La mort de George Floyd à Minneapolis en mai dernier a provoqué un jugement national sur les relations raciales et la brutalité policière en Amérique, ainsi qu’un mouvement de protestation mondial contre l’injustice raciale.

La ville est de retour sous les projecteurs internationaux cette semaine avec le procès de Derek Chauvin, l’ancien policier blanc accusé d’avoir tué M. Floyd, un homme noir menotté et non armé, en s’agenouillant sur le cou lors de ses derniers instants.

Le procès est considéré par beaucoup comme un test décisif pour le changement racial aux États-Unis et devrait attirer un public mondial, les téléspectateurs étant en mesure de suivre les débats en direct à la télévision chaque jour.

Quels sont les frais?

Derek Chauvin fait face à des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Une accusation supplémentaire de meurtre au troisième degré a été demandée par les procureurs et ajoutée après un appel.

Une condamnation pour meurtre au deuxième degré est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 40 ans de prison. Le meurtre au troisième degré exigerait un niveau de preuve inférieur à celui du deuxième degré, et les procureurs espèrent que l’accusation supplémentaire améliorera leurs chances d’obtenir une condamnation contre M. Chauvin.

L’accusation de meurtre au deuxième degré oblige les procureurs à prouver que M. Chauvin a causé la mort de M. Floyd en commettant ou en essayant de commettre un crime – dans ce cas, en l’agressant en s’agenouillant sur son cou.

Les procureurs n’ont pas à prouver que M. Chauvin était la seule cause du décès, mais que son comportement était un «facteur causal substantiel».

Pour obtenir une condamnation pour meurtre au troisième degré, les procureurs devraient uniquement démontrer que la mort de M. Floyd a été causée par un acte manifestement dangereux, mais pas nécessairement un crime. Cela entraîne une peine maximale de 25 ans de prison.

Cependant, M. Chauvin n’a pas d’antécédents criminels et finirait probablement par purger environ 12 ans, qu’il soit reconnu coupable de meurtre au deuxième ou au troisième degré.

L’homicide involontaire coupable, l’accusation la moins grave, oblige les procureurs à prouver que M. Chauvin a causé la mort de M. Floyd par négligence, et est passible d’une peine maximale de 10 ans.

Combien de temps dure le procès?

L’essai devrait durer entre quatre et six semaines. Des clôtures métalliques, des barbelés et des barrières en béton entoureront le palais de justice pendant toute la durée en prévision d’une violence potentielle. Des milliers de soldats de la Garde nationale et d’autres agents des forces de l’ordre ont également été enrôlés pour maintenir l’ordre dans la ville.

Qui est le juge?

Le juge Peter Cahill du comté de Hennepin a la réputation d’être un juge audacieux, honnête mais juste. Il a travaillé comme procureur pendant 10 ans et est devenu juge en 2007. Il était auparavant conseiller principal du procureur du comté, Amy Klobuchar, qui est maintenant sénateur démocrate au Congrès.

Le juge Cahill est connu pour être décisif, et il a tenu fermement à sa décision d’autoriser les caméras de télévision dans le procès – une première dans l’État du Minnesota – malgré les objections de l’accusation.

Il a également nié la tentative de la défense de retarder ou de déplacer le procès hors de Minneapolis, après que la ville ait conclu un règlement de 27 millions de dollars avec la famille de M. Floyd.

«Je ne pense pas que cela donnerait à l’accusé un quelconque procès équitable au-delà de ce que nous faisons ici aujourd’hui. Je ne pense pas qu’il y ait un endroit dans l’état du Minnesota qui n’ait pas fait l’objet d’une publicité extrême sur cette affaire », a-t-il déclaré à la défense.

Qui fait partie du jury?

Plus de 70 jurés potentiels ont été sélectionnés et interrogés de manière approfondie sur leurs points de vue sur la police, le racisme et le mouvement Black Lives Matter au cours des dernières semaines. Le processus de sélection a été compliqué par la publicité intensive avant le procès entourant l’affaire et tous les jurés sauf un ont déclaré avoir vu au moins une partie de la vidéo de l’arrestation.

Certains candidats jurés ont été excusés après avoir dit qu’ils craignaient pour leur sécurité s’ils étaient impliqués dans le procès. D’autres ont été excusés après avoir dit au juge qu’ils ne pouvaient pas être justes ou impartiaux.

L’identité des jurés ne sera révélée qu’après le procès mais certains détails sont connus.

Ils sont âgés de 20 à 60 ans et comprennent un chimiste, un travailleur social, un comptable et une infirmière. Deux sont des immigrants aux États-Unis.

Le jury est beaucoup plus diversifié que le jury moyen de la ville et est composé de quatre femmes blanches, deux hommes blancs, trois hommes noirs, une femme noire et deux femmes métisses.

Trois jurés suppléants – deux femmes blanches et un homme blanc – ont également été sélectionnés. Deux écouteront des témoignages, mais ne participeront pas aux délibérations à moins que cela ne soit nécessaire.

Le troisième suppléant sera renvoyé chez lui avant les déclarations liminaires lundi, à moins qu’un juré ne doive remplacer quelqu’un à la dernière minute.

Qui poursuit et quelle est sa stratégie?

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, dirige personnellement le dossier des poursuites au milieu d’intenses pressions publiques pour que l’État obtienne une condamnation.

M. Ellison est à la fois le premier musulman et le premier afro-américain à occuper un poste dans tout l’État. Il a auparavant été membre du Congrès démocrate et est considéré comme une future star potentielle du parti.

L’accusation dispose d’une équipe de 14 personnes, dont Matthew Frank, un avocat expérimenté qui prendra la tête du tribunal, et Jerry Blackwell, qui a obtenu l’an dernier une grâce posthume pour un homme noir condamné à tort pour viol en 1920.

L’accusation doit convaincre le jury que les actions de M. Chauvin ont été un facteur important dans la mort de M. Floyd et qu’il l’a agressé en utilisant une force excessive pour le clouer au sol alors qu’il était menotté et non armé.

Ils ont cherché à destituer les candidats jurés blancs qui ont exprimé un soutien indéfectible à la police ou des attitudes négatives à l’égard de Black Lives Matter, suggérant qu’ils avaient l’intention de présenter l’affaire en termes de race.

Il ne fait aucun doute que la poursuite a une affaire difficile – les condamnations d’anciens policiers sont extrêmement rares.

Ben Crump, un avocat de la famille Floyd, a déclaré qu’il espérait que le jury rendrait un « verdict juste ».

« George Floyd a eu plus de témoins de sa mort que quiconque – blancs ou noirs », a-t-il déclaré. « Nous avons tous vu la même chose – la torture et le meurtre indiscutables et injustifiés par un policier d’un homme noir qui a été menotté, retenu et ne posait aucun mal. »

Quelle est la stratégie de défense?

L’avocat de la défense, Eric Nelson, a beaucoup moins de ressources que l’accusation, rejoint uniquement par un assistant juridique dans la salle d’audience. Cependant, il assure également la liaison avec les avocats de trois autres anciens officiers accusés de la mort de M. Floyd, qui doivent être jugés en août et ont un intérêt commun à voir M. Chauvin acquitté.

L’avocat basé au Minnesota a gardé un profil bas, mais a de l’expérience dans la représentation des agents de police. Il a été enrôlé par la Minnesota Police and Peace Officers Association, le groupe qui finance la défense de M. Chauvin. L’un de ses plus grands cas impliquait l’épouse d’un ancien joueur de football américain qui a été condamné dans la mort par délit de fuite en 2011 d’un chef de Minneapolis.

La stratégie de M. Nelson sera de jeter le doute sur la cause du décès de M. Floyd. Il soutiendra que M. Floyd souffrait de dépendance aux opioïdes et que sa mort était due à la consommation de drogues et à des problèmes de santé sous-jacents.

Il a également tenté d’adoucir l’image de M. Chauvin aux yeux du jury en lui faisant retirer son masque facial chaque fois qu’il les saluait, après qu’un futur juré a déclaré au tribunal qu’elle ne pouvait pas oublier le «regard haineux» sur son visage pendant la arrestation de M. Floyd.

On s’attend à ce que M. Nelson soutienne que M. Chauvin, un vétéran de 19 ans du département de police de Minneapolis, que l’ancien officier suivait la procédure policière lors de l’arrestation et montrera au jury une arrestation de 2019 impliquant M. Floyd pour faire valoir son cas.

Une question clé est de savoir si M. Chauvin témoignera. M. Nelson n’a pas dit s’il allait prendre la parole ou non.