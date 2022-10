Ce que vous devez savoir sur le nouveau supplément de carte de crédit

Cette idée d’histoire est venue de membres du public, comme vous, qui nous ont contactés. Envoyez-nous toutes vos questions sur le COVID-19. Nous vous écoutons : ask@cbc.ca.

Depuis la semaine dernière, vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires si vous choisissez de payer avec votre carte de crédit. En effet, les détaillants canadiens peuvent désormais facturer les clients utilisant des cartes de crédit pour payer, à la suite d’un procès de longue date avec Visa et MasterCard qui a été réglé plus tôt cette année.

Les entreprises canadiennes ont lancé un recours collectif contre les deux sociétés en 2011, et le règlement plus tôt cette année leur a remboursé des centaines de millions de dollars de frais – appelés frais d’interchange – qu’ils paient chaque fois qu’un client paie avec crédit. Le règlement leur a également donné la permission de répercuter ces frais directement sur les clients, ce qu’ils n’étaient pas autorisés à faire auparavant.

Auparavant, les entreprises absorbaient le coût de ces soi-disant commissions d’interchange, mais aujourd’hui, beaucoup cherchent à compenser la perte de revenus en facturant leurs clients.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Nous avons reçu de nombreuses questions de notre public et avons répondu à certaines d’entre elles ci-dessous.

Pourquoi les frais de carte de crédit sont-ils si élevés à 2,4 %? Ne pourraient-ils pas être plafonnés à 1 % ?

En fait, les frais d’interchange des cartes de crédit sont parfois supérieurs à 2,4 %, mais la surtaxe pour les clients a été plafonnée à ce chiffre en raison du règlement.

Cependant, le montant du supplément qui peut vous être facturé lors du paiement dépend de la carte de crédit que vous utilisez.

“Plus la prime de la carte est élevée, plus les frais d’interchange sont élevés”, a déclaré Luciana Brasil, associée du cabinet d’avocats de Vancouver Branch MacMaster LLP, qui a travaillé sur le recours collectif qui a conduit au règlement.

Cela signifie que plus vous recevez de points et de récompenses en utilisant votre carte de crédit, plus vous pouvez vous attendre à ce que le supplément soit élevé.

Les commerçants peuvent également choisir d’ajouter le supplément par marque d’entreprise, c’est-à-dire Visa ou MasterCard, ou ils peuvent l’ajouter aux types de produits, c’est-à-dire aux types de Visas ou aux types de MasterCards, a ajouté le Brésil.

Le supplément moyen au Canada est de 1,4 %, mais selon la carte, il peut atteindre 2 % ou plus. Quel que soit le plafond, cependant, les commerçants ne peuvent pas facturer plus que le coût réel de ce qui est acheté ou payé.

“Ce n’est pas une charge lucrative. C’est une charge de recouvrement des coûts”, a déclaré Brasil.

Pourquoi payons-nous plus [interchange fees] que les Européens et les autres ?

Dans de nombreuses régions du monde, dont l’Union européenne, Israël, le Royaume-Uni, la Chine et l’Australie, les commissions d’interchange ont été plafonnées à moins de 1 %.

Par contre, le Canada a des frais d’interchange parmi les plus élevés au monde, la moyenne étant de 1,4 %.

Pourquoi c’est le cas n’est toujours pas clair. Cependant, les sociétés de cartes de crédit déterminent ces taux.

“C’est une question pour les réseaux”, a déclaré Brasil.

Les commerçants peuvent choisir de prélever un supplément sur la marque de l’entreprise, comme Visa ou MasterCard, ou ils peuvent l’ajouter à des types de produits, c’est-à-dire des types spécifiques de Visas ou MasterCards. (Daniel Acker/Bloomberg)

Elle dit qu’on lui avait déjà dit, ainsi qu’à son équipe, que ces frais devaient être plus élevés au Canada afin de maintenir tous les différents niveaux de services qui sont fournis dans le cadre de l’octroi de crédit aux gens.

Cependant, l’Australie, l’un des pays où les commissions d’interchange sont légalement plafonnées, est en mesure de fournir un niveau de services comparable pour beaucoup moins cher.

Comprendre pourquoi il y a une différence si importante est une question qu’ils ont posée dans le litige, dit Brasil, mais n’a jamais reçu de réponse parce que l’affaire a été réglée.

Il a été question de l’introduction de la législation pour contrôler les frais, surtout pour les petites et moyennes entreprises, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de nouvelles d’Ottawa.

Un supplément peut-il être appliqué si j’utilise ma carte Visa Débit ?

Non, aucun supplément ne peut être appliqué si vous utilisez votre carte Visa Débit ou votre carte Debit MasterCard. Cela ne s’applique qu’aux cartes de crédit, dit Brasil.

Les cartes de débit utilisent généralement Interac, même si elles sont étiquetées Visa Débit ou Débit MasterCard.

Cela s’applique également aux transactions de débit préautorisé, telles que les paiements de factures – elles ne peuvent pas avoir de supplément car ces factures utilisent le débit. En fait, certaines de vos factures ne peuvent même pas être payées avec des cartes de crédit, comme votre facture d’impôt foncier, car c’est trop cher, a déclaré Rubina Ahmed-Haq, une experte en finances personnelles basée à Toronto.

Comment les frais de carte de crédit supplémentaires affecteront-ils mes habitudes d’achat ?

Qu’il s’agisse de l’augmentation des caisses automatiques à l’épicerie ou de votre café local qui est devenu sans espèces, de nombreuses entreprises ont récemment opté pour une utilisation plus fréquente des transactions par carte, à la fois par débit et par crédit.

Avec l’essor des options sans espèces et l’introduction de surtaxes sur les cartes de crédit, davantage de Canadiens seront probablement plus enclins à payer avec Interac via les options du robinet.

“Je pense que la seule chose que cela va faire est de rendre les gens plus habitués à utiliser le débit, mais vous pouvez utiliser le robinet de débit dans tous ces environnements sans espèces”, a déclaré Brasil. “Je ne pense pas que cela affectera la capacité de payer dans un environnement sans numéraire.”

Le débit est également beaucoup moins cher pour le commerçant, a-t-elle ajouté.

Cependant, l’ajout d’un supplément sur les frais de carte de crédit peut modifier le comportement des clients, qu’il s’agisse de modifier vos habitudes d’achat ou votre mode de paiement, selon les experts.

Il n’est pas non plus certain que toutes, voire de nombreuses entreprises, appliqueront la surtaxe.

“J’ai l’impression que la plupart des entreprises n’appliqueront pas cette surtaxe car elles ne veulent pas effrayer les clients”, a déclaré Ahmed-Haq.

Lorsqu’il s’agit d’amener des clients à votre porte, et non vos concurrents, choisir de ne pas ajouter de supplément pourrait être la solution.

“Si vous avez un café local où vous allez ou que vous mangez dans un restaurant, pouvez-vous imaginer s’ils disent que nous ajoutons maintenant un supplément, comment cela aurait un impact sur le comportement des gens”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment facile d’aller à côté.”

Au lieu de cela, elle s’attend à ce que les épiceries soient les premières à appliquer la charge car elles sont inévitables pour que les gens nourrissent leur famille.