Ce que vous devez savoir sur la nouvelle variante du coronavirus « FliRT », selon un médecin

Il y a une nouvelle variante du coronavirus en ville. KP.2, membre des variantes dites FliRT, surnommées d’après leurs mutations, est devenue la souche dominante de coronavirus aux États-Unis, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Ces variants FliRT ont certaines mutations en commun mais font toujours partie de la famille Omicron du coronavirus.

Pour la période du 28 avril au 11 mai, près de 30 % des nouveaux cas ont été causés par le KP.2, contre moins de 16 % au cours des deux semaines précédentes.

Que faut-il savoir sur cette nouvelle variante ? Quels sont les symptômes d’une infection ? Les vaccins sont-ils toujours efficaces contre la nouvelle souche ? Un test à domicile est-il toujours fiable ? Combien de temps les gens doivent-ils s’isoler s’ils contractent le KP.2 ? Qui doit prendre des traitements antiviraux s’il contracte ce type de Covid-19 ? Et quelles sont les lignes directrices pour les personnes immunodéprimées : devraient-elles recommencer à se masquer ?

Pour nous guider à travers ces questions, j’ai parlé avec l’experte en bien-être de CNN, le Dr Leana Wen. Wen est médecin urgentiste et professeur agrégé de clinique à l’Université George Washington. Elle était auparavant commissaire à la santé de Baltimore.

CNN : Que faut-il savoir sur cette nouvelle variante, KP.2 ?

Dre Leana Wen : Depuis le début du Covid-19, nous discutons de nouveaux variants. La souche originale du virus a été remplacée par la variante Alpha. Ensuite nous avons eu Beta, puis Delta et enfin Omicron.

KP.2 fait partie de la famille Omicron. Il semble remplacer JN.1 et les sous-variantes similaires, qui étaient auparavant les variantes dominantes aux États-Unis.

Chaque fois qu’un nouveau variant apparaît, trois questions clés se posent : est-il plus contagieux ? Est-ce que cela provoque une maladie plus grave ? Et les vaccins et traitements existants fonctionnent-ils ?

L’une des raisons pour lesquelles une nouvelle souche remplace les souches précédemment dominantes est qu’elle est tout aussi contagieuse, voire plus. Cela signifie que le KP.2 pourrait se propager très facilement, ce que nous avons constaté tout au long du Covid-19 : le coronavirus est extrêmement contagieux et donc difficile à éviter.

La bonne nouvelle est que le KP.2 ne semble pas provoquer de maladie plus grave. En effet, hospitalisations liées au Covid-19 sont à des niveaux record. Et il n’y a aucune raison de croire que les vaccins et traitements existants cesseraient d’agir contre ce fléau.

CNN : Quels sont les symptômes d’une infection par KP.2 ?

Loupe: La plupart des personnes qui contractent le coronavirus ne sauront jamais quelle variante est à l’origine de leurs symptômes. Les symptômes de l’infection au Covid-19 comprennent l’écoulement nasal, les maux de gorge, les maux de tête, la fièvre, la toux et les courbatures. Certaines personnes peuvent présenter des symptômes plus graves, comme un essoufflement. Le Covid-19 pourrait également exacerber des pathologies sous-jacentes telles que l’insuffisance cardiaque.

Aucun de ces symptômes n’est spécifique au KP.2, qui jusqu’à présent n’a pas été associé à des symptômes uniques qui le distinguent des autres infections à coronavirus. Il est important de se rappeler que chez de nombreuses personnes, les symptômes du Covid-19 peuvent être difficiles à différencier de ceux d’autres infections virales, comme la grippe ou le rhume.

CNN : Un test à domicile est-il toujours fiable ?

Loupe: Les tests antigéniques rapides à domicile sont une méthode simple et pratique pour dépister le Covid-19, bien qu’ils ne soient pas aussi fiables ou précis que les tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) en laboratoire. Rien n’indique que les tests à domicile soient moins efficaces pour détecter cette nouvelle variante par rapport aux variantes précédentes.

Je recommande aux gens de passer un test à domicile s’ils présentent des symptômes et pourraient être éligibles à un traitement antiviral. Si quelqu’un craint vraiment d’avoir le Covid-19, il peut passer plusieurs tests à domicile à des jours différents et envisager également de passer un test PCR.

CNN : Les vaccins existants fonctionnent-ils contre le KP.2 ? Qu’en est-il du vaccin qui devrait sortir à l’automne ?

Loupe: Les vaccins existants devraient toujours avoir une activité contre KP.2. Le CDC a publié des directives recommandant une deuxième injection du vaccin, sorti pour la première fois à l’automne 2023, pour les personnes de 65 ans et plus.

Les responsables fédéraux de la santé devraient recommander une version nouvellement formulée du vaccin Covid-19 à l’automne. Les nouveaux vaccins devraient être différents des vaccins actuels dans la mesure où les derniers vaccins cibleront les variantes qui devraient être en circulation au cours de l’automne et de l’hiver. Si les responsables de la santé prédisent que le KP.2 fera partie de ces variantes, les vaccins d’automne seront probablement encore plus efficaces contre le KP.2.

CNN : Combien de temps les gens doivent-ils s’isoler s’ils contractent le Covid-19 ?

Loupe: Plus tôt cette année, le CDC a abandonné son exigence d’isolement de cinq jours. Désormais, l’agence recommande aux personnes diagnostiquées avec Covid-19 de rester à la maison jusqu’à ce qu’elles n’aient plus de fièvre pendant au moins 24 heures et que leurs symptômes s’améliorent. Au cours des cinq prochains jours, ils devraient toujours essayer de prendre des précautions supplémentaires telles que porter un masque et limiter les contacts étroits avec les autres.

CNN : Qui devrait prendre des traitements antiviraux s’ils contractent le Covid-19?

Loupe: Les personnes présentant un risque élevé de développer une maladie grave due au Covid-19 devraient envisager des traitements antiviraux. Cette catégorie à haut risque comprend les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles souffrant de problèmes médicaux sous-jacents graves.

Il existe deux médicaments oraux disponibles, ainsi qu’une injection d’un troisième antiviral. Je conseille à chacun de demander à son prestataire de soins de déterminer s’il doit prendre un traitement antiviral s’il contracte le coronavirus, et si oui, lequel et comment y accéder.