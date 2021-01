Siège social de Facebook à Menlo Park, Californie. | Josh Edelson / AFP via Getty Images

Facebook donne aux utilisateurs plus de détails sur les données qu’il collecte à leur sujet et sur la manière dont elles sont utilisées.

La société met à jour sa fonctionnalité «Accéder à vos informations», lancée pour la première fois en 2018, pour permettre aux utilisateurs de voir plus facilement leurs informations personnelles et leurs activités sur le site, ainsi que la manière dont elles pourraient être utilisées pour leur cibler des publicités. Voici ce qu’il fait – et ce qu’il ne fait pas.

La fonctionnalité est désormais disponible pour les appareils iOS et Android, et Facebook dit qu’elle sera bientôt déployée sur d’autres plates-formes. Si vous voulez le voir par vous-même, accédez à Paramètres et confidentialité> Raccourcis de confidentialité> Vos informations Facebook> Accéder à vos informations.

Les utilisateurs d’applications mobiles verront huit catégories de données lorsqu’ils appuieront sur «Accéder à vos informations»: leur activité sur Facebook, amis et abonnés, préférences, informations personnelles, informations enregistrées, informations sur les publicités, applications et sites Web hors de Facebook, et informations de sécurité et de connexion . La plupart de ces données étaient déjà disponibles pour les utilisateurs, mais la mise à jour les rend plus granulaires et explique mieux ce que tout cela signifie. Étant donné que de nombreux utilisateurs de Facebook ne réalisent toujours pas ou ne comprennent pas comment certaines de ces choses fonctionnent, plus de transparence est une bonne chose.

«Nous voulons nous assurer que vos informations sur Facebook sont utiles, faciles à comprendre et faciles à trouver», a déclaré la société dans un article de blog annonçant la mise à jour. « Tous ces changements ont été apportés en réponse à notre propre recherche qui nous a montré comment les gens interagissaient déjà avec Access Your Information – par exemple, les nouvelles catégories ont été développées en fonction des personnes sur lesquelles les gens cliquaient déjà. »



Facebook Le menu Accès à vos informations de Facebook fait peau neuve.

Facebook vous indiquera également comment vos données pourraient être utilisées pour cibler des publicités (également connu sous le nom de «Personnalisez votre expérience»). Vous pouvez déjà voir ces informations en cliquant sur « Pourquoi est-ce que je vois cette annonce? » sur les publicités elles-mêmes, mais cela les place dans un deuxième endroit, et un endroit où l’association entre vos données et la façon dont Facebook les utilise est plus claire. La société a également ajouté une fonction de recherche dans Accéder à vos informations pour faciliter la recherche de ce que vous recherchez.

Facebook, ainsi que de nombreuses autres plates-formes technologiques, a tenté ces dernières années de rendre ses pratiques de collecte de données plus transparentes et de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur elles – du moins jusqu’à un certain point. La société permet désormais aux utilisateurs de voir comment Facebook les suit lorsqu’ils visitent d’autres sites Web, ainsi que de supprimer ces données et d’empêcher Facebook de les cibler avec des publicités basées sur celles-ci. Et il est plus facile pour les utilisateurs de voir la longueur et l’étendue de leur activité Facebook sur la plate-forme et de la gérer. À titre d’exemple purement hypothétique, vous pouvez facilement trouver et supprimer ou masquer les photos embarrassantes du roller derby après la fête de 2009 auxquelles vous ne voudrez peut-être pas être associé en 2021.

Mais vous ne pouvez toujours pas savoir exactement comment ou pourquoi vous avez été ciblé pour une annonce spécifique (la fonctionnalité « Pourquoi est-ce que je vois cette annonce? » De Facebook ajoute toujours la mise en garde selon laquelle « il pourrait également y avoir d’autres facteurs non répertoriés ici »), et Facebook continuera de cibler les publicités en fonction des informations de votre profil et de votre emplacement, même lorsque vous désactivez les publicités personnalisées. Cela n’empêche pas Facebook de collecter ces informations en premier lieu. Il y a des limites, après tout, à ce que Facebook veut que vous sachiez sur ce qu’il sait de vous.

