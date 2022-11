Ce que vous devez savoir sur le retrait de la Russie de la ville de Kherson

La retraite est un revers militaire et symbolique, mais on ne sait pas comment cela affectera les objectifs de Moscou.

Lors d’une apparition télévisée mercredi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, vêtu d’un treillis et assis à côté du colonel Sergei Surovikin, chef des forces armées russes en Ukraine, a ordonné aux troupes russes de se retirer sur la rive est du Dniepr. Cette décision «sauverait la vie de nos capacités militaires et de combat», a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine a fait face à des critiques croissantes sur sa gestion de la guerre et a lancé une répression contre la dissidence. La réponse mercredi parmi certains de ses principaux alliés et partisans a été mitigée.

La région de Kherson a depuis servi de pont clé entre la péninsule et l’Ukraine continentale. Cette connexion a permis le mouvement des troupes et du matériel militaire. Kherson possède un canal de l’ère soviétique qui alimente la Crimée en eau : au printemps, la Russie l’a rouvert après que Kyiv l’ait bloqué en 2014, lorsque des séparatistes soutenus par la Russie se sont emparés de territoires dans l’est de l’Ukraine.

On ne sait toujours pas si les forces russes se sont complètement retirées de la ville et quelles parties de la région de Kherson restent sous contrôle russe. Les responsables ukrainiens ont déclaré que leurs forces pourraient être à quelques jours d’entrer dans la ville.

La perte de la ville de Kherson pourrait inciter Poutine à intensifier le bombardement meurtrier des villes ukrainiennes et des installations énergétiques avant l’hiver, qui a tué des centaines de civils et détruit les principales infrastructures d’eau et d’énergie.

“Cette guerre est susceptible de se poursuivre dans un avenir prévisible”, a déclaré Seth Jones, responsable du programme de sécurité internationale au Center for Strategic and International Studies, basé à Washington. “Je ne vois aucune lumière du jour entre les objectifs à long terme des Russes en Ukraine et le désir de l’Ukraine de conserver tous les territoires qu’elle a perdus. [since] 2014. »