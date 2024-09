Ce que vous devez savoir sur la COVID-19 en Ontario à l’automne 2024

Il est difficile de croire que cela fait presque cinq ans que le COVID-19 est apparu. Au cours de cette période, il est passé d’une pandémie mondiale qui a paralysé des pays à une autre maladie infectieuse qui fait partie de la réalité quotidienne.

La maladie présente néanmoins un risque pour de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées ou immunodéprimées. Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle saison de maladies respiratoires, voici un aperçu de la situation de l’Ontario en ce qui concerne le virus et de ce que vous devez savoir.

Quelle est l’ampleur de la propagation du COVID-19 à l’heure actuelle ?

Il est plus difficile aujourd’hui d’avoir une idée précise de la quantité de COVID-19 qui circule dans la province qu’il y a quelques mois. En effet, la province a décidé de mettre fin au programme de surveillance des eaux usées, qui fournissait des données sur la propagation de la COVID-19 dans les collectivités de la province. Bien que le gouvernement fédéral continue d’effectuer une certaine surveillance, elle se fait principalement dans les grands centres de population comme Toronto.

« Nous nous retrouvons maintenant dans une situation où nous n’avons de l’information que pour environ 20 % de la population, et essentiellement uniquement dans la région du Grand Toronto », a déclaré à CP24.com le Dr Fahad Razak, interniste à l’hôpital St. Michael et ancien directeur scientifique de la Table scientifique ontarienne sur la COVID-19. « Donc, si vous êtes dans d’autres régions de la province, vous ne savez tout simplement pas. »

Cela dit, il y a eu un degré élevé de propagation cet été, ce qui a été «difficile», dit Razak.

« Ce que nous observons actuellement suggère que nous nous trouvons à un niveau de propagation élevé. Si vous consultez le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada, l’Ontario est maintenant signalé comme ayant un niveau de propagation élevé dans le dernier indice de surveillance qui existe. »

Quelle est l’ampleur du problème posé par le COVID-19 à l’heure actuelle ?

L’impact du virus aujourd’hui est bien loin de celui qu’il avait atteint au plus fort de la pandémie. Cependant, il entraîne encore des hospitalisations et peut être mortel pour certaines personnes.

« Le nombre de personnes qui se retrouvent à l’hôpital est clairement nettement inférieur à ce que nous avons vu plus tôt dans la pandémie, où chaque fois que nous avions une vague d’infections, nous avions une vague de personnes se retrouvant à l’hôpital avec une maladie grave, voire aux soins intensifs ou mourant », explique Razak.

« Nous ne voyons plus cela. Nous voyons quelques personnes hospitalisées, mais c’est beaucoup moins fréquent. C’est donc une bonne nouvelle : le découplage des infections avec les formes graves de la maladie. Mais nous devons toujours garder à l’esprit que les infections évitées autant que possible sont une bonne chose. »

Il souligne que certaines personnes appartenant à des groupes non vulnérables qui contractent la COVID finissent néanmoins par être atteintes de la COVID longue et risquent de la transmettre à une autre personne qui pourrait être plus vulnérable à une infection.

Pourquoi ne pouvez-vous pas vous faire vacciner contre la COVID-19 maintenant ?

Depuis le 1er septembre, les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas largement disponibles en Ontario. En effet, Santé Canada a ordonné le retrait des vaccins contre la COVID-19 antérieurs. Cette mesure vise à s’assurer que les gens reçoivent le nouveau vaccin, qui sera mieux adapté pour cibler les derniers variants.

« Les vaccins commenceront à être disponibles une fois que l’Ontario aura reçu l’approvisionnement de Santé Canada suite à son autorisation réglementaire de la formulation mise à jour du vaccin », a déclaré le gouvernement provincial dans un communiqué publié sur son site Web.

Dans un courriel, le service de santé publique de Toronto a envoyé un message similaire :

« Étant donné que Santé Canada a retiré le vaccin XBB contre la COVID-19, ce vaccin n’est plus disponible », a déclaré le bureau de santé. « Les résidents devraient recevoir la nouvelle formulation du vaccin KP.2 lorsqu’elle sera disponible, car elle offrira une meilleure protection contre les souches de la COVID-19 en circulation au cours de cette saison de virus respiratoires. »

Quand pouvez-vous vous faire vacciner contre la COVID-19 en Ontario?

Le gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il s’attend à recevoir des expéditions de vaccin COVID-19 mis à jour Le gouvernement fédéral devrait délivrer le vaccin au début du mois d’octobre, après l’approbation de Santé Canada. Le ministère de la Santé a indiqué que les premières doses seront administrées en priorité aux populations à risque élevé.

Si cela est possible, les gens peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 en même temps que contre la grippe.

La campagne de vaccination est également planifiée de manière à offrir une protection maximale au pic de propagation prévu au cours de la saison.

Qui devrait se faire vacciner ?

La province recommande à tout le monde de se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 dès qu’ils sont disponibles afin d’éviter de tomber malade et de contribuer à prévenir la propagation de la maladie.

Toutefois, dans ses dernières directives, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a légèrement modifié le libellé de sa recommandation par rapport aux avis précédents.

« Ce qui est intéressant avec la COVID, c’est qu’il faut regarder la formulation. Le Comité consultatif national de l’immunisation a déjà publié ses suggestions pour la COVID-19. Il a déclaré qu’il y a des groupes de personnes qui « devraient » se faire vacciner, et d’autres qui « pourraient » se faire vacciner », a récemment déclaré le Dr Isaac Bogoch à CP24. « Le groupe « devrait » comprend les personnes de plus de 65 ans, les personnes qui vivent dans des établissements de soins collectifs comme les établissements de soins de longue durée, et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque accru d’infection grave. Ces personnes devraient vraiment se faire vacciner contre la COVID lorsqu’il sera disponible.

« Tout le monde fait vraiment partie du groupe des « peut-être ». Donc, vous savez, certaines personnes réfléchiront à cela et certaines personnes choisiront de se faire vacciner. D’autres non. Il est important de parler à un professionnel de la santé si vous avez des questions pour savoir si c’est la meilleure solution pour vous ou votre enfant. »

Razak a déclaré que les nouvelles directives interviennent alors que les preuves montrent que les bénéfices les plus importants de la vaccination se font sentir chez les populations les plus vulnérables.

« Pour tous les autres, c’est un « peut-être » et cela peut signifier qu’il s’agit davantage d’une décision de risque individuelle, qui pourrait vous apporter un certain avantage, et vous devez tenir compte de votre propre exposition », a-t-il déclaré.

Les facteurs de risque individuels, l’exposition à des personnes vulnérables et le niveau de propagation dans une communauté peuvent être des facteurs qui pourraient entrer en ligne de compte dans une décision concernant la vaccination, a-t-il ajouté.

Bien que la recommandation la plus forte cible désormais les groupes plus à risque, le Bureau de santé publique de Toronto (TPH) recommande toujours que toutes les personnes âgées de six mois et plus se fassent vacciner.

« Lorsque les vaccins COVID-19 mis à jour seront disponibles cet automne, il est recommandé à toutes les personnes âgées de six mois et plus d’envisager de se faire vacciner, surtout si elles présentent un risque plus élevé », a déclaré le TPH.

Qu’en est-il des vaccins contre la grippe et le VRS ?

La province dit qu’elle commencera déploiement des vaccins contre la grippe Le vaccin sera déployé début octobre auprès des populations les plus vulnérables et prioritaires, notamment les personnes hospitalisées, le personnel hospitalier, les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée. Il sera ensuite déployé dans les maisons de retraite et autres établissements collectifs, ainsi que pour les personnes de 65 ans et plus.

Des vaccins gratuits contre la grippe seront disponibles pour le grand public à partir du 28 octobre dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies et dans les bureaux de santé publique.

À partir d’octobre, les familles ayant des nourrissons et des enfants à risque élevé jusqu’à 24 mois auront accès au nouveau vaccin contre le VRS. Les familles pourront se faire vacciner par l’intermédiaire de leur prestataire de soins de santé ainsi qu’en milieu hospitalier pour les nourrissons nés pendant la saison des maladies respiratoires 2024 et 2025. Les femmes enceintes ont également la possibilité de recevoir un vaccin à dose unique qui peut protéger leur nourrisson de la naissance à six mois.

Les gens devraient-ils encore porter un masque et prendre d’autres précautions dans certaines situations ?

« N’oubliez pas que les infections restent imprévisibles. Il est donc toujours bénéfique de prévenir une infection », a déclaré Razak. « Et nous savons maintenant qu’il existe de nombreuses stratégies qui fonctionnent très bien, non seulement pour la COVID, mais aussi pour d’autres infections respiratoires en général.

Il a déclaré qu’à des moments où la propagation est la plus élevée, de bonnes stratégies pour prévenir la propagation de la maladie incluent toujours de ne pas exposer les gens lorsque vous êtes malade, d’augmenter la ventilation dans la mesure du possible et d’utiliser un masque dans les lieux surpeuplés.

Il a toutefois déclaré que ces stratégies peuvent désormais être utilisées à mesure que les gens continuent à vivre leur vie.

« Les gens devraient sortir et profiter pleinement de la vie. Considérez ces stratégies comme l’équivalent du port de la ceinture de sécurité, n’est-ce pas ? Vous conduisez, vous devez vous rendre à destination, mais vous prenez des précautions de base pour réduire les risques pendant votre trajet. »