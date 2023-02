Ce que vous devez savoir sur le couple star

La star de Bollywood Sidharth Malhotra et Kiara Advani doivent se marier mardi 7 février au Suryagarh de Jaisalmer. Le couple, qui a commencé à se fréquenter après avoir joué dans le film Shershaah de 2021, a gardé leur relation secrète pendant le plus longtemps. Jetons un coup d’œil à la valeur de la marque Sidharth et Kiara ensemble avant leur mariage.

La valeur nette de Sidharth Malhotra est d’environ Rs 100 crore, tandis que la valeur nette de Kiara serait d’environ Rs 25 crore.

Le mariage de Sidharth et Kiara aidera le couple à atteindre le sommet du classement des marques en Inde.

Sidharth a commencé sa carrière à Bollywood en 2012 avec “Student of the Year” et est le visage de nombreuses marques, notamment FMCG, lifestyle et smartphones.

Selon les rapports, Sidharth facture environ 3 crores de roupies pour une publicité et ses honoraires se situent entre 6 et 8 crores pour chaque film. Sidharth vit à Palli Hills et la femme de SRK, Gauri Khan, a aménagé l’intérieur de sa maison. L’acteur possède également un Range Rover Vogue évalué à Rs 2,26 crore et une Mercedes ML 350 CDI.

D’autre part, Kiara Advani est le visage de plusieurs marques allant des cosmétiques aux équipements de fitness. Kiara facturerait Rs 1-1,5 crores pour chaque approbation de marque et environ Rs 3 crores pour chaque film.

Sidharth Malhotra a fait ses études à l’école Don Bosco et à l’école publique navale de Delhi. Il a terminé ses études au Shaheed Bhagat Singh College de l’Université de Delhi. Kiara Advani a fait ses études à la cathédrale et à l’école John Connon de Mumbai, puis est allée au Jai Hind College de Mumbai pour terminer ses études en communication de masse.