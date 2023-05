Ce que vous devez savoir – Shaw Local

À mesure que nous vieillissons, notre corps change, ce qui nous rend plus sensibles aux allergies. Les personnes âgées sont plus susceptibles d’avoir des allergies que les personnes plus jeunes, et il est important d’être conscient des signes et des symptômes. Connaître les risques peut vous aider à vous préparer à une éventuelle réaction allergique.

Les allergies courantes chez les personnes âgées comprennent les acariens, les squames d’animaux, le pollen, les moisissures, certains aliments et les médicaments. Ces réactions allergiques peuvent entraîner des éternuements et de la toux, des démangeaisons oculaires et une irritation de la peau. Une réaction allergique peut parfois mettre la vie en danger, il est donc essentiel de reconnaître les signes et les symptômes.

Identifier les allergies chez les personnes âgées

Les personnes âgées devraient toujours consulter leur médecin si elles présentent des signes ou des symptômes d’allergie (comme des éternuements, de la toux, de l’urticaire ou des démangeaisons). Les allergies peuvent imiter d’autres maladies, il est donc important d’exclure toute condition médicale possible. Par exemple, un nez qui coule pourrait indiquer une allergie ou un rhume. Si les symptômes persistent après la prise de médicaments, les personnes âgées devraient consulter leur médecin pour déterminer si une allergie peut en être la cause.

Prévention des allergies à la maison

Les personnes âgées peuvent réduire leur risque d’allergies en prenant des mesures de précaution chez elles.

Le nettoyage et l’aspiration hebdomadaires peuvent aider à réduire les acariens, les squames d’animaux et d’autres allergènes. Envisagez de porter un masque de nettoyage pour empêcher les particules en suspension dans l’air de pénétrer dans vos poumons

Investir dans des purificateurs d’air ou utiliser une literie antiallergique peut également aider.

Garder les fenêtres fermées pendant la saison pollinique peut également empêcher l’aggravation des allergies.

Les allergies chez les personnes âgées peuvent se présenter différemment des personnes plus jeunes, et vous devez toujours les prendre au sérieux. Savoir comment identifier ces allergies et quels traitements sont disponibles peut aider à assurer la sécurité et le confort des personnes âgées. Avec une bonne gestion, les personnes âgées souffrant d’allergies peuvent vivre longtemps et en bonne santé.

