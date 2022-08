Ce que vous devez savoir – Shaw Local

Un trou maculaire est une petite rupture dans la macula, la partie de l’œil qui assure la vision centrale. Les trous maculaires surviennent généralement chez les personnes de plus de 60 ans et sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes.

Les symptômes d’un trou maculaire comprennent :

– Vision centrale floue ou déformée

– Une tache sombre au centre de votre vision

– Difficulté à lire ou à faire d’autres activités qui nécessitent une vision centrale

Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre fournisseur de soins oculaires. Il effectuera un examen de la vue et pourra vous référer à un spécialiste de la rétine pour des tests supplémentaires.

Les trous maculaires sont une affection grave pouvant entraîner une perte de vision. Le traitement implique généralement une intervention chirurgicale pour combler l’écart et réparer la macula. Dans certains cas, des injections spéciales peuvent être utilisées à la place de la chirurgie.

Le but du traitement est de restaurer la vision et de prévenir une nouvelle perte de vision. La plupart des personnes qui reçoivent un traitement pour les trous maculaires voient leur vision s’améliorer. Cependant, certaines personnes peuvent encore avoir un certain degré de perte de vision. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez reçu un diagnostic de trous maculaires, il est essentiel de commencer le traitement le plus tôt possible pour augmenter vos chances d’obtenir un bon résultat.

Après le traitement, votre vision peut ne pas revenir immédiatement à la normale et il peut s’écouler plusieurs semaines ou plusieurs mois avant qu’elle ne s’améliore. Cependant, avec un traitement précoce, la plupart des personnes atteintes de trous maculaires peuvent améliorer considérablement leur vision centrale.

Les trous maculaires ne sont pas identiques à la dégénérescence maculaire, qui est une condition différente affectant la macula, et les symptômes sont similaires : les deux peuvent provoquer une vision centrale floue et déformée. Par conséquent, les examens de santé oculaire de routine sont essentiels pour les personnes de tous âges, surtout à mesure que nous vieillissons. Ces examens peuvent aider à détecter les trous maculaires et autres problèmes de vision tôt lorsqu’ils sont le plus traitables.

