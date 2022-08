Ce que vous devez savoir sur la pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis

Après des mois de rayons de magasins vides, les États-Unis sont toujours confrontés à une pénurie nationale de lait maternisé.

En fait, un peu plus de 20 % des préparations pour nourrissons étaient en rupture de stock au cours des six semaines précédant le 24 juillet, selon les données recueillies par la société d’études de marché Information Resources Inc. (IRI).

Il y a une indication assez claire de ce qui – ou qui – est en partie responsable de la pénurie. En février, le plus grand fabricant de préparations pour nourrissons du pays, Abbott, a rappelé plusieurs produits et arrêté la production dans l’une de ses installations du Michigan après la découverte de bactéries sur le site. En conséquence, les produits de formule sont devenus de plus en plus rares. Et des mois plus tard, le pays était en pleine crise.

“C’est un peu comme une tempête parfaite de tant de choses terribles qui se produisent et le n ° 1, n’aurait jamais dû se produire en premier lieu et nous aurions pu absolument l’empêcher”, a déclaré Shazi Visram, fondateur et PDG de Healthybaby, à CNBC.com.

Voici une chronologie de exactement comment nous sommes arrivés à ce point: