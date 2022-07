Ce que vous devez savoir – Hollywood Life

Panthère noire : Wakanda pour toujours va être l’un des plus grands films de 2022. Après beaucoup de battage médiatique et d’anticipation, le casting et le réalisateur Ryan Coogler a révélé les premières images de Panthère noire 2 lors du panel Marvel Studios au Comic-Con de San Diego.

La première Panthère noire Le film est sorti en 2018 et est devenu l’un des films les plus rentables de tous les temps. Chadwick Boseman a ouvert la voie en tant que légendaire T’Challa / Black Panther. Le film a ensuite rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial et est actuellement n ° 13 au box-office mondial de tous les temps.

La suite aura une apparence et une sensation très différentes à la suite de la mort tragique de Chadwick d’un cancer du côlon en 2020 à l’âge de 43 ans. Malgré la perte de Black Panther lui-même, les acteurs et l’équipe se sont réunis pour honorer le personnage et l’acteur. HollywoodLa Vie avait rassemblé tout ce que vous devez savoir.

Panthère noire 2 Bande annonce

La première bande-annonce officielle de Panthère noire : Wakanda pour toujours a fait ses débuts le 23 juillet au Comic-Con de San Diego. La bande-annonce montre Nakia, Shuri, Ramonda, Okoye et le reste de Wakanda pleurant la perte de T’Challa. Ténoch Huerta fait sa première apparition en tant que Namor dans la bande-annonce, ainsi que Dominique Thorné comme Riri Williams, alias Ironheart, et Michaëla Coel comme Anéka.

« Je suis la reine de la nation la plus puissante du monde et toute ma famille est partie ! N’ai-je pas tout donné ? demande Ramonda dans la bande-annonce. Les derniers instants de la bande-annonce révèlent un nouveau personnage portant le costume de Black Panther. Est-ce Shuri, Nakia ou quelqu’un d’autre ?!

Ryan a expliqué comment l’ensemble de la distribution et de l’équipe ont mis leur “amour” pour Chadwick dans la suite. “Chad n’est plus avec nous physiquement mais son esprit, sa passion, son génie, sa fierté de sa culture et l’impact qu’il a eu sur cette industrie se feront sentir pour toujours”, a déclaré Ryan sur scène. «Nous avons mis notre amour pour Chadwick dans ce film et nous avons également mis notre passion. C’est les montagnes russes d’un film.

Où Panthère noire Laisser derrière soi

Le personnage de Black Panther a été introduit pour la première fois en Captain America : Guerre Civile, qui est sorti en 2016. Dans une scène post-crédits, les fans ont eu leur premier aperçu du royaume de Wakanda, la maison de T’Challa. Bucky Barnes a obtenu l’asile à Wakanda et est retourné au sommeil cryogénique jusqu’à ce qu’un remède à son lavage de cerveau soit découvert.

Lorsque Panthère noire commence, T’Challa est retourné à Wakanda pour prendre le trône après la mort de son père. Après le vol d’un artefact wakandais par le marchand d’armes du marché noir Ulysses Klaue et son complice Erik “Killmonger” Stevens, T’Challa décide de se rendre en Corée du Sud avec Okoye et Nakia pour retrouver Klaue. T’Challa croise la route de l’agent de la CIA Everett K. Ross. Ross est blessé lorsque Killmonger attaque et T’Challa emmène Ross à Wakanda pour le sauver.

Finalement, T’Challa découvre que Killmonger est le fils de N’Jobu, le frère de feu le roi T’Chaka. Killmonger tue Klaue et l’amène à Wakanda. Il revendique le trône et défie T’Challa dans un combat rituel. Au cours de cette bataille, Killmonger bat T’Challa et le jette par-dessus une cascade. Killmonger prend le trône et se prépare à envoyer des armes wakandaises à travers le monde.

T’Challa n’est pas mort lorsqu’il a été jeté par-dessus la cascade. Il a été sauvé par la tribu Jabari parce qu’il a épargné la vie de M’Baku lors d’un combat antérieur. T’Challa récupère et retourne à Wakanda pour combattre Killmonger. Alors que T’Challa et Killmonger s’affrontent, le reste de l’équipage – y compris Nakia, la Dora Milaje et la sœur de T’Challa, Shuri – affronte W’Kabi et son armée. M’Baku et les Jabari arrivent pour servir de renfort à T’Challa.

Au cours de leur combat, T’Challa poignarde Killmonger. T’Challa l’emmène à la cascade où ils se sont battus autrefois. Killmonger rejette toute aide pour lui sauver la vie. Il dit à T’Challa qu’il veut mourir en homme libre. À la suite de la mort de Killmonger, T’Challa crée un centre de proximité où N’Jobu est décédé. La première scène post-crédits présente T’Challa s’adressant aux Nations Unies et révélant la vérité sur Wakanda. La deuxième scène post-crédits présente Bucky parlant avec Shuri après s’être réveillé de son sommeil cryogénique.

Qu’est-ce qui nous attend Panthère noire 2?

La Panthère noire La suite a été confirmée pour la première fois en octobre 2018, quelques mois seulement après la sortie du premier film. En 2018, Ryan Coogler a révélé à ScreenRant qu’il était ravi d’explorer le voyage de T’Challa en tant que roi. “Je serais vraiment intéressé de voir, vous savez, quel genre de roi il est avec de l’expérience et comment cela affecte sa performance dans les histoires”, a déclaré Coogler à l’époque.

Marvel n’a pas révélé comment l’absence de T’Challa à la suite de la mort de Chadwick sera abordée dans la suite, mais Panthère noire étoile Lupita Nyong’o a révélé que Coogler avait « remodelé » Panthère noire suite pour honorer Chadwick.

“Son idée, la façon dont il a remodelé le deuxième film est si respectueuse de la perte que nous avons tous subie en tant que distribution et en tant que monde”, a déclaré Lupita. Yahoo en avril 2021. « Il est donc spirituellement et émotionnellement correct de faire cela. Et j’espère que ce que j’attends avec impatience, c’est de se remettre ensemble et d’honorer ce qu’il a commencé avec nous et de maintenir sa lumière à travers cela. Parce qu’il nous a laissé beaucoup de lumière dans laquelle nous allons encore nous baigner. Je le sais avec certitude.

Dans les bandes dessinées Marvel, Shuri a endossé le rôle de Black Panther, et de nombreux fans supposent que cela se produira dans la suite. Shuri “pourrait jouer un rôle plus important” dans la suite, selon Le journaliste hollywoodien. Cependant, Marvel n’a encore confirmé aucun point de l’intrigue.

Panthère noire 2 a commencé le tournage en juin 2021. La production a principalement eu lieu à Atlanta. Le film – officiellement intitulé Panthère noire : Wakanda pour toujours — sortira le 11 novembre 2022. En août 2021, Letitia Wright a été hospitalisé alors qu’il tournait une cascade à Boston. Elle est retournée chez elle à Londres pour récupérer alors que le tournage se poursuivait. Dorothy Steel, qui jouait une aînée wakandaise, est décédée le 15 octobre alors qu’elle était en pleine production.

En octobre 2021, Disney a décidé de retarder la sortie de plusieurs films, dont Panthère noire : Wakanda pour toujours. Doctor Strange dans le multivers de la folie a sauté à la date de sortie originale de Black Panther du 6 mai. Thor : Amour et tonnerre déplacé au 8 juillet, tandis que Panthère noire Wakanda pour toujours du 8 juillet au 11 novembre.

La suite devait initialement sortir le 6 mai 2022, avec une production commençant en mars 2021, mais la mort de Chadwick a retardé le tournage. Personne chez Marvel n’était au courant de la bataille de Chadwick contre le cancer au moment de son décès le 28 août 2020.

Qui remplacera Chadwick Boseman ?

Le rôle de Chadwick en tant que roi T’Challa ne sera pas refondu pour Panthère noire 2, a confirmé Disney en décembre 2020 lors du Disney Investor Day. “Honorer de Chadwick Boseman héritage et représentation de T’Challa, @MarvelStudios ne refondra pas le personnage, mais explorera le monde de Wakanda et les riches personnages introduits dans le premier film », a tweeté Disney.

Black Panther 2, qui sortira le 8 juillet 2022, est écrit et réalisé par Ryan Coogler. Honorer l’héritage de Chadwick Boseman et la représentation de T’Challa, @MarvelStudios ne refondra pas le personnage, mais explorera le monde de Wakanda et les riches personnages introduits dans le premier film. – Disney (@Disney) 11 décembre 2020

Lors du Disney Investor Day, le président de Marvel Studios Kévin Feige a déclaré: “Pour honorer l’héritage que Chad nous a aidé à construire à travers son interprétation du roi de Wakanda, nous voulons continuer à explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés introduits dans le premier film.”

Feige a ajouté que Panthère noire 2 n’aurait pas non plus de “CG Chadwick”. “Une grande partie des bandes dessinées et ce premier film est le monde de Wakanda”, a déclaré Feige Date limite en janvier 2021. « Wakanda est un lieu à explorer davantage avec des personnages et différentes sous-cultures. C’était toujours et initialement l’objectif principal de l’histoire suivante. Nous n’allons pas avoir de CG Chadwick et nous ne refondons pas T’Challa. Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le scénario avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous donne un grand réconfort, donc il s’agissait toujours de faire avancer la mythologie et l’inspiration de Wakanda. Il y a aussi la tâche d’honorer et de respecter les apprentissages et les enseignements en cours du Tchad.

Dans les mois qui ont suivi la mort de Chadwick, des rumeurs ont circulé sur qui assumera le rôle de Black Panther. Après le succès retentissant de Bridgertonil y avait une star de la spéculation Régé-Jean Page rejoindrait la suite. Il a répondu à la rumeur lors de son Variété entretien de couverture. “Je passe beaucoup de temps en ce moment à parler de ce que les autres disent de moi, par opposition à tout ce que je fais réellement”, a-t-il déclaré. Régé-Jean a ajouté, tout en parlant également de ces rumeurs sur Bond, “Je ne peux pas parler des emplois que je ne fais pas, parce que je ne les fais pas, [but] Je suis très content du travail que je fais. J’ai été un grand fan des types de films que le MCU a sortis, qui ont permis de faire le genre de travail que je fais maintenant, à la fois directement et indirectement.

Panthère noire 2 Distribution et équipe

Original Panthère noire membres de la distribution Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Duc Winston, Danaï Guriraet Angela Bassette reviennent pour Panthère noire 2. Panthère noire directeur Ryan Coogler revient à l’écriture et à la réalisation Panthère noire : Wakanda pour toujours. Président des studios Marvel Kévin Feige sera également de retour en tant que producteur.

Martin Freeman a confirmé en mars 2021 qu’il reprendrait son rôle d’Everett K. Ross. “Je vais bientôt parler à Ryan Coogler de la forme que cela va donner. je n’ai aucune idée du scénario [so] Je ne sais pas ce qui va se passer », a-t-il dit Collisionneur en mars 2021.

Lauréat d’un Oscar Daniel Kaluuya, qui jouait W’Kabi, a récemment révélé qu’il ne reviendrait pas pour la suite. On lui a demandé de revenir, mais il a eu un conflit d’horaire avec Jordan Peele Nonselon Variété.

Alors que Killmonger est mort à la fin de Panthère noire, Michael B.Jordanie a été interrogé sur un éventuel retour pour la suite. “Il y a toujours un amour que j’ai pour ces personnages et Erik est certainement l’un de ceux qui signifient beaucoup pour moi”, a-t-il déclaré. Divertissement ce soir. “Donc, seulement si c’est la bonne chose et que c’est percutant et si je pouvais y ajouter quelque chose. Si ça veut dire quelque chose alors, ouais, je veux faire partie de ce voyage, tu sais ?”