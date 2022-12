Ce que vous devez savoir sur le nouveau plan de logement de Toronto – et comment cela pourrait affecter vos options

Le maire de Toronto a annoncé la semaine dernière un vaste plan pour aider à lutter contre la crise de l’abordabilité de la ville en construisant un plus large éventail de types de logements – une décision que les experts et les défenseurs appellent un “pas dans la bonne direction”.

Vendredi, le maire John Tory a appelé le personnel de la ville dans un rapport à rédiger un “plan d’action pour le logement” qui pourrait apporter des changements majeurs aux règlements de zonage, notamment en autorisant la construction de multiplex sur tous les terrains résidentiels et en légalisant les maisons de chambres.

La motion sera présentée au conseil municipal mercredi lors de ce qui sera l’une des réunions les plus importantes de cette année. Voici une ventilation du rapport :

Quelle est la cible de Toronto?

Le plan de logement du gouvernement Ford a fixé l’objectif pour Toronto : 285 000 nouveaux logements au cours de la prochaine décennie.

Vendredi, Tory a déclaré qu’il voulait “atteindre ou dépasser” l’objectif de la province.

“Cela va être difficile”, a déclaré Rocky Petkov, un bénévole de More Neighbours Toronto, un groupe de défense visant à lutter contre les conséquences politiques, sociales et économiques à long terme du logement inabordable.

“Il y a de réelles inquiétudes ; il n’y a qu’une quantité limitée de main-d’œuvre et de matériaux de construction. C’est quelque chose qui prendra du temps… Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cependant, je pense que c’est possible.”

Quelle est la position de Tory à ce sujet?

Tory a fait campagne sur un plan visant à introduire beaucoup plus de types de logements dans la ville.

Dans une lettre au conseil soutenant ces réformes, Tory écrit: “Les électeurs des dernières élections municipales m’ont donné mandat, ainsi qu’à ce conseil, de prendre des mesures audacieuses en matière de logement.”

Dans une motion au conseil, Tory a demandé au personnel d’examiner les plans des Port Lands et du front de mer pour “s’assurer que la densité de logement est optimisée” et de créer une stratégie postsecondaire distincte axée sur “l’augmentation de la disponibilité de logements étudiants”.

“Ce plan fera entrer notre ville dans le 21e siècle en supprimant le zonage d’exclusion qui a concentré la croissance dans quelques quartiers de la ville et a empêché les Torontois d’avoir des choix de logement”, a déclaré Tory aux journalistes vendredi.

Le personnel est également invité à revoir les directives de conception urbaine, les normes patrimoniales et les politiques de foresterie urbaine pour aider à atteindre l’objectif cible de construction de nouveaux logements, selon la motion.

“Plus doit être fait”, a déclaré Tory.

“Nous savons qu’en tant que gouvernement municipal, nous devons adopter une approche plus agressive pour faire face aux crises aiguës d’abordabilité et de logement auxquelles notre ville est confrontée.”

Com. Brad Bradford, président du comité de planification et de logement, a déclaré que le plan de logement créera une ville plus équitable “où chacun a la dignité d’un toit au-dessus de sa tête, où il existe des options abordables pour ceux qui sont ici maintenant et ceux qui habiteront Toronto à l’avenir.

“Pour y arriver, il est tout à fait clair que les approches de statu quo qui ont régné en maître sur le logement pendant de nombreuses années ne sont plus viables”, a déclaré Bradford, qui représente le quartier 19, Beaches-East York.

Avec les pouvoirs renforcés de “maire fort” de Tory, il peut adopter ces nouvelles règles avec seulement un tiers du soutien du conseil lors de la réunion de mercredi.

À quoi ressemble ce nouveau niveau de logement ?

S’il est approuvé et mis en œuvre, ce plan verrait la composition du logement de Toronto changer considérablement au cours des prochaines années.

Tu verrais:

Plus de soi-disant “densité douce” dans les quartiers, ce qui signifie que des logements multiplex apparaîtraient dans des zones qui ne sont actuellement zonées que pour les maisons unifamiliales.

Les maisons de chambres sont légalisées dans toute la ville. Actuellement, ils ne sont légaux que dans certaines régions.

Élargir la variété des options de logement en plus de construire plus de maisons est quelque chose que les défenseurs du logement comme Petkov ont demandé instamment.

En avril 2021, Diogo Pinto a acheté une maison individuelle de trois chambres à Scarborough avec son partenaire après avoir cherché un espace plus grand pour leur permettre de travailler à domicile. À l’époque, il avait dit que ce n’était pas ce que le couple recherchait.

“Nous avons découvert que nous n’avions pas d’autre choix que d’acheter un petit condo pour beaucoup trop d’argent ou une grande maison pour beaucoup trop d’argent”, a déclaré Pinto.

“[This] ouvrirait des options de logement pour des gens comme moi qui essaient de percer sur le marché du logement et qui ne l’ont pas encore fait.”

Rocky Petkov, un bénévole de More Neighbours Toronto, aimerait voir plus dans le plan de la ville pour augmenter les logements d’urgence, de transition ou avec services de soutien. (Radio-Canada)

Avec ce nouveau plan, Pinto a dit qu’il espère qu’il y aura une variabilité dans le type d’unités disponibles “afin que nous ne soyons pas coincés entre l’achat d’un petit condo d’une ou deux chambres ou d’une grande maison en banlieue”.

La ville s’engage également à rationaliser son “système de livraison de logements”, ce qui, en théorie, devrait réduire les obstacles auxquels sont confrontés les constructeurs et les promoteurs.

À quoi ne ressemble-t-il pas ?

Tory, dans une lettre au conseil, écrit: “Ces efforts ne visent pas à créer des tours à chaque coin de rue.”

Accroître la responsabilisation

La construction est partout à Toronto, mais les grues dans le ciel ne signifient pas nécessairement la construction de logements plus abordables.

Une partie du plan de logement de la ville prévoit le développement d’une “base de données accessible au public pour suivre les logements locatifs abordables approuvés, en construction et construits”.

En parlant de logement abordable, la ville s’engage également à mettre à jour son programme Open Door, lancé en 2016 dans le but de construire 40 000 logements abordables d’ici 2030.

Mark Richardson, un défenseur du logement, affirme que la décision de revoir le programme Open Door est la bonne à prendre.

Richardson dirige HousingNowTO, un groupe local qui réclame depuis longtemps une plus grande densité et un pourcentage plus élevé d’unités abordables dans la ville.

“Nous pensons que c’est le bon type d’émission”, a déclaré Richardson à CBC Toronto.

“Cela supprime les taxes foncières et les frais d’aménagement sur les logements abordables et c’est l’un des moyens par lesquels la ville peut mettre son propre argent là où sa bouche se concentre sur la fourniture de logements abordables rapidement et à grande échelle à Toronto.”

L’organisation a écrit un lettre au conseil municipal suite à l’annonce de vendredi l’exhortant à adopter la motion.

Maisons de chambres

Le rapport demande également au personnel d’explorer la possibilité de légaliser les logements à plusieurs locataires, également appelés maisons de chambres, d’ici mars 2024.

Tory a déclaré que cela est distinct de son plan d’action pour le logement 2023 proposé, mais que cela figure dans le rapport qui a été présenté au conseil. Ce serait la deuxième tentative de Tory de pousser ce changement après qu’il ait été précédemment reporté parce qu’il n’a pas reçu suffisamment de soutien du conseil.

Certains experts du logement ont exhorté la ville à légaliser ces types de maisons pour permettre une plus grande capacité sur le marché du logement, bien que Tory ait précédemment déclaré que ces types de maisons avaient quitté la ville avec un “déluge de plaintes”.

Murtaza Haider, professeur de science des données et de gestion immobilière à l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré que la décision de soutenir les maisons de chambres dans la ville est un “pas dans la bonne direction”, mais les critères pour ces types de maisons ne sont toujours pas clairs.

“Une très grande partie de la population active de la ville ne gagne pas assez pour payer les loyers du marché, vous avez donc besoin de solutions créatives”, a déclaré Haider.

“Les maisons de chambres nous offrent la possibilité aux gens d’avoir un logement raisonnable, sûr et sûr et fiable en partageant le logement.”

Le village, qui est proche du campus Keele de l’Université York, est inondé de maisons de chambres illustrées ici en 2019. Le rapport de Tory demande également au personnel de la ville d’envisager de légaliser ce type de logement, qui, s’il est adopté, serait achevé d’ici mars 2024. (Nouvelles de Radio-Canada)

Petkov, de More Neighbours Toronto, a convenu que les options de maisons de chambres sont essentielles pour aborder l’abordabilité du logement.

“Ce sont quelques-unes des dernières unités de logement abordables au prix du marché de la ville”, a-t-il déclaré.

“Ils n’ont jamais vraiment été légaux à Scarborough, North York, Etobicoke, les endroits qui ont été fusionnés. Ils ne sont absolument pas réglementés, ce qui signifie que les pires types de personnes sans scrupules dirigent ces choses.”

Cette fois, Tory a déclaré que la ville aurait besoin d’embaucher plus d’inspecteurs pour réglementer les maisons de chambres, en plus d’une campagne d’éducation du public pour répondre aux préoccupations.

Ce que les défenseurs pensent que le plan manque

Petkov a déclaré que si le plan aborde d’autres problèmes liés au logement inabordable dans la ville, il ne mentionne pas le logement d’urgence, de transition ou avec services de soutien.

“C’est bien beau de travailler sur ces réformes du côté du marché, mais un plan de logement doit également répondre aux besoins de nos résidents les plus vulnérables, nos sans-logement”, a-t-il déclaré.

“C’est le genre de chose que si ce n’est pas dans cette poussée, nous devons voir dans une autre poussée parce que si les gens de la classe moyenne peuvent avoir du mal à attendre cinq ans pour que cela ait un impact, les sans-logement ne le peuvent certainement pas.”

Quand le public voit-il des mesures à cet égard ?

Comme la plupart des choses à la mairie, c’est un processus.

Si le conseil municipal approuve le plan, le personnel municipal aura jusqu’en mars 2023 pour présenter un rapport au comité exécutif des conservateurs sur la manière de tout mettre en œuvre.