Ce que vous devez savoir sur la grève dans les ports de la Colombie-Britannique

Alors que la grève des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique se poursuit, les entreprises, grandes et petites, s’inquiètent de la façon dont elle affectera l’économie canadienne.

Les organisations de l’industrie affirment que l’action de 7 400 employés du secteur riverain soutiendra les expéditions, épuisera les stocks et augmentera les prix des biens en pénurie.

Voici un aperçu de quelques questions clés sur la grève des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique et comment cela pourrait affecter votre résultat net.

Pourquoi les travailleurs du port sont-ils en grève ?

Les dockers ont quitté le travail samedi avant que les négociations sur les salaires, la sous-traitance et l’automatisation ne se retrouvent dans une impasse.

L’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Canada a déclaré que sa compétence en matière d’entretien est érodée par le recours à des entrepreneurs. Le refus des employeurs d’accepter « une phrase » d’un document d’entretien marque un point de friction clé, a-t-il déclaré.

La BC Maritime Employers Association (BCMEA) a déclaré mardi que le syndicat tentait « d’étendre de manière agressive » son contrôle des tâches d’entretien bien au-delà d’un accord qui, selon l’association, était « juridiquement bien établi depuis des décennies ».

L’International Longshore and Warehouse Union Canada a déclaré que sa compétence en matière d’entretien est érodée par l’utilisation d’entrepreneurs. (Ben Nelms/CBC)

Quels ports sont concernés ?

La grève touche environ 7 400 chargeurs de fret dans les terminaux et 49 des employeurs du secteur riverain de la province dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont le plus achalandé du Canada, Vancouver.

Selon le site Web de la BCMEA, les terminaux membres ont traité 16 % du total des marchandises échangées au Canada en 2020, contribuant pour 2,7 milliards de dollars au PIB national.

L’Administration portuaire de Vancouver Fraser affirme que le port de Vancouver abrite 29 terminaux majeurs et gère la gamme de marchandises la plus diversifiée en Amérique du Nord. Il a à peu près la même taille que les cinq plus grands ports canadiens combinés et sert de porte d’entrée à plus de 170 économies commerciales dans le monde.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que Prince Rupert, sur la côte nord-ouest de la province, abrite le troisième plus grand port maritime du Canada, traitant plus de 30 millions de tonnes de marchandises par an.

Les organisations de l’industrie affirment que la grève des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique qui a commencé samedi soutiendra les expéditions, épuisera les stocks et augmentera les prix des marchandises en quantité plus limitée. (Ben Nelms/CBC)

Quels secteurs sont concernés ?

Fraser Johnson, professeur de gestion des opérations à la Ivey Business School de l’Université Western, décrit le port de Vancouver comme une « porte d’entrée vers l’Est ».

« Les gros produits seraient les produits ménagers et de consommation, des choses comme l’électronique, la mode, les appareils électroménagers, les matériaux de construction, les voitures venant du Japon et de Corée, les pièces automobiles pour pouvoir entretenir les voitures chez les concessionnaires, les équipements et les machines pour les entreprises », a déclaré Johnson. .

Les produits qui transitent par le port de Vancouver vers les marchés asiatiques comprennent la potasse, le canola, la pâte de bois et le soufre, a déclaré Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada, à CBC. La première édition mercredi.

La première édition6:21L’impact de la grève des travailleurs portuaires sur le commerce asiatique Le port de Vancouver est une porte d’entrée clé pour le commerce asiatique… mais les travailleurs du port sont en grève. Nous entendons parler des impacts.

Qu’est-ce que cela signifie pour mon résultat net ?

Bob Ballantyne, conseiller principal et ancien président de la Freight Management Association of Canada, a déclaré que les consommateurs pourraient éventuellement voir des prix plus élevés dans des secteurs allant des vêtements aux voitures.

« Le fait que tant de biens de détail proviennent de [East Asia] ces jours-ci – de Chine, du Vietnam et de Corée – signifie que les détaillants, et évidemment les consommateurs, seront touchés de manière importante », a déclaré Ballantyne à La Presse canadienne.

« Le pincement se fera sentir très largement dans l’ensemble de l’économie canadienne. »

Les travailleurs de l’International Longshore and Warehouse Union manifestent à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, le 5 juillet 2023. Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré mardi qu’il avait exhorté les deux parties à retourner à la table de négociation et à y rester jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. (Caroline de Ryk/CBC)

Quel est l’impact sur l’économie canadienne?

Werner Antweiler, titulaire de la chaire de politique commerciale internationale à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique, estime que le coût économique s’élèvera à au moins 250 millions de dollars par semaine.

«La première ou la deuxième semaine, les entreprises sont généralement en mesure de faire le pont. La situation s’aggrave par la suite, car certaines entreprises manqueront de stocks et ne pourront pas les reconstituer facilement», a déclaré Antweiler à La Presse canadienne.

Trevor Heaver, professeur émérite à la Sauder School of Business de l’UBC, affirme que la grève obligera l’industrie à rattraper son retard une fois que les travailleurs portuaires reprendront le travail.

« Pensez aux problèmes auxquels seront confrontés les chemins de fer », a-t-il déclaré. « Ils ont des arriérés de conteneurs à déplacer avec les gens pressés, ils ont des produits en vrac qui doivent être déplacés, donc il y aura des coûts importants de type congestion par la suite et plus ça dure, pire c’est. ça va être. »

Dennis Darby, qui dirige le groupe commercial des Manufacturiers et exportateurs du Canada, affirme que les petites et moyennes entreprises seront les plus touchées, car elles disposent de moins de ressources.

Quels sont les effets possibles à long terme d’une grève prolongée ?

Nankivell a déclaré qu’une grève prolongée pourrait altérer la réputation du Canada sur un marché international concurrentiel.

Il évoque la perspective d’acheteurs de produits pouvant être achetés ailleurs « cherchant à diversifier leurs approvisionnements hors du Canada » en cas de grève prolongée.

« Cela a probablement aussi un impact en fin de compte sur le prix que les exportateurs canadiens peuvent facturer pour leurs produits s’il y a une perception qu’il y a des risques liés aux fournisseurs canadiens », a-t-il déclaré.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré mardi qu’il avait exhorté les deux parties à revenir à la table de négociation et à y rester jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. (Ethan Cairns/La Presse canadienne)

Le gouvernement fédéral forcera-t-il les travailleurs en grève à reprendre le travail?

Le ministre des Transports de l’Alberta a demandé au gouvernement fédéral de rappeler le Parlement pour qu’il envisage une loi de retour au travail qui mettrait fin à une grève dans les ports de la Colombie-Britannique.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré dans un Tweet que les médiateurs fédéraux « continuent de soutenir » les deux parties dans les négociations.

« La négociation collective est un travail difficile, mais c’est ainsi que les accords les meilleurs et les plus résilients sont conclus », a-t-il déclaré.

Mark Thompson, professeur émérite de relations industrielles à l’UBC, affirme que l’intervention du gouvernement après seulement quelques jours d’action syndicale enverrait le mauvais message.

« Le gouvernement Trudeau a été ferme dans la gestion des conflits de travail et a déclaré qu’ils devraient être réglés à la table de négociation, et non au Parlement », a-t-il déclaré à CBC News.

Nankivell dit qu’il est essentiel que les deux parties trouvent une « solution durable » à leur impasse syndicale.

« Généralement, ceux-ci ont tendance à passer par une solution négociée entre les parties plutôt qu’une solution imposée, qui pourrait être une solution temporaire », a-t-il déclaré.