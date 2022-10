Ce que vous devez savoir sur la saison 2022-23 de la LNH – Kelowna Capital News

La LNH est de retour à la normale avec la saison régulière qui s’étend d’octobre à la mi-avril avant la course à sensations fortes de deux mois qui est la course à la coupe Stanley.

Au cours de cette période, les équipes devraient jouer un total de 1 312 matchs sur 189 jours, à commencer par Nashville et San Jose qui s’affronteront vendredi lors du premier des deux matchs à Prague.

Le jeu commence en Amérique du Nord mardi lorsque Tampa Bay rend visite aux Rangers de New York et que Los Angeles accueille Vegas. L’Avalanche du Colorado entame la défense de son titre et soulève la troisième bannière de la Coupe Stanley de la franchise mercredi avant d’ouvrir contre Chicago.

Il y a deux matchs en extérieur : la Winter Classic à Fenway Park le 2 janvier entre Boston et Pittsburgh et la Stadium Series à Raleigh entre la Caroline et Washington le 18 février. La saison régulière devrait se terminer le 13 avril.

Les écrivains AP Hockey Larry Lage, John Wawrow et Stephen Whyno vous préparent pour la saison avec un aperçu de ce qu’il faut savoir :

QUOI DE NEUF

Dix équipes différentes ont un nouvel entraîneur et huit ont un nouveau gardien partant. Il y a aussi des publicités sur certains maillots, mais pas tous, pour la première fois avec la LNH après la NBA dans la recherche d’une nouvelle source de revenus.

« Exactement comme les choses se passent dans cette génération », a déclaré le capitaine montréalais Nick Suzuki.

Les matchs en Europe ne sont pas nouveaux, mais ils sont de retour pour la première fois depuis 2019. Un mois après les Predators et les Sharks en Tchéquie, le Colorado et Columbus disputeront deux matchs à Tampere, en Finlande, dans le cadre des Global Series de la ligue.

Les fans sont également de retour, du moins pour le moment, dans les 32 arènes des États-Unis et du Canada dans un signe de bienvenue au milieu de la pandémie.

SUR LA PLACE CHAUDE

Près d’un tiers de la ligue ayant un nouvel entraîneur réduit considérablement la liste des personnes susceptibles d’être licenciées avant la fin de la saison. Mais quelques sièges se réchauffent encore.

Lage : Lindy Ruff, entraîneur du New Jersey. Il entame sa troisième saison qu’il ne terminera peut-être pas si l’équipe ne montre pas de signes d’amélioration après des septièmes places consécutives.

Wawrow : DJ Smith à Ottawa, après une intersaison au cours de laquelle les Sénateurs ont attrapé Claude Giroux, Alex DeBrincat et Cam Talbot dans l’espoir de se qualifier pour les séries éliminatoires. Et oui, Ruff manque de temps dans le New Jersey.

Whyno: Ce n’est que la deuxième saison du Kraken, mais la laisse pourrait être courte sur Dave Hakstol à Seattle. Tout le monde est averti à Toronto, y compris Sheldon Keefe, mais les lacunes des Maple Leafs sont plus susceptibles d’être le résultat de gardiens de but que d’entraîneurs.

CHOIX DES RÉCOMPENSES

Trophée Hart (MVP)

Lage : Connor McDavid d’Edmonton. Il est difficile de choisir contre la superstar de 25 ans, qui a remporté le prix deux fois en six ans et a terminé deuxième l’an dernier, troisième une fois et cinquième deux fois.

Wawrow: Cela s’annonce comme une année potentiellement importante pour les Rangers de New York, et Artemi Panarin est en position de jouer un rôle de premier plan.

Pourquoi non : Un défenseur l’a remporté pour la première fois depuis 2000 avec Cale Makar élevant son niveau encore plus haut après une saison du trophée Norris couronnée par les honneurs du MVP des séries éliminatoires pour avoir mené le Colorado à la Coupe Stanley.

Trophée Vézina (meilleur gardien)

Lage : Frederik Andersen de la Caroline. L’ancien gardien de but torontois a affiché la meilleure moyenne de buts alloués en carrière de 2,17 la saison dernière, derrière le seul vainqueur de Vézina, Igor Shesterkin, et s’est classé troisième pour le pourcentage d’arrêts.

Wawrow : Jacob Markstrom, de Calgary, a terminé deuxième lors du vote l’an dernier grâce, en partie, à avoir joué dans la division la plus faible de la LNH. Le Pacifique pourrait être un peu plus compétitif cette année, mais Markstrom devrait l’emporter.

Pourquoi non : Darcy Kuemper a été statistiquement l’un des meilleurs gardiens de but de la LNH pendant plusieurs années et obtiendra plus de crédit pour avoir maintenu ce rythme avec Washington qu’avec le Colorado, disputant plus de 60 matchs et soutenant les Capitals jusqu’aux séries éliminatoires.

Trophée Norris (meilleur défenseur)

Lage: Makar devient le premier joueur à remporter le Norris consécutivement depuis les trois matchs consécutifs de Nicklas Lidstrom de Detroit de 2006 à 2008.

Wawrow : Avec autant de joueurs d’élite parmi lesquels choisir, pourquoi ne pas rester avec le favori : Makar devançant Adam Fox des Rangers.

Pourquoi non : Makar. Assez dit.

Trophée Calder (meilleure recrue)

Lage : Le défenseur de Buffalo Owen Power. Le premier choix du repêchage 2021 de la LNH aura beaucoup de temps de glace pour montrer ce qu’il peut faire, ce qui lui donnera de nombreuses chances d’impressionner les électeurs.

Wawrow : Power et l’attaquant d’Anaheim Mason McTavish ont tous deux pris de l’avance sur leur carrière dans la LNH pour clore la saison dernière. Le léger avantage revient à McTavish.

Whyno: Une autre recrue en tête, Matty Beniers de Seattle, éblouit dans le nord-ouest du Pacifique pour battre Power et McTavish.

QUI FAIT LES PLAYOFFS

Conférence Est

Lage: Floride, Toronto, Tampa Bay, Caroline, NY Rangers, Pittsburgh, Boston, NY Islanders

Wawrow : Floride, Toronto, Tampa Bay, NY Rangers, Caroline, Columbus, Détroit, Buffalo

Whyno : Atlantique : Tampa Bay, Floride, Boston, Caroline, Washington, NY Rangers, Pittsburgh, Ottawa

Conférence Ouest

Lage: Colorado, Minnesota, St. Louis, Calgary, Edmonton, Los Angeles, Vegas, Dallas

Wawrow : Colorado, Minnesota, Nashville, Edmonton, Calgary, Los Angeles, Anaheim, Winnipeg

Whyno : Colorado, Saint-Louis, Minnesota, Edmonton, Vegas, Vancouver, Dallas, Nashville

QUI GAGNE LA COUPE

Lage: Tampa Bay sur Colorado, soulevant la Coupe Stanley pour la troisième fois en quatre voyages consécutifs à la finale, celui-ci un match revanche de l’an dernier avec le résultat opposé.

Wawrow : Edmonton bat les Rangers.

Whyno : Grâce en partie au nouveau gardien de but Jack Campbell, Connor McDavid obtient enfin son championnat avec Edmonton, remportant tout contre la Caroline lors d’un match revanche de la finale de 2006.

—Larry Lage, John Wawrow et Stephen Whyno, Associated Press

hockeyNHL