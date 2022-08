Ce que vous devez savoir sur l’application ArriveCAN qui divise le Canada

Ottawa prévoit d’étendre les capacités de son application ArriveCAN alors même que les critiques continuent de monter sur le système de saisie de données en ligne obligatoire pour les voyageurs entrant au pays.

Plus tôt cette semaine, Transports Canada a fait le point sur ses projets d’amélioration de l’application, notamment en ajoutant une fonction facultative de déclaration préalable en ligne de l’ASFC pour les personnes se rendant aux aéroports internationaux de Calgary, Edmonton, Winnipeg, Billy Bishop de Toronto, Ottawa, Québec et Halifax.

Cette fonctionnalité, qui, selon Transports Canada, réduit d’un tiers le temps que les voyageurs passent à un kiosque de l’Agence des services frontaliers du Canada, n’est actuellement disponible que pour ceux qui transitent par les aéroports internationaux de Toronto Pearson, Vancouver ou Montréal-Trudeau.

“Avec les milliers de voyageurs qui arrivent chaque jour aux aéroports de Vancouver, Toronto et Montréal, l’utilisation de la déclaration préalable facultative de l’ASFC a le potentiel d’économiser des heures d’attente”, selon le communiqué de Transports Canada.

Alors qu’Ottawa n’a pas l’intention de supprimer l’application, voici un rappel sur son fonctionnement, pourquoi elle est en place et qui est pour et contre son utilisation continue.

Pourquoi a-t-il été mis en place ?

Bien que l’application ait été introduite plus tôt dans la pandémiela version d’ArriveCAN que les gens connaissent aujourd’hui lancé en juillet 2021, lorsque le Canada a commencé à assouplir les restrictions de santé publique imposées aux personnes entrant au Canada. Les Canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés traversant la frontière n’étaient plus tenus de se mettre en quarantaine à leur retour.

Mais le Canada voulait toujours un moyen de rendre compte des statuts de vaccination des gens et des résultats COVID-19 d’un test récent. L’application permettait aux voyageurs de prendre une photo ou de télécharger un instantané de leur documentation sur les vaccins dans l’application avant de passer la douane.

Comment ça marche aujourd’hui ?

Le Canada a levé la plupart de ses restrictions de voyage pour les voyageurs entièrement vaccinés, y compris l’obligation pour les voyageurs nationaux de présenter une preuve de vaccination lorsqu’ils voyagent en train ou en avion.

Mais quel que soit leur statut vaccinal, tous les voyageurs entrant au Canada sont tenus de soumettre leurs informations à l’application ArriveCAN – ou à la version du site Web s’ils n’ont pas de smartphone – jusqu’à 72 heures avant d’entrer au Canada.

Lorsque les voyageurs ont fini de saisir leurs informations, ils reçoivent par e-mail un reçu à montrer à un agent des frontières canadiennes à leur arrivée, ainsi que leurs résultats de test COVID-19 et tout document de vaccination.

L’application n’a pas été sans problèmes. Le mois dernier, Sécurité publique Canada a reconnu qu’un problème avait incorrectement informé certains voyageurs de se mettre en quarantaine alors qu’en fait ils n’avaient pas à le faire.

Quelles sont les sanctions potentielles en cas de non-conformité ?

Les voyageurs qui ne fournissent pas les informations requises ne se verront pas refuser l’entrée, mais pourront faire face à une quarantaine de 14 jours, à la nécessité de passer un test COVID-19 à l’arrivée et à un test de suivi huit jours plus tard.

Ils peuvent également être condamnés à une amende de 5 000 dollars et faire face à “des retards supplémentaires à la frontière pour un interrogatoire de santé publique”. selon la page d’information principale ArriveCAN du Canada.

Dans quelqu’un exempté d’utiliser ArriveCAN?

Oui, y compris les personnes qui ne peuvent pas accéder à l’application ou au site Web en raison de troubles cognitifs ou physiques.

Au lieu de cela, ils peuvent fournir les informations verbalement à la frontière ou en remplissant un formulaire papier.

L’exemption s’applique également aux personnes qui ne peuvent pas remplir les informations en ligne en raison d’une catastrophe naturelle, de la censure, d’un manque d’accès à Internet ou d’une panne d’ArriveCAN.

Il y a aussi une marge de manœuvre pour certaines personnes aux postes frontaliers terrestres.

Depuis le 24 mai, « pour permettre plus de flexibilité », l’Agence des services frontaliers du Canada a commencé à laisser partir les voyageurs terrestres canadiens entièrement vaccinés avec un avertissement la première fois qu’ils négligent de remplir l’application s’ils n’avaient aucun antécédent de non-conformité.

Le syndicat représentant les travailleurs frontaliers a déclaré à CBC News le mois dernier qu’entre 30 et 40 % des voyageurs entrant au Canada à Windsor, en Ontario, n’avaient pas rempli l’application avant d’arriver.

Qui est contre ?

Les maires des villes frontalières ont déclaré que l’application constituait un obstacle pour les touristes souhaitant entrer au Canada et pour le commerce.

D’autres politiciens – dont les candidats à la direction du Parti conservateur du Canada Jean Charest, Pierre Poilievre, Leslyn Lewis et Scott Aitchison – ont demandé la suppression de l’application, affirmant qu’elle crée des maux de tête pour certains voyageurs et contribue aux retards dans les aéroports.

Dans un tweet le mois dernier, Poilievre a appelé le Canada à “cesser d’imposer ArriveCAN aux gens” et à “rétablir la raison dans nos aéroports”. Le tweet comprenait une vidéo, que CBC News n’a pas vérifiée, d’une personne âgée sans téléphone portable appelant l’application “la bureaucratie devient folle” alors qu’elle se trouvait dans un aéroport de Toronto.

Voilà à quel point les choses sont devenues stupides avec ce gouvernement libéral. Des règles pour des règles. Des règles qui n’ont aucun sens. Des règles qui laissent les gens bouleversés et en colère. Arrêtez d’imposer ArriveCan aux gens. Redonner du bon sens à nos aéroports. https://t.co/hUepm7fhJC —@PierrePoilievre

Lewis a plus récemment qualifié l’application d'”expérience de surveillance” qui doit prendre fin.

Cette terrible expérience de surveillance de l’application ArriveCan doit prendre fin. Le gouvernement ne peut continuer à empiéter sur les droits et libertés des Canadiens. https://t.co/5rcDHOtzHi —@LeslynLewis

Qui veut que l’application reste ?

Le député Taylor Bachrach, porte-parole du NPD en matière de transport, a déclaré qu’ArriveCAN continue de jouer «un rôle important» en aidant à filtrer les arrivées internationales pour de nouvelles variantes et en vérifiant que les visiteurs au Canada sont entièrement vaccinés pour protéger le système de santé du pays.

“Mais le gouvernement doit faire en sorte que l’application fonctionne comme prévu afin de réduire les temps d’attente dans les aéroports et aux postes frontaliers comme promis”, a déclaré Bachrach dans un communiqué.

Le gouvernement doit également mieux s’adresser aux personnes qui ne peuvent pas utiliser l’application en ligne pour des raisons d’accessibilité, a-t-il ajouté.

“Il est totalement inapproprié pour les agents des douanes d’agir en tant que techniciens informatiques alors qu’ils résolvent les problèmes technologiques des voyageurs”, a-t-il déclaré.

La députée du Parti vert Elizabeth May a déclaré qu’elle avait trouvé l’application utile et facile à utiliser lors de ses voyages.

“Le récent pépin, en revanche, démontre un grave problème en termes d’atteintes à la vie privée”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Qu’est-ce que le gouvernement a à dire à ce sujet?

Dans son communiqué plus tôt cette semaine, Transports Canada a déclaré que 1 600 agents de contrôle de sécurité de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ont été embauchés partout au Canada depuis avril, tandis que 30 nouveaux kiosques d’inspection douanière ont récemment été ajoutés à l’aéroport international Pearson de Toronto.

Dans sa propre déclaration à CBC News, l’ASFC a déclaré que 99,53 % des voyageurs aériens ont utilisé ArrivedCAN au cours de la semaine se terminant le 17 juillet, selon les données les plus récentes disponibles.

Des millions de personnes ont utilisé l’application sans problème, a ajouté le porte-parole.

“Sans ArriveCAN, les délais de traitement des voyageurs augmenteraient considérablement, car ces fonctions de santé publique devraient être remplies manuellement pour chaque voyageur par les agents de l’ASFC au point d’entrée.”