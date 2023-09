Ce que vous devez savoir sur le travail et la santé cérébrale liée au vieillissement

Aux échelons supérieurs de la politique, les hommes et les femmes qui travaillent bien au-delà de l’âge conventionnel de la retraite ne manquent pas.

La sénatrice Dianne Feinstein, démocrate de Californie, qui aura 90 ans le mois prochain, a déclaré qu’elle ne se représenterait pas en 2024mais elle continue d’être le membre le plus âgé du Sénat américain, malgré une récente absence médicale prolongée et des questions sur son acuité mentale. Lors de l’élection présidentielle de 2024, les électeurs risquent d’être confrontés à un bras de fer entre le président Biden, qui aura 82 ans en novembre prochain, et l’ancien président Trump, qui en aura 78.

Les experts affirment que travailler jusqu’à un âge avancé peut être bénéfique et améliorer la longévité, mais seulement si c’est par choix ; être obligé de le faire pour des raisons financières a l’effet inverse. Pourtant, de nombreux Américains s’opposent à ce que des hommes d’État plus âgés prennent les décisions, 41 % d’entre eux affirmant que la vieillesse nuit aux membres du Congrès en rendant leur travail « plus difficile » plutôt que de les aider avec « la sagesse et l’expérience », selon un récent sondage.

Alors, quels sont les défis cognitifs liés au travail en tant qu’adulte âgé – et que peuvent apporter les professionnels vieillissants ?

Qu’arrive-t-il au cerveau en vieillissant ?

Un médecin regarde un film d’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui montre une maladie neurodégénérative chez un patient vieillissant. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)

Selon l’Institut national sur le vieillissement qu’à mesure que nous vieillissons, ce n’est pas seulement notre corps qui commence à paraître différent : des changements physiques se produisent également dans le cerveau. Certaines zones du cerveau commencent à rétrécir, « en particulier celles qui sont importantes pour l’apprentissage et d’autres activités mentales complexes » ; la communication entre les cellules nerveuses de certaines régions peut ne pas être aussi efficace ; il y a plus d’inflammation ; et « le flux sanguin dans le cerveau peut diminuer ».

Ces changements physiques peuvent également être corrélés à des changements dans la fonction mentale, mais les experts affirment qu’il n’existe pas de moule fixe et universel en matière de vieillissement.

« Je viens de voir hier dans ma clinique une personne âgée de 86 ans, et elle a vraiment l’air d’avoir la soixantaine ou le début des années 70 », a déclaré le Dr Sharon Sha, professeur clinicien de neurologie et chef de la division des troubles de la mémoire à l’Université de Stanford. Yahoo Actualités. « J’ai rencontré des personnes de 90 ans qui couraient des ultramarathons, donc leurs articulations, leur fonction cardiovasculaire et leur cerveau ne reflètent pas celles d’une personne de 90 ans typique. Alors oui, les cerveaux peuvent agir très différemment.

Sha note également que même si certains changements dans la fonction mentale sont à prévoir, nous ne sommes pas tous prédestinés à souffrir de démence en vieillissant.

Selon un étude récente de l’Université de Columbia, près de 10 % des adultes américains âgés de 65 ans et plus souffrent de démence, et 22 % supplémentaires souffrent de légers troubles cognitifs. Les cas de déficiences cognitives augmentent avec l’âge, même s’ils restent minoritaires ; alors que 3 % des personnes entre 65 et 69 ans souffrent de démence, ce chiffre s’élève à 35 % des personnes âgées de 90 ans et plus.

Quels sont les défis liés au travail d’octogénaire ?

Même chez un individu par ailleurs en bonne santé, certains changements cognitifs sont à prévoir. Sha a déclaré que pour beaucoup de gens, cela signifie des changements dans les domaines suivants :

Vitesse de traitement : « À mesure que nous vieillissons, la rapidité avec laquelle nous réfléchissons diminue. »

Mémoire de travail : « La quantité totale d’informations que nous pouvons conserver peut diminuer légèrement, mais pas de manière significative. »

Diminution de l’attention et de la capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois peuvent également être affectés.

« Nos corps ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois », a déclaré David Myers, professeur de 80 ans au Hope College de Holland, Michigan, dans un e-mail à Yahoo News. « Les escaliers sont devenus plus raides, le papier journal plus petit, les voix des autres plus faibles, notre sommeil plus interrompu. Nos souvenirs et notre raisonnement sont moins rapides. Nous sommes plus souvent confrontés à des blocages cérébraux lorsque nous essayons de récupérer le nom de quelqu’un ou le prochain point que nous étions sur le point de faire valoir.

Quels avantages les travailleurs âgés peuvent-ils apporter ?

Artisan en construction de bateaux. (Getty Images) (Getty Images)

Pourtant, Myers a déclaré qu’il y avait beaucoup de cadeaux ainsi que de défis à être un octogénaire qui travaille. En tant que psychologue social, Myers défie bon nombre des stéréotypes conventionnels associés au vieillissement aux États-Unis ; il a récemment a publié un livre d’essais sur « les curiosités et les merveilles de l’esprit humain » – le dernier des 18 livres qu’il a écrits.

« Il est tentant de regrouper les octogénaires, alors qu’en réalité leur endurance et leurs capacités varient beaucoup plus que, disons, les enfants de 8 ans », a déclaré Myers. « À 80 ans, certains approchent de la mort tandis que d’autres restent énergiques, déterminés et vifs d’esprit. »

Il a déclaré qu’il y avait plusieurs avantages à être un professionnel âgé :

Intelligence cristallisée : « Même si nous, les octogénaires, ne réfléchissons pas aussi vite (notre « intelligence fluide » diminue), notre « intelligence cristallisée » – notre vie de connaissances et la capacité de les appliquer – reste forte.

Sagesse : « Les personnes âgées bénéficient souvent d’une plus grande capacité à garder les choses en perspective, à gérer les conflits et à apprécier les limites de leurs propres connaissances. Il faut de l’expérience pour savoir ce qu’on ne sait pas.

Stabilité émotionnelle : « En tant qu’adolescents et jeunes adultes, nous avons parcouru des montagnes russes émotionnelles. Plus tard dans la vie, nos sentiments s’adoucissent. Nous sommes mieux à même de regarder au-delà du moment présent. Les compliments produisent moins d’exaltation, les critiques moins de désespoir ou d’irritation. Ainsi, face aux difficultés de la journée, nous pouvons mieux adopter une perspective globale.»

L’Institut national sur le vieillissement affirme qu’il pourrait également y avoir des changements cognitifs positifs, de nombreuses études montrant que les personnes âgées « ont un vocabulaire plus étendu et une meilleure connaissance de la profondeur du sens des mots que les jeunes adultes ».

Comment garder votre cerveau en bonne santé et vif en vieillissant

Femmes faisant des exercices de yoga dans un parc. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)

Même si les gènes et les antécédents familiaux peuvent jouer un rôle dans la façon dont vous vieillissez, les Centers for Disease Control and Prevention affirme que « jusqu’à 40 % des cas de démence peuvent être évités ou retardés ».

Une grande partie de la santé cérébrale dépend des choix de style de vie, et Sha a partagé quelques conseils qu’elle donne habituellement à ses patients pour un meilleur vieillissement cérébral – l’un d’entre eux étant le plus élevé.

« Faites de l’exercice, faites de l’exercice, faites de l’exercice. Les études de recherche confirment vraiment à quel point l’exercice aérobique est important pour la santé cérébrale », a déclaré Sha. « Je pense qu’il est important d’augmenter votre fréquence cardiaque 30 minutes par jour, si vous pouvez le faire au minimum. »

UN régime méditerranéen sain pour le cœur – riches en aliments d’origine végétale comme les graines, les légumes et les grains entiers ainsi que le poisson – peuvent également faire des merveilles pour le cerveau.

Bien qu’il n’existe pas de « jeux cérébraux » spécifiques offrant un moyen infaillible d’améliorer la santé cérébrale, la stimulation cognitive joue également un rôle important.

En plus de l’exercice quotidien, Myers dit que c’est cet « engagement actif » qui l’a aidé à rester alerte jusqu’à 80 ans – « grâce à la lecture, à l’écriture et aux interactions qui maintiennent mon cerveau en vie et en croissance, et ma vie toujours remplie de buts ».