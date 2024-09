Ce que vous devez savoir pour le lancement de Vessel of Hatred — Diablo IV — Actualités Blizzard

Les grandes portes fluviales de Nahantu attendent, et une Neyrelle torturée dérive plus loin à l’intérieur. Ce mortel tourmenté subit les machinations apparemment sans fin du Prime Evil Mephisto piégé dans la Pierre d’Âme. Devenez le Spiritborn et nettoyez la jungle des serviteurs de Hatred avec cette toute nouvelle classe féroce.

Une nouvelle ère de Diablo IV est presque à vos portes, vagabond. Directement après les événements de la campagne principale, un nouveau chapitre vous replonge dans le feu. Retrouvez Neyrelle perdu pendant que les habitants de Nahantu combattent les démons alimentés par la haine qui se propagent sur leur terre sacrée. Lisez la suite pour savoir tout ce que vous devez savoir quand Vaisseau de haine se lance sur 7 octobre à 16h00 PDT.

La lumière décline sur les plaines du Teganze, laissant apparaître la plus faible lueur de butin encore revendiqué. Votre dernière chance de recevoir des objets convoités dignes d’un vagabond de votre calibre approche.

C’est votre dernière chance de réclamer les objets bonus de préachat suivants en obtenant l’édition ultime du Vessel of Hatred.

Alkor, animal de compagnie Léopard des neiges* (Bonus de pré-achat)

Gemme légendaire Mother’s Lament pour Diablo Immortal** (Bonus de pré-achat)

1 mois de Game Pass Ultimate*** (Préachats Xbox et Battle.net uniquement)

Pour plus de détails sur le préachat de Vessel of Hatred, voir ici.

*La fonctionnalité de monture ou de familier (le cas échéant) doit être déverrouillée dans le jeu avant que l’objet puisse être utilisé.

**Diablo Immortal® téléchargé séparément.

***Offre non disponible dans certaines régions. Doit pré-acheter le Bataille.net ou Xbox. Mode de paiement valide requis pour le rachat. Sauf si vous annulez, le tarif d’abonnement Game Pass Ultimate alors en vigueur vous sera facturé chaque mois à la fin de la période d’avantages. Consultez les tarifs mensuels sur : xbox.com/xbox-game-pass#join. Sous réserve du contrat de services Microsoft, des conditions du Game Pass et de la configuration système requise sur : xbox.com/subscriptionterms. Voir diablo.com pour plus de détails.

Calendrier de sortie du vaisseau de la haine

Les adeptes d’Akarat ont anticipé votre retour, vagabond. Vessel of Hatred et notre prochaine saison continueront à être diffusées 7 octobreà 16h00 PDT. Pour un guide utile pour voir où il sera diffusé dans le monde, consultez notre carte des versions mondiales ici :

Précharger le vaisseau de haine avant le lancement

Aiguisez vos lames et préparez vos carquois, car le règne de la haine est presque arrivé. En prévision de Vessel of Hatred et de la nouvelle saison à venir, le prétéléchargement est disponible dès maintenant sur les plateformes Battle.net, Xbox® et PlayStation®.

Notez que vous pourrez pré-télécharger ce patch qui contient le contenu Vessel of Hatred et nos prochaines saisons, que vous ayez ou non acheté l’extension Vessel of Hatred.

Plate-forme Pré-téléchargement disponible

Bataille.net 30 septembre, à 16 h PDT

Console (Xbox® et PlayStation®) 5 octobre, à 16 h PDT







Les utilisateurs de Steam pourront télécharger la mise à jour lorsque Vessel of Hatred sera mis en ligne. 7 octobreà 16h00 PDT.

Jouez à la campagne Vaisseau de la haine

La campagne Vessel of Hatred nécessite que vous ayez acheté l’extension Vessel of Hatred.

Pour commencer, créez un nouveau personnage dans le royaume éternel ou saisonnier. Vous pouvez sélectionner « Passer la campagne » si vous souhaitez que votre nouveau personnage aille directement au début de la campagne du Vaisseau de la haine.

Pour ceux qui découvrent Diablo IV, nous recommandons de commencer votre voyage en terminant la campagne du jeu de base pour une expérience complète avant de commencer la campagne Vessel of Hatred. Cependant, si vous souhaitez accéder immédiatement au contenu de l’extension, vous devrez terminer le prologue de la campagne principale sur un personnage pour débloquer l’option permettant d’ignorer la campagne principale sur un personnage nouvellement créé.

Contenu du vaisseau de haine et mises à jour du jeu de base

Vessel of Hatred arrive avec des mises à jour majeures qui seront disponibles pour tous les joueurs de Diablo IV, telles que des changements systémiques de mise à niveau, de niveaux de difficulté, du système Paragon, et bien plus encore. Pour aider à faire la lumière sur tout ce qui arrive au jeu de base – et sur ce qui reste uniquement dans Vessel of Hatred – nous avons répertorié le contenu spécifique aux deux.

Nouveau contenu du jeu de base : disponible pour tous les joueurs

Nouveau niveau maximum : 60*

Nouveau système de difficultés

Nouveau niveau maximum de Parangon : 300

Modifications du système Parangon

Retravail de la qualité des articles

2 nouveaux emplacements de personnage

Nouvelles compétences de classe et passifs pour chaque classe

Nouvelle fonctionnalité de recherche de soirée

Nouveau contenu saisonnier

Récompenses de la nouvelle saison (Saison Journey, Battle Pass, Tableau de réputation)

Expansion du vaisseau de la haine : disponible pour les propriétaires du vaisseau de la haine

Région de Nahantu – incluant les donjons, les forteresses, les quêtes secondaires, les nouveaux événements de la Légion et les familles de monstres de Nahantu**

Classe des nés spirituels

Campagne du vaisseau de la haine

Renommée de la région de Nahantu

Mots runiques

Citadelle sombre

Mercenaires

Kurast Fossoyeuse

Échange de ressources spécifiques au vaisseau de haine

*Notez que tous les personnages de niveau 51 ou supérieur seront définis au niveau 50 au début de cette mise à jour.

**L’une des familles de monstres Nahantu apparaîtra dans le nouveau contenu saisonnier. Restez à l’écoute pour plus de détails.

Visitez nos autres articles de blog pour obtenir tous les détails sur la progression et les modifications du système Paragon à venir dans le jeu de base, apprenez-en plus sur la nouvelle classe Spiritborn et découvrez des informations sur les mercenaires, la Citadelle sombre et Kurast Undercity.

De nouvelles récompenses glorieuses vous attendent

Alors que la Terre Skittering abrite des abominations disgracieuses, ces terres abandonnées recèlent également une splendeur alléchante parmi les ruines et la flore gargantuesque de Nahantu.

Lors de votre connexion à Diablo IV, récupérez trois nouveaux objets dans la boutique en jeu pour célébrer le lancement du Vaisseau de la Haine.

Pour les groupes intrépides de vagabonds qui parviennent à vaincre les difficiles salles criblées de First Khazra de la Citadelle Sombre, de glorieux prix les attendent. Depuis 8 octobre — 8 novembresi vous parvenez à terminer la Citadelle Sombre vous gagnerez le Rênes de bête à poils longsune formidable monture Chat pour marquer vos prouesses ainsi que la cache de récompenses hebdomadaire pour marquer vos prouesses.

N’oubliez pas d’utiliser le nouveau Party Finder pour trouver d’autres joueurs partageant les mêmes idées avec lesquels s’associer pour combattre à travers la Citadelle.

Gouttes Twitch

Bien que braver la férocité des sbires de Hatred puisse faire monter l’adrénaline, on peut en tirer beaucoup d’enseignements en observant les autres tenter les mêmes exploits.

Depuis 8 octobre — 5 novembretenez compagnie à vos streamers Diablo IV préférés en regardant la catégorie Diablo IV sur Twitch alors qu’ils font pleuvoir des viscères démoniaques sur les auvents denses de la jungle. Vous gagnerez de nouveaux Twitch Drops chaque semaine qui récompensera des objets cosmétiques tels que des skins d’armes, des recolorations et des objets Back Slot. Offrez ou achetez 2 abonnements Twitch à un streamer du répertoire Diablo IV, et vous gagnerez le nouveau Fantôme de la monture conquisetandis que 4 abonnements vous rapportent le Gloire de l’armure de la monture Victor.

Pour plus de détails sur les Twitch Drops Vessel of Hatred, vous pouvez lire notre blog ici.

Soutien à la communauté et aux joueurs

Tout comme les Lacunis s’efforcent sans relâche d’assurer leur victoire, nous sommes déterminés à créer un lancement fluide du Vaisseau de la Haine pour vous.

Si vous rencontrez des interruptions infernales pendant le préchargement ou le lancement, veuillez nous contacter via le Forums Diablo IV, Compte Twitter Blizzard CSou le Portail d’assistance aux joueurs pour résoudre tout problème que vous rencontrez.

Merci de la part de l’équipe de Diablo IV

Depuis l’annonce de Vessel of Hatred à la BlizzCon 2023 jusqu’à sa sortie près d’un an plus tard, le voyage a été extraordinaire. Nous avons passé d’innombrables heures à concevoir cette nouvelle entrée dans Diablo IV et nous avons hâte de nous lancer dans l’action avec vous la semaine prochaine. Cet exploit n’aurait pas pu être réalisé sans vos commentaires et votre soutien. Merci pour tout ! Le Spiritborn et de nombreuses aventures vous attendent dans les jungles profondes du Teganze.

Bonne chance et puissiez-vous survivre à Nahantu.

-L’équipe Diablo IV

