Ce que vous devez savoir sur le second tour des élections au Brésil

Le président brésilien Jair Bolsonaro a surclassé les sondages dimanche, recueillant plus de 43% des voix et refusant à l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva une victoire au premier tour de l’élection présidentielle.

Les deux poids lourds – le président de droite Bolsonaro et l’ancien président de gauche Lula – sont sortis du groupe de 11 au premier tour pour s’affronter lors d’un deuxième et dernier tour ce mois-ci. Les analystes disent qu’il s’agit de l’élection la plus importante dans le plus grand pays d’Amérique latine depuis qu’elle a renversé la dictature militaire il y a 37 ans.