nettoyage de la peau et à l’élimination de l’acné.

Les huiles essentielles peuvent également être utilisées pour fabriquer des répulsifs contre les moustiques et les insectes. L’huile de citronnelle, par exemple, est considérée comme très efficace dans ce cas.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Huile d’arbre à thé.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.