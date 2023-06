Ce que vous devez savoir sur l’action positive à la Cour suprême

La Cour suprême est sur le point de se prononcer sur une paire d’affaires qui pourraient transformer radicalement la façon dont les responsables des admissions dans les collèges considèrent la race comme un facteur d’admission, et éventuellement interdire complètement sa prise en compte.

La Cour a soutenu l’utilisation de l’action positive dans les admissions à l’université pendant près de 50 ans, mais avec une majorité conservatrice maintenant sur le banc, les experts avertissent que le précédent de longue date de la Cour est menacé. Sur neuf juges, six sont conservateurs, et avec la reconnaissance par le juge en chef John Roberts de sa préférence pour la race–politiques d’admission neutres, une interdiction radicale de l’action positive pourrait se profiler à l’horizon.

La question immédiate dans les deux procès actuellement pendants devant la Cour suprême — Étudiants pour des admissions équitables contre le président et les boursiers du Harvard College et Étudiants pour des admissions équitables contre Université de Caroline du Nord — est de savoir si la Cour devrait annuler Grutter contre Bollinger, l’affaire de 2003 selon laquelle la race peut jouer un rôle limité dans les admissions à l’université. (En pratique, la race fonctionne souvent comme un bris d’égalité lorsque les universités décident parmi de nombreux étudiants bien qualifiés.) Les enjeux primordiaux dans ces cas, cependant, sont beaucoup plus larges.

