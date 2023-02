Ce que vous devez savoir – Shaw Local

Les plantes succulentes sont des plantes si heureuses avec les bons soins. Ils viennent dans une variété de formes, de tailles et de couleurs. Et parce qu’elles stockent l’eau dans leurs feuilles et leurs tiges, les plantes succulentes sont tolérantes à la sécheresse et nécessitent peu d’entretien, ce qui les rend idéales pour les espaces intérieurs et extérieurs. Voici quelques conseils de Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Center sur la façon de les cultiver avec succès comme plantes d’intérieur :

1. Conteneur

Choisir le bon contenant pour votre succulente peut faire une différence dans sa croissance. Countryside Flower Shop recommande d’opter pour un pot respirant pour votre plante. Celui en terre cuite est le meilleur pour les plantes succulentes, car il est poreux et permet de respirer.

2. Eau

L’arrosage excessif peut être un problème courant lorsqu’il s’agit de plantes succulentes. Et ces signes d’arrosage excessif peuvent inclure une décoloration des feuilles et un changement de leur forme. À cette fin, la meilleure façon d’arroser ces plantes est de bien tremper le sol, jusqu’à ce que l’eau s’écoule des trous de drainage au fond. Ensuite, laissez la plante s’égoutter complètement et évitez de l’arroser à nouveau jusqu’à ce que le sol soit complètement sec.

3. Lumière

Les plantes succulentes poussent mieux sous une lumière vive et ont besoin de plusieurs heures par jour pour prospérer. Countryside Flower Shop recommande de garder vos plantes dans le rebord de fenêtre le plus lumineux de votre maison. Et n’oubliez pas de faire pivoter vos plantes fréquemment afin que tous les côtés reçoivent suffisamment de soleil.

4. Nourriture

Assurez-vous que votre plante reçoit suffisamment de nutriments en la nourrissant d’une solution très diluée d’engrais tout usage. Généralement, l’alimentation des plantes succulentes doit être limitée à une fois par an au début de la saison de croissance, qui est l’été.

Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Center : 5301 E. Terra Cotta Ave (Rte 176), Crystal Lake, IL : 815.459.8130 : www.countrysideflowershop.com

Logo de magasin de fleurs de campagne 2020