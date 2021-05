Ce que vous devez savoir sur la bande de Gaza

La fumée et les flammes montent après une frappe aérienne israélienne à Gaza le 12 mai. (Haitham Imad / EPA-EFE / REX / Shutterstock)

Alors qu’une nouvelle vague de violence entre Israéliens et Palestiniens se dirige vers une guerre totale, le nombre de morts est devenu de plus en plus déséquilibré.

Du côté palestinien, les responsables de la santé disent que plus de 100 personnes dans la bande de Gaza, dont plus de 30 enfants, ont été tuées dans des opérations militaires israéliennes, y compris des frappes aériennes et des bombardements. Israël a dénombré jusqu’à présent moins d’une douzaine de morts dans les attaques à la roquette depuis Gaza.

Le système de défense antimissile sophistiqué d’Israël et sa puissance de feu bien supérieure jouent un rôle majeur dans l’explication du déséquilibre – tout comme la géographie inhabituelle de la bande de Gaza.

La ville de Gaza est plus densément peuplée que Tel Aviv et d’autres grandes villes du monde comme Londres et Shanghai, et bien plus que les régions d’Israël qui l’entourent. Cela signifie que même les frappes aériennes ciblées à Gaza ont une forte probabilité de toucher des civils.

Lieux touchés par des frappes aériennes et des roquettes en Israël et à Gaza depuis le 10 mai Tel Aviv Le groupe militant palestinien Hamas a tiré plusieurs roquettes. Des sirènes de raid aérien ont été entendues à travers la ville. Camp d’Al-Shati Les bâtiments d’un camp de réfugiés dans la ville de Gaza ont été détruits. Centre-ville de Gaza Les frappes aériennes israéliennes ont détruit un immeuble résidentiel et deux tours abritant des bureaux de presse. Lieux touchés par des frappes aériennes et des roquettes en Israël et à Gaza depuis le 10 mai Tel Aviv Le groupe militant palestinien Hamas a tiré plusieurs roquettes. Des sirènes de raid aérien ont été entendues à travers la ville. Camp d’Al-Shati Les bâtiments d’un camp de réfugiés dans la ville de Gaza ont été détruits. Centre-ville de Gaza Les frappes aériennes israéliennes ont détruit un immeuble résidentiel et deux tours abritant des bureaux de presse. Lieux touchés par les airs et frappes de roquettes en Israël et Gaza depuis le 10 mai Tel Aviv Le groupe militant palestinien Hamas a tiré plusieurs roquettes. Des sirènes de raid aérien ont été entendues à travers la ville. Petah Tikva Une roquette tirée depuis la bande de Gaza a atterri dans un quartier civil. Camp d’Al-Shati Des bâtiments d’un camp de réfugiés dans la ville de Gaza ont été détruits à la suite d’une frappe aérienne. Sderot Une roquette du Hamas a percuté un immeuble et tué un enfant. Centre-ville de Gaza Les frappes aériennes israéliennes ont détruit un immeuble résidentiel et deux tours abritant des bureaux de presse. Lieux touchés par des frappes aériennes et des roquettes en Israël et à Gaza depuis le 10 mai Tel Aviv Le groupe militant palestinien Hamas a tiré plusieurs roquettes. Des sirènes de raid aérien ont été entendues à travers la ville. Petah Tikva Une roquette tirée depuis la bande de Gaza a atterri dans un quartier civil. Camp d’Al-Shati Des bâtiments d’un camp de réfugiés dans la ville de Gaza ont été détruits à la suite d’une frappe aérienne. Sderot Une roquette du Hamas a percuté un immeuble et tué un enfant. Centre-ville de Gaza Les frappes aériennes israéliennes ont détruit un immeuble résidentiel et deux tours abritant des bureaux de presse.

Les enfants sont également fréquemment victimes d’attaques car ils représentent un pourcentage inhabituellement élevé de la population: l’UNICEF estime qu’il y a environ 1 million d’enfants vivant dans la bande de Gaza, ce qui signifie qu’un peu moins de la moitié des 2,1 millions de personnes à Gaza sont des enfants.

Le fardeau de ces conflits «repose férocement sur les épaules des civils, et surtout des femmes et des enfants», a déclaré Dmytro Chupryna, directeur adjoint d’Airwars, une organisation qui surveille les victimes civiles. «La plupart des victimes civiles que nous constatons se produisent lorsque des civils se cachent dans le sous-sol, car il n’y a nulle part ailleurs où fuir.»

Les communautés israéliennes qui entourent la bande de Gaza sont beaucoup moins denses. Les terres agricoles parsèment le paysage, contrastant avec la ligne d’horizon bondée d’immeubles d’appartements de grande hauteur le long d’une grande partie de la bande de Gaza.

Environ 1,4 million d’habitants de la bande de Gaza sont des réfugiés palestiniens, selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies – bien au-dessus de la moitié de la population. Des camps de réfugiés ont vu le jour dans le territoire alors que les Palestiniens fuyaient la violence de la première guerre israélo-arabe en 1948, et ont continué à se développer alors que de plus en plus de Palestiniens étaient déplacés à la suite du deuxième conflit en 1967.

Un taux de natalité élevé et l’arrivée de nouveaux réfugiés en provenance de pays déchirés par la guerre comme la Syrie ces dernières années signifient que la population a continué de gonfler – et les Nations Unies s’attendent à ce qu’elle double au cours des 30 prochaines années.

Environ deux fois plus grand que le district de Columbia, le territoire palestinien appauvri est entouré par Israël de presque tous les côtés. Il partage également une petite frontière terrestre avec l’Égypte.

Les conditions de vie à Gaza sont sombres: 95 pour cent de la population n’a pas accès à l’eau potable, selon l’UNRWA, et les pénuries d’électricité interrompent périodiquement la vie. Le territoire a l’un des taux de chômage les plus élevés au monde, selon les statistiques de la Banque mondiale, et les Nations Unies estiment qu’environ 80% de la population dépend de l’aide internationale pour survivre et accéder aux services de base.

Dans une zone aussi dense que Gaza, a déclaré Chupryna, les frappes aériennes risquent d’avoir des effets secondaires, de toucher des infrastructures déjà faibles et de laisser les civils sans électricité ni eau.



Deux jeunes filles dans une ruelle à l’ouest de la ville de Gaza. (Loay Ayyoub pour le Washington Post)

Israël restreint les déplacements en dehors de la bande de Gaza et maintient également un blocus aérien, terrestre et maritime qui, selon lui, est nécessaire pour empêcher le Hamas d’obtenir des fournitures qui pourraient être utilisées pour le terrorisme. Mais le blocus limite également étroitement l’accès des Palestiniens aux fournitures de base et aux denrées alimentaires de base, et l’ONU estime qu’il a coûté à l’économie du territoire jusqu’à 16,7 milliards de dollars sur 11 ans.

Armistice de 1949 Ligne verte Armistice de 1949 Ligne verte



Les Palestiniens assistent aux funérailles le 13 mai de 15 personnes qui ont été tuées lors d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza. (Haitham Imad / EPA-EFE / REX / Shutterstock)

À propos de cette histoire

Sources: Imagerie satellite via ESA Sentinel 2. Les données sur la densité de population proviennent de WorldPop. Les données sur les frappes aériennes proviennent des Forces de défense israéliennes, d’Amnesty International, du Centre Al Mezan pour les droits de l’homme, Reuters. Les chiffres de population pour Israël et Gaza proviennent du Bureau central des statistiques d’Israël et du Bureau central palestinien des statistiques (2019). La population de Washington, DC, provient du recensement américain.

Retouche photo par Chloe Coleman. Copie éditée par Vanessa H. Larson.

