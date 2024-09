Ce que vous devez savoir sur la mission SpaceX Crew-9 de la NASA

L’astronaute de la NASA Nick Hague et le cosmonaute de Roscosmos Aleksandr Gorbunov se préparent à décoller de la mission SpaceX Crew-9 de l’agence vers la Station spatiale internationale.

Il s’agit de la neuvième mission de rotation d’équipage avec SpaceX vers la station dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA. Le duo décollera à bord du vaisseau spatial SpaceX Dragon, qui a déjà fait voler les missions SpaceX Crew-4, Axiom Mission 2 et Axiom Mission 3 de la NASA, depuis le complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Une fois à bord de la station spatiale, Hague et Gorbunov deviendront membres de l’équipage de l’Expédition 72 et effectueront des recherches, des démonstrations technologiques et des activités de maintenance. Le duo rejoindra les astronautes de la NASA Don Petitt, Butch Wilmore, Suni Williams, ainsi que les cosmonautes de Roscosmos Alexey Ovchinin et Ivan Vagner.

Wilmore et Williams, qui ont décollé à bord du vaisseau spatial Starliner en juin, rentreront chez eux avec Hague et Gorbunov en février 2025.

Les préparatifs de lancement sont en cours et les équipes travaillent à l’intégration du vaisseau spatial et de la fusée Falcon 9 de SpaceX, y compris la vérification d’un deuxième propulseur de fusée pour la mission. Le vaisseau spatial et la fusée intégrés seront ensuite roulés jusqu’à la rampe de lancement et soulevés en position verticale pour une répétition générale à sec avec l’équipage et un test de tir statique intégré avant le lancement.

Nick Hague sera le commandant de l’équipage de Crew-9, ce qui en fait son troisième lancement et sa deuxième mission vers la station spatiale. Lors de son premier lancement en octobre 2018, Hague et son coéquipier, Alexey Ovchinin de Roscosmos, ont connu une panne du propulseur de fusée, entraînant un avortement en vol après le lancement, une rentrée balistique et un atterrissage en toute sécurité dans leur vaisseau spatial Soyuz MS-10. Cinq mois plus tard, Hague a décollé à bord du Soyuz MS-12 et a servi comme ingénieur de vol à bord de la station spatiale lors des expéditions 59 et 60. Hague a passé 203 jours dans l’espace et a effectué trois sorties dans l’espace pour mettre à niveau les systèmes d’alimentation de la station spatiale et installer un adaptateur d’amarrage pour les engins spatiaux commerciaux.

Né à Belleville, dans le Kansas, Hague a obtenu une licence en ingénierie astronautique de l’Académie de l’armée de l’air américaine et une maîtrise en ingénierie aéronautique et astronautique du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, dans le Massachusetts. Hague a été sélectionné comme astronaute par la NASA en 2013. Colonel en service actif dans la Force spatiale américaine, Hague a effectué une rotation de développement au ministère de la Défense et a été directeur des tests et de l’évaluation de la Force spatiale de 2020 à 2022. En août 2022, Hague a repris ses fonctions à la NASA, travaillant sur le programme Boeing Starliner jusqu’à cette affectation de vol.

Le cosmonaute de Roscosmos, Alexandre Gorbounov, effectuera son premier voyage à bord de la station spatiale en tant que spécialiste de mission pour Crew-9. Né à Jeleznogorsk, dans la région de Koursk, en Russie, il a étudié l’ingénierie avec des qualifications en matière d’engins spatiaux et d’étages supérieurs à l’Institut d’aviation de Moscou. Gorbounov est diplômé du département militaire avec une spécialité dans l’exploitation et la réparation d’avions, d’hélicoptères et de moteurs d’avion. Avant sa sélection comme cosmonaute en 2018, il a travaillé comme ingénieur pour Rocket Space Corp. Energia et a soutenu les lancements de vaisseaux spatiaux cargo depuis le cosmodrome de Baïkonour. Gorbounov servira comme ingénieur de vol pendant l’expédition 71/72 à bord de la station spatiale.

Après le décollage, Dragon accélérera jusqu’à environ 17 500 mph pour s’amarrer à la station spatiale.

Une fois en orbite, les équipes de contrôle de vol du centre de contrôle de mission de la NASA au centre spatial Johnson de Houston et du centre de contrôle de mission de SpaceX à Hawthorne, en Californie, surveilleront une série de manœuvres automatiques qui guideront Dragon vers le port avant du module Harmony de la station. Le vaisseau spatial est conçu pour s’arrimer de manière autonome, mais l’équipage peut prendre le contrôle et piloter manuellement si nécessaire.

Après l’amarrage, l’Expédition 71 accueillera Hague et Gorbunov à l’intérieur de la station et effectuera plusieurs jours d’activités de transfert avec les astronautes de la mission SpaceX Crew-8 de la NASA. Après une période de transfert, les astronautes de la NASA Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps et le cosmonaute de Roscosmos Alexander Grebenkin de Crew-8 se désamarreront de la station spatiale et amerriront au large des côtes de la Floride.

L’équipage 9 mènera de nouvelles recherches scientifiques pour préparer l’exploration humaine au-delà de l’orbite terrestre basse et bénéficier à l’humanité sur Terre. Les expériences porteront notamment sur l’impact du comportement des flammes sur Terre, l’étude des cellules et des plaquettes pendant les vols spatiaux de longue durée et sur une vitamine B qui pourrait réduire le syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux. Ils travailleront également sur des expériences bénéfiques pour la vie sur Terre, comme l’étude de la physique des explosions de supernovae et la surveillance des effets de différents traitements d’humidité sur les plantes cultivées à bord de la station. Ce ne sont là que quelques-unes des 200 expériences scientifiques et démonstrations technologiques qui auront lieu au cours de leur mission.

À bord du laboratoire en orbite, Crew-9 accueillera deux vaisseaux spatiaux Dragon, dont la 31e mission de services de ravitaillement commercial de SpaceX de la NASA et SpaceX Crew-10 de la NASA, ainsi que deux livraisons de fret dirigées par Roscosmos sur Progress 90 et 91.

En février, Hague, Gorbunov, Wilmore et Williams monteront à bord de Dragon et se désarrimeront de manière autonome, quitteront la station spatiale et rentreront dans l’atmosphère terrestre. Après l’amerrissage au large des côtes de la Floride, un navire de récupération de SpaceX récupérera le vaisseau spatial et son équipage, qui seront ensuite ramenés par hélicoptère sur la côte.

Les missions commerciales permettent à la NASA d’optimiser l’utilisation de la station spatiale, où les astronautes vivent et travaillent en continu depuis plus de 23 ans pour tester des technologies, effectuer des recherches et développer les compétences nécessaires pour exploiter de futures destinations commerciales en orbite basse terrestre et explorer des régions plus éloignées de la Terre. Les recherches menées à bord de la station spatiale profitent aux habitants de la Terre et ouvrent la voie à de futurs voyages de longue durée vers la Lune et au-delà grâce aux missions Artemis de la NASA.

