Ce que vous devez savoir sur le virus de la fièvre paresseuse

Les personnes infectées par le virus Oropouche développent souvent de la fièvre accompagnée de maux de tête, de douleurs musculaires et articulaires ou de frissons. Certaines personnes peuvent ressentir une sensibilité à la lumière, des étourdissements ou des nausées. Un faible pourcentage de personnes développent des symptômes de maladie neuroinvasive, tels que confusion, léthargie ou mouvements oculaires rapides et involontaires, après avoir ressenti la fièvre initiale. Bien que les symptômes durent moins d’une semaine, plus de la moitié des personnes peuvent connaître une récidive des symptômes plusieurs semaines plus tard. Il est rare que des personnes meurent du virus Oropouche.

Si vous avez récemment voyagé dans une région où la transmission d’Oropouche est probable et que vous ressentez ces symptômes, votre médecin devra effectuer une analyse sanguine pour rechercher l’ARN viral ou les anticorps. Le CDC indique qu’il n’existe aucun vaccin ou traitement contre Oropouche, donc la meilleure façon de gérer le virus de la fièvre paresseuse est de traiter les symptômes par le repos, les liquides et le paracétamol (Tylenol). Comme la dengue présente des symptômes similaires à ceux d’Oropouche, évitez l’aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) jusqu’à ce qu’une analyse sanguine ait confirmé la présence d’Oropouche.