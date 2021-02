Le procès de destitution de Donald Trump devrait aboutir aujourd’hui à un verdict.

Samedi soir, le Sénat décidera s’il faut condamner ou acquitter l’ancien président pour avoir incité à une émeute contre le Capitole américain le 6 janvier.

M. Trump est le premier ancien président à faire face à un procès en destitution et le premier à être mis en accusation à deux reprises.

S’il est reconnu coupable, le procès pourrait empêcher M. Trump de briguer ou de détenir à nouveau une fonction publique.

Que s’est-il passé jusqu’ici?

Les deux équipes juridiques ont terminé leurs arguments.

Les démocrates sont allés en premier, exposant leurs arguments contre l’ancien président.

Mercredi, des images effrayantes de Mike Pence, l’ancien vice-président américain, évacué de la salle du Sénat alors qu’une foule violente s’approchait, ont été diffusées pour la première fois aux sénateurs.

Les procureurs ont fait valoir que M. Trump avait « convoqué la foule » derrière l’émeute du mois dernier et « canalisé la rage » dans une tentative violente de voler les élections pour lui-même.

Les procureurs démocrates ont passé la journée à construire leur argument selon lequel la conduite de M. Trump était « planifiée et préméditée » alors qu’il entretenait une foule pendant des mois avec un « gros mensonge » selon lequel il avait été privé de la présidence.

Jeudi, les démocrates ont déclaré que M. Trump pourrait se présenter à la présidence en 2024 et déchaîner une fois de plus une foule violente au Capitole américain à moins qu’il ne soit condamné. Les procureurs ont déclaré que M. Trump n’avait montré « aucun remords » pour avoir incité une foule à attaquer le siège de la démocratie américaine le 6 janvier et qu’il « le referait » s’il en avait l’occasion.

Au troisième jour du procès, Jamie Raskin, le procureur principal, a déclaré: « Y a-t-il un dirigeant politique dans cette salle qui pense que s’il est jamais autorisé à rentrer dans le bureau ovale, Donald Trump cesserait d’inciter à la violence? parier la vie de plus de policiers là-dessus, la sécurité de votre famille là-dessus, l’avenir de votre démocratie là-dessus? Il revient au pouvoir, et ça se reproduit, nous n’aurons personne d’autre à blâmer que nous-mêmes. «

