Ce que vous devez savoir sur le nouveau commissaire de la FCC

Après près de 800 jours d’impasse politique, le Sénat a finalement voté cette semaine pour confirmer Anna Gomez au poste de pourvoir un siège de commissaire vacant depuis longtemps au nouveau Commission fédérale des communications. Lorsque l’avocat démocrate en télécommunications assumera ce rôle, cela donnera au parti une majorité de 3-2 au sein de la FCC pour la première fois sous la présidence de Joe Biden. Mais qui est exactement le nouveau commissaire ?

Gomez, qui est le premier commissaire hispanique à la commission depuis 2001, est née à Orlando, en Floride, et a passé une partie de son enfance à Bogota, en Colombie. Après avoir obtenu un diplôme en droit de l’Université George Washington, Gomez a passé des années dans le droit des sociétés, pour finalement devenir associé chez Arnold and Porter et, surtout, vice-président. résident pour les affaires gouvernementales fédérales et étatiques chez Sprint Nextel. Les critiques disent que ce rôle est essentiellement un mot sophistiqué pour un lobbyiste des télécommunications. T-Mobile et Sprint fusionné en 2020 dans le cadre d’un accord de 30 milliards de dollars qui a conduit à la création d’un réseau de plus de 100 millions de clients sans fil aux États-Unis.

Bien que ce soit la première fois que Gomez est commissaire, elle connaît bien le bâtiment. Gomez a passé 12 ans dans un variété de rôles en communication d’entreprise avant de rejoindre la commission, notamment en tant que chef adjoint du Bureau international ainsi que conseiller juridique principal de l’ancien président de la FCC, William Kennard. Plus récemment, Gomez a occupé le poste de conseiller principal au sein du Bureau du cyberespace et de la politique numérique du département d’État de Biden.

Qui soutient Gomez ?

La nomination de Gomez a été applaudie cette semaine à la fois par les groupes de défense de l’Internet ouvert et par les grandes entreprises de télécommunications. Ceux qui soutiennent la nomination de Gomez pensent qu’elle pourrait jouer un rôle clé dans retour aux protections de neutralité du net de l’ère Obama. Si cela se produit, les fournisseurs de services Internet comme AT&T ou Comcast seraient tenus de traiter tout le trafic Internet de la même manière et de ne pas accorder de traitement préférentiel à certaines entreprises ou clients. En théorie, cela pourrait freiner la limitation des FAI ou les « voies rapides » auto-préférées. Free Press, une organisation qui soutient la neutralité du Net et un Internet ouvert, a salué la nomination de Gomez.

« Je suis convaincu que le commissaire Gomez sera un défenseur des intérêts des consommateurs. Elle possède une expertise approfondie sur ces questions et une solide expérience dans le service public », a déclaré Jessica J. González, co-PDG de Free Press. La directrice des communications de Demand, Maria Langhol, a quant à elle publié une déclaration affirmant que Gomez était « éminemment qualifiée pour assumer ce rôle et apporterait une immense expertise ». La présidente de la FCC, Jennifer Rosenworcel, une démocrate nommée par le président Biden, a également salué la nomination de Gomez.

« Anna apporte avec elle une riche expérience en télécommunications, un parcours substantiel dans le service public et un historique de travail visant à garantir que les États-Unis restent à la pointe pour nous garder tous connectés », a déclaré Rosenworcel dans un communiqué. déclaration. « Son expertise internationale sera un véritable atout pour l’agence. »

Bien sûr, tout le monde n’est pas ravi du nouveau choix de la FCC. Gomez a été nommée par une marge relativement serrée de 55 voix contre 43, des législateurs républicains favorables à l’industrie des télécommunications, comme le sénateur Ted Cruz, tentant de la recatégoriser comme une idéologue radicale de gauche. Lors d’un discours, le Washington Post RemarquesCruz a déclaré aux autres sénateurs qu’il était « fermement opposé » à Gomez et pensait que sa notation conduirait la FCC à poursuivre un « agenda radical de gauche, y compris des règles dites de neutralité du net qui tuent les investissements et les emplois ».

En fin de compte, les sénateurs Susan Collins, Shelley Capito, Mike Rounds, Lisa Murkowski et Todd Young ont été les cinq seuls républicains à avoir voté en faveur de Gomez.

Mais les républicains ne sont pas les seuls à être sceptiques à l’égard de Gomez. Gouvernement des groupes de transparence comme le Revolving Door Project ont exprimé son inquiétude que les relations de longue date de l’avocate avec les grandes sociétés de télécommunications pourraient la rendre trop indulgente à l’égard des intérêts des entreprises. Big Telecom ne semble pas non plus avoir vraiment peur de Gomez. Suite à sa nomination, le directeur juridique de Comcast, Tom Reid, a appelé Gomez «exceptionnellement qualifié.» Jonathan Spalter, président-directeur général du grand groupe commercial de l’industrie des télécommunications USTelecom, a également salué le vote du Sénat.

La chute de Gigi Sohn

Seul le temps nous dira comment Gomez votera et officiera dans son nouveau rôle, mais une chose est sûre : elle n’était pas le premier choix de Biden. Cette distinction appartenait à un défenseur chevronné des consommateurs et sans vergogne Gigi Sohn, partisane de la neutralité du Net. Biden l’a nommée au début de sa présidence pour occuper le poste de président du FCC. cinquième siège vacant. Ce qui semblait initialement être un vote d’investiture relativement simple en fonction de la ligne de parti s’est transformé en un travail politique de 16 mois alimenté par une injection sans précédent d’argent des lobbyistes au nom de l’industrie des télécommunications. Pendant cette période, le FCC se retrouvait dans une impasse politique avec deux commissaires de chaque parti politique, ce qui empêchait les commissaires de poursuivre un véritable programme progressiste. .

Sohn a finalement jeté l’éponge en mars et a retiré sa candidature. Dans une déclaration de sortie catégorique, Sohn a déclaré que sa nomination avait été contrecarrée par « des légions de lobbyistes de l’industrie du câble et des médias » qui ont tenté de la discréditer avec des mensonges et des diffamations. En fin de compte, l’argent noir a gagné.

Gomez semble être un candidat de compromis destiné à apaiser au moins une poignée de républicains fatigués et de groupes de télécommunications effrayés par le point de vue explicitement pro-consommateur de Sohn. Cela ne signifie pas nécessairement que Gomez et la nouvelle FCC seront inefficaces, mais il est possible que l’agence soit moins agressive dans sa politique progressiste avec Gomez en place et sortant d’une bagarre politique de plus de deux ans. Ce qui complique encore davantage les choses est le fait qu’un autre siège à la commission, actuellement occupé par le commissaire Geoffery Starks, devrait se libérer en janvier 2024. Si le Sénat ne reconfirme pas son siège, nous pourrions nous attendre à une nouvelle impasse prolongée, alimentée par les lobbyistes. .